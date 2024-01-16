  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
11
Uzaya lazer fırlatan sistem yapacaklar

2024-01-16 19:15:07
Uzaya lazer fırlatan sistem yapacaklar

Büyük sorun olan uzay çöpleri için Japonlar yeni bir lazer projesi üzerinde çalışıyor.

#1
Foto - Uzaya lazer fırlatan sistem yapacaklar

Japonlar, dünyadan uzaya lazer fırlatmayı planlıyor. Dünya’nın en büyük sorunlarından biri uzay çöpleri.

#2
Foto - Uzaya lazer fırlatan sistem yapacaklar

Japon bir girişim ise bu soruna dünyadan fırlatılan lazerlerle çözüm arıyor. Peki ama bu kadar uzak bir mesafeye lazer fırlatmak mümkün mü?

#3
Foto - Uzaya lazer fırlatan sistem yapacaklar

Avustralya’nın EOS Space ve Japonya’nın EX-Fusion şirketleri uzay çöplerini dünya yörüngesinden çıkarmak için işbirliği yapıyor.

#4
Foto - Uzaya lazer fırlatan sistem yapacaklar

Osaka merkezli EX-Fusion şirketi gezegeni tehdit eden uzay çöplerini yerde kurulan lazer istasyonları ile vurmak ve yok etmenin peşine düştü.

#5
Foto - Uzaya lazer fırlatan sistem yapacaklar

Japon Ex-Fusion ise füzyon enerjisi ile çalışan yer tabanlı bir lazer teknolojisi kullanıyor.

#6
Foto - Uzaya lazer fırlatan sistem yapacaklar

Ancak bu teknoloji tahminlerin aksine silah olan kullanılan lazer teknolojisi değil. Bu anlamda şirket diyot pompalı katı hal (DPSS) lazerleri kullanacak. Lazerler, hızlı hareket eden uzay çöplerine kuvvet uygulamak ve durdurmak için darbeli olarak gönderiliyor.

#7
Foto - Uzaya lazer fırlatan sistem yapacaklar

Avustralya’lı EOS Space firması ise uzay çöplerini ve enkazlarını tespit eden bir teknolojiye sahip. Bu anlamda EX-Fusion uzay çöplerini lazerle vurmak ve yok etmek için Avustralya’da EOS Space Gözlemevi’ne bu lazer sistemini kuracak.

#8
Foto - Uzaya lazer fırlatan sistem yapacaklar

Yöntem, lazeri enkazın ilerleme yönünün tersine, onu yavaşlatmak için aralıklı olarak ateşlemeyi içeriyor. Yörünge hızındaki bu azalma, teorik olarak enkazın Dünya atmosferine girmesine ve yanmasına neden olacak.

#9
Foto - Uzaya lazer fırlatan sistem yapacaklar

Dünyadan uzaya lazer fırlatma teknolojisinin en büyük sınavı ise yeterli güce ve mesafeye ulaşıp kontrol edilebilmesinde. Şu an için şirket aynalar yoluyla bu füzyon lazerini kontrol altına almaya çalışıyor. Eğer yöntem başarılı olursa aynı zamanda lazer teknolojisi için de önemli bir kilometre taşı olacak.

#10
Foto - Uzaya lazer fırlatan sistem yapacaklar

Uzay çöpleri, eski uydular, roket parçaları, eski uzay istasyonları gibi muhtelif çöplerden oluşuyor. Özellikle bu çöpler mevcutta yörüngede yer alan uydular için de tehdit oluşturuyor. Son olarak işlevini yitiren Çin Uzay İstasyonu dünyaya düşmüştü.

Türkiye'den müthiş BAE ve Rusya atağı!
Dünya

Türkiye'den müthiş BAE ve Rusya atağı!

Yabancı ülkelerle ilişkide iyi bir konuma gelen Türkiye'nin diplomasi trafiği meyvelerini vermeye başladı. Türkiye ticarette Birleşik Arap E..
Bölgede tansiyon yükseliyor! 'Daha fazla sessiz kalamayız' diyerek duyurdular
Dünya

Bölgede tansiyon yükseliyor! 'Daha fazla sessiz kalamayız' diyerek duyurdular

Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik balistik füze saldırıları..
Türkiye’nin yakın dostu Katar’dan hiç beklenmedik karar! Çok büyük kriz patlak verdi! Bakalım şimdi ne olacak

Türkiye’nin yakın dostu Katar’dan hiç beklenmedik karar! Çok büyük kriz patlak verdi! Bakalım şimdi ne olacak

Erdoğan ve Hakan Fidan’dan bomba hamle! O alçaklık karşısında hemen bu kararı aldılar

Erdoğan ve Hakan Fidan’dan bomba hamle! O alçaklık karşısında hemen bu kararı aldılar

Hindistan Türkiye'nin ünlü şirketini satın aldı! Türkler bundan sonra Hintlilerden alacak

Hindistan Türkiye'nin ünlü şirketini satın aldı! Türkler bundan sonra Hintlilerden alacak
Türkiye'den muhteşem çıkış! NATO'dan teklif aldık
Gündem

Türkiye'den muhteşem çıkış! NATO'dan teklif aldık

ANKA-3'ün uydu haberleşmesi, NATO'nun dikkatinden kaçmadı. Yakın zamanda NATO'dan ihale teklifi aldıklarını ifade eden CTech Genel Müdürü Cü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23