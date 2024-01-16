Uzaya lazer fırlatan sistem yapacaklar

Dünyadan uzaya lazer fırlatma teknolojisinin en büyük sınavı ise yeterli güce ve mesafeye ulaşıp kontrol edilebilmesinde. Şu an için şirket aynalar yoluyla bu füzyon lazerini kontrol altına almaya çalışıyor. Eğer yöntem başarılı olursa aynı zamanda lazer teknolojisi için de önemli bir kilometre taşı olacak.