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Üzerlik tohumu! Bu gıda denemeye değer bir tat! Beklenmedik bir gerçek: Böyle etki görülmedi

2023-11-08 20:13:47
Üzerlik tohumu! Bu gıda denemeye değer bir tat! Beklenmedik bir gerçek: Böyle etki görülmedi

Özellikle Türkiye de ve daha birçok ülke de nazar için faydalı olduğu üzerlik tohumu evin içerisinde yakılarak veya kişinin üzerinde ya da evde bulundurularak kötü şeylerden koruduğu inanılmaktadır. Aslında böyle bir durum var mı? yok mu? tam da bilen yoktur. Fakat bir o kadar faydalı olan tohumlar arasındadır. Özellikle her türlü alerjilere ve alerjinin oluşturacağı etkilere karşı çok faydalıdır. İki türlü kullanımı mevcuttur çayı ve buhar yöntemi bulunmaktadır. İşte bu inanılmaz faydaları olan üzerlik tohumu…

#1
Foto - Üzerlik tohumu! Bu gıda denemeye değer bir tat! Beklenmedik bir gerçek: Böyle etki görülmedi

Üzerlik Tohumunun Faydaları Nelerdir? Çok iyi nefes ve bronşit açıcı özelliği bulunmaktadır. Nefes sorunu olan ve nefes açmak isteyen herkes kullanabilir. Belli dönmelerde görülen ve çok rahatsız eden saman nezlesine çok faydalı bir tohumdur. Alerjilerin en çok görülen belirtisi hapşırmadır üzerlik tohumu alerjinin hapşırmasına karşı da faydalıdır. Ayrıca sadece hapşırmaya değil burun akıntısına da iyi gelmektedir. Alerjiyle oluşan bütün yan etkilerine karşı kesin çözümdür.

#2
Foto - Üzerlik tohumu! Bu gıda denemeye değer bir tat! Beklenmedik bir gerçek: Böyle etki görülmedi

Astım başlangıcı veya astım hastası olan kişilerinde kullanabileceği bir yöntemdir. Protein sonucu oluşan alerjilerin tedavisinde de kullanılmaktadır. Üst solunum yollarını açan harika bir tohumdur. Özellikle çayı bağırsaklarda oluşan kurdun dökülmesinde de yardımcı olmaktadır. Adet kanamaları söktürür ve hormonun düzenli çalışmasını sağlar. Üzerlik tohumu kaynatılıp banyo yapılırsa saç derisinde oluşan hastalıkların ve sorunların ortadan kalkmasını da sağlamaktadır. Ayrıca hızlı uzamasını ve gürleşmesini de sağlamaktadır.

#3
Foto - Üzerlik tohumu! Bu gıda denemeye değer bir tat! Beklenmedik bir gerçek: Böyle etki görülmedi

Hatta vücutta oluşan iltihapların kurumasında da büyük rolü vardır. Çayı tüketildiğinde veya düzenli olarak buhar yöntemi uygulandığında ise grip, nezle ve soğuk algınlığı hastalıklara karşı da koruyucu etkisi bulunmaktadır. Ayrıca genel astıma ve alerji astımına faydalı olan bir tohum türüdür.

#4
Foto - Üzerlik tohumu! Bu gıda denemeye değer bir tat! Beklenmedik bir gerçek: Böyle etki görülmedi

Üzerlik Tohumunun Kullanımı Nasıldır? İlk olarak 1 bardak kaynamış suyun içerisine 1 tutam üzerlik tohumunu atın ve kaynatın. Daha sonra süzün ve tüketin. 2 yemek kaşığı üzerlik tohumunu kaynayan 1 litre suyun içerisine atın ve kısık ateşte kaynatarak ve ocaktan alarak yüzünüzü buharına tutun. Hem ağızdan hem de burundan 2 dakika boyunca çekmeye çalışın. Bu yöntemi ara ara deneyin.

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