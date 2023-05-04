  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
5
Uzay teleskopu ötegezegende su buldu

2023-05-04 07:56:34
Uzay teleskopu ötegezegende su buldu

CNN'in haberine göre araştırmacılar, tespit edilen su buharının ötegezegenin bir atmosferi olduğuna işaret edebileceğini ve bunun kayadan oluşan bir gezegende keşfedilen ilk atmosfer olabileceğini düşünüyor. Webb teleskobu tarafından tespit edilen sıcak ve kayalık gezegenin GJ 486 b olarak adlandırıldığı ve Dünya'dan yaklaşık yüzde 30 büyük olduğu için yüzeyindeki yer çekiminin daha fazla olduğu açıklandı. GJ 486 b'nin kızıl cüce adı verilen yıldız türüne ait güneşine yakın konumda olması nedeniyle yıldızın etrafındaki bir turunu 1.5 Dünya günü kadar zamanda tamamladığı kaydedildi. Kızıl cüce sınıfına ait yıldızların Güneş'ten daha soğuk olduğu ve bu nedenle yıldıza daha yakın alanlarda bile "yaşanabilir bölgeler" bulunabileceği belirtildi.

#1
Foto - Uzay teleskopu ötegezegende su buldu

Yıldız sistemlerinde "yaşanabilir bölgelerde" bulunan gezegenlerin, yaşamı destekleyecek sıvı halde su barındırabileceği düşünülüyor. Normalde kırmızı cüce yıldızların, gezegenlerin yüzeyine yakın gaz katmanlarını yok etme potansiyeline sahip ultraviyole ve X-ışınları yayması nedeniyle, yörüngelerindeki kayalık gezegenlerde atmosfer bulunamayacağı değerlendiriliyordu. Araştırmacılar, gezegenin bağlı olduğu yıldıza çok yakın olması nedeniyle yüzey sıcaklığının 430 dereceye kadar çıktığını belirledi. Astronomların Ay'ın sadece bir yüzünün Dünya'ya baktığı gibi GJ 486 b'nin de sadece bir yüzeyinin yıldıza baktığını, diğer yüzeyinin ise sürekli gece olduğunu değerlendirdikleri kaydedildi.

#2
Foto - Uzay teleskopu ötegezegende su buldu

Yüzeyindeki yaşama imkan vermeyen çok yüksek sıcaklıklara rağmen Webb teleskobunun yakın kızılötesi tayfçeker cihazından alınan veriler, GJ 486 b'nin üzerinde su buharı tespit etti. Araştırmacılar, yıldıza yakınlığı ve yüzeyindeki çok yüksek sıcaklıklara rağmen su buharı tespitinin gezegenin bir atmosferi olabileceğini düşündürdüğünü açıkladı. Daha önce Jüpiter gibi gazdan oluşan uzak gezegenlerde su buharı tespit edilmiş olsa da, bilim insanları şu ana kadar kayalık bir ötegezegende atmosfer bulunduğuna dair bir keşif yapamadı. GJ 486 b'nin çevresinde atmosfer keşfedilmesinin, gezegeni, Güneş Sistemi'ndeki Dünya ve Mars gibi gezegenlere benzer hale getireceğinden bir dönüm noktası olacağı vurgulandı.

#3
Foto - Uzay teleskopu ötegezegende su buldu

Maryland'deki Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı çalışanı, Webb gözlem programı baş araştırmacısı, Kevin Stevenson, "Sıcak ve kayalık bir gezegenin atmosferindeki su buharı, ötegezegen bilimi için büyük bir keşif olabilir. Ancak bu suyun yıldızdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda dikkatli ve emin olmalıyız." açıklamasını yaptı. Araştırmacılar, uzak yıldız sistemlerindeki gezegenlerin varlığını ancak gezegen yıldızın önünden geçerken tespit edebiliyor. Ötegezegenlerin nitelikleri ise Webb teleskobundan alınan verilerin incelenmesi sonucu bulunuyor. Araştırma ekibi GJ 486 b'nin yıldızın önünden iki defa geçtiğini tespit etti ve bu geçiş esnasında yıldızın ışığında gezegenin muhtemel atmosferi nedeniyle oluşan değişikliklerden su buharı olduğunu belirledi. Öte yandan tespit edilen su buharının kesin olarak gezegenin atmosferinde mi olduğu yoksa yıldızda mevcut su buharından mı kaynaklandığının belirlenmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

