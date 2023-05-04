Uzay teleskopu ötegezegende su buldu

Arizona Üniversitesi akademisyeni ve araştırma yazarlarından Sarah Moran, "Bir veri aldık ve bunun sudan kaynaklandığı neredeyse kesin. Ama bu suyun gezegenin atmosferinin bir parçası olup olmadığını, yani gezegenin bir atmosferi olup olmadığını, yoksa verilerin yıldızdan gelen suyun izleri mi olduğunu henüz söyleyemeyiz." açıklamasını yaptı. Araştırmacılar Güneş yüzeyindeki lekelerde de su bulunduğundan hareketle Güneş'ten daha soğuk olan GJ 486 b'nin kızıl cüce yıldızında çok daha fazla su bulunabileceğini düşünüyor. Michigan Üniversitesi'nde NASA için çalışan ve araştırmanın yazarlarından Ryan MacDonald, açıklamasında, "Geçişler sırasında gezegenin herhangi bir yıldız lekesinden geçtiğine dair kanıt gözlemlemedik. Ancak bu, yıldızın başka yerlerinde yıldız lekeleri olmadığı anlamına gelmez. Gezegen olası lekelerin önünden geçerken lekelerdeki su da gezegenin atmosferi gibi görünebilecek veriler sağlayabilir." ifadelerini kullandı. Araştırmanın ileriki safhalarında, Webb teleskobundaki farklı aletler kullanılarak yapılacak gözlemlerin tespit edilen su buharının gezegenin atmosferinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını ortaya koyabileceği aktarıldı. Araştırma sonuçları, The Astrophysical Journal Letters'da yayınlanmak üzere kabul edildi.