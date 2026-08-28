72 saat sonra imzalar atılacak:Türkiye'ye karşı 3,1 milyar avroluk silah alıyorlar

Projede 12 Yunan firmasının görev üstlenmesi ve yerli şirketlere toplamda 700 milyon avronun üzerinde iş hacmi sağlