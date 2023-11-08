Üzerlik tohumu! Bu gıda denemeye değer bir tat! Beklenmedik bir gerçek: Böyle etki görülmedi

Özellikle Türkiye de ve daha birçok ülke de nazar için faydalı olduğu üzerlik tohumu evin içerisinde yakılarak veya kişinin üzerinde ya da evde bulundurularak kötü şeylerden koruduğu inanılmaktadır. Aslında böyle bir durum var mı? yok mu? tam da bilen yoktur. Fakat bir o kadar faydalı olan tohumlar arasındadır. Özellikle her türlü alerjilere ve alerjinin oluşturacağı etkilere karşı çok faydalıdır. İki türlü kullanımı mevcuttur çayı ve buhar yöntemi bulunmaktadır. İşte bu inanılmaz faydaları olan üzerlik tohumu…