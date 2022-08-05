Uzman doktor üstüne basa basa uyardı! Alerjen madde ve stres egzamayı tetikliyor!

“Kontakt Egzama: Egzamanın bu çeşidi irritan ya da alerjik olabilir. Alerjik kontakt dermatitte genellikle sadece alerjen maddenin temas ettiği bölge etkilense de yayılım gösterip tüm vücudu da etkileyen egzema lezyonları gözlenebilmektedir. Alerjen maddelere örnek olarak kozmetik ürünleri, boyalar, temizlik maddeleri verilebilir. Bu tip egzamayı önlemek için alerjen maddenin tespit edilmesi ve bununla temasın kesilmesi gerekmektedir. Diğer tip olan irritan kontakt dermatit sabun, kolonya, dezenfektan ve deterjan vb. irritan maddelerin özellikle soğuk ve nemi azalmış hava nedeniyle bütünlüğü bozulmuş deriyi daha fazla tahriş etmesi sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle daha çok eller, yüz gibi dış havaya ve irritan maddelere daha çok maruz kalan bölgelerde gözlenir. Bu alanlarda kızarıklık, kepeklenme, çatlak ve yara oluşumları ile kendini gösterir. Kontakt egzama, kısa süreli ve geçici olabileceği gibi uzun süreli ve tekrarlayan şekilde de görülebilir.