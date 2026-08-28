72 saat sonra imzalar atılacak:Türkiye'ye karşı 3,1 milyar avroluk silah alıyorlar
Türkiye'ye karşı silahlanamaya devam eden komşu 3,1 milyar avroluk savunma paketi için İsrail ile masaya oturuyor. İki ülke arasında imzalar atılacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye karşı silahlanamaya devam eden komşu 3,1 milyar avroluk savunma paketi için İsrail ile masaya oturuyor. İki ülke arasında imzalar atılacak.
GDH'de yer alan habere göre, projede Spyder, Barak MX ve David’s Sling (Davud'un Sapanı) sistemleri mevcut Patriot bataryalarıyla tek bir hava savunma ağı altında birleştirilecek.
Anlaşmalar, Yunanistan Savunma Bakanlığı Savunma Yatırımları ve Silahlanma Genel Müdürlüğü ile İsrail Savunma Bakanlığına bağlı SIBAT arasında imzalanacak. Sözleşmelerin yürürlüğe girmesinin ardından sistemin 35 ay içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.
Yunanistan Savunma Bakanlığı’na yakın kaynakların aktardığına göre, proje kapsamında taraflar arasında devam eden müzakerelerde son detaylar da netleştirildi. Anlaşmayla birlikte Yunan savunma sanayisinin projeden yüzde 25 oranında pay alması öngörülüyor.
Projede 12 Yunan firmasının görev üstlenmesi ve yerli şirketlere toplamda 700 milyon avronun üzerinde iş hacmi sağlanması bekleniyor. Bunun yanı sıra Atina’ya kaynak kodlarının teslim edilmesi de planlanıyor. Bu sayede Yunanistan’ın, hava savunma sisteminin elektronik alt bileşenlerini yöneten yazılımlar üzerinde daha fazla kontrol ve müdahale imkanı elde etmesi amaçlanıyor.
Aşil Kalkanı, Yunanistan'ın mevcut Patriot hava savunma sistemleri ve askeri tesislerde konuşlu İHA sistemleriyle İsrail üretimi hava savunma platformlarını aynı ağ altında bir araya getirecek. Ağın; Rafael üretimi kısa menzilli Spyder IAI üretimi orta menzilli Barak MX Balistik füze ve diğer uzun menzilli tehditlere karşı David’s Sling sistemlerini kapsaması planlanıyor.
Aşil Kalkanı’nın yapay zekâ destekli bir yazılım altyapısıyla çalışması planlanıyor. Sistem, havadan gelebilecek tehditleri analiz ederek türlerini belirleyecek ve mevcut savunma seçenekleri arasından en uygun karşılığın seçilmesi konusunda operatörlere öneride bulunacak. Entegre yapı; balistik füzelere karşı savunma, İHA’lara yönelik karşı tedbirler ve diğer hava savunma unsurlarından elde edilen verileri tek bir ağ üzerinde bir araya getirecek.
Yunanistan’ın projedeki temel hedeflerinden biri ise maliyetleri aşağı çekmek. Atina, özellikle düşük maliyetli İHA’lara karşı pahalı savaş uçaklarının kullanılmasını azaltarak, tehdide uygun ve daha ekonomik önleme yöntemlerini devreye sokmayı amaçlıyor.
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