#4
Foto - Uzay teleskopu ötegezegende su buldu

Arizona Üniversitesi akademisyeni ve araştırma yazarlarından Sarah Moran, "Bir veri aldık ve bunun sudan kaynaklandığı neredeyse kesin. Ama bu suyun gezegenin atmosferinin bir parçası olup olmadığını, yani gezegenin bir atmosferi olup olmadığını, yoksa verilerin yıldızdan gelen suyun izleri mi olduğunu henüz söyleyemeyiz." açıklamasını yaptı. Araştırmacılar Güneş yüzeyindeki lekelerde de su bulunduğundan hareketle Güneş'ten daha soğuk olan GJ 486 b'nin kızıl cüce yıldızında çok daha fazla su bulunabileceğini düşünüyor. Michigan Üniversitesi'nde NASA için çalışan ve araştırmanın yazarlarından Ryan MacDonald, açıklamasında, "Geçişler sırasında gezegenin herhangi bir yıldız lekesinden geçtiğine dair kanıt gözlemlemedik. Ancak bu, yıldızın başka yerlerinde yıldız lekeleri olmadığı anlamına gelmez. Gezegen olası lekelerin önünden geçerken lekelerdeki su da gezegenin atmosferi gibi görünebilecek veriler sağlayabilir." ifadelerini kullandı. Araştırmanın ileriki safhalarında, Webb teleskobundaki farklı aletler kullanılarak yapılacak gözlemlerin tespit edilen su buharının gezegenin atmosferinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını ortaya koyabileceği aktarıldı. Araştırma sonuçları, The Astrophysical Journal Letters'da yayınlanmak üzere kabul edildi.

Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! 90 lira oldu
Ekonomi

Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! 90 lira oldu

Et ve Süt Kurumu (ESK) ay sonuna kadar şarküteri üretimi yapan firmalara karkas satışı yapacak. Canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde ed..
Mete Yarar, çok önemli gelişmeyi duyurdu! Öncülüğünü Aselsan yapıyor
Medya

Mete Yarar, çok önemli gelişmeyi duyurdu! Öncülüğünü Aselsan yapıyor

Mete Yarar, hava savunma, uzaktan komutalı silah sistemleri ve elektrik tahrikli otomatik topların üretimiyle Türk savunma sanayisinin yeni ..
Hakan Bayrakçı canlı yayında 14 Mayıs anketini açıkladı! Seçim 1. turda bitiyor mu?
Gündem

Hakan Bayrakçı canlı yayında 14 Mayıs anketini açıkladı! Seçim 1. turda bitiyor mu?

SONAR Araştırma sahibi Hakan Bayrakçı 14 Mayıs anket sonuçlarını canlı yayında paylaşıp yorumladı.
Optimar son anket sonucunu paylaştı
Gündem

Optimar son anket sonucunu paylaştı

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kısa bir süre kala Optimar Araştırma son yaptığı anket sonucunu açıkladı...
Petrol 75 doların altını gördü! Uzmanlar uyardı, açıkladı: Brent petrol kritik eşiğin altında! İşte son durum belli oldu
Ekonomi

Petrol 75 doların altını gördü! Uzmanlar uyardı, açıkladı: Brent petrol kritik eşiğin altında! İşte son durum belli oldu

Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselen petrol fiyatları sürekli değişkenlik gösteriyor! Petrol fiyatı Mart ayından bu yana ilk kez 75 doların altı..
Ayak mantarını yok eden doğal yöntemler bir bakın ne! Herkes yaptı, şaştı kaldı: Siz de hemen bunu yapın
Kadın - Aile

Ayak mantarını yok eden doğal yöntemler bir bakın ne! Herkes yaptı, şaştı kaldı: Siz de hemen bunu yapın

Ayak mantarı parmak aralarının veya diğer bölgelerin kaşınması, renk değiştirmesi veya kepeklenmesi şeklinde kendini gösterir. Ayak mantarla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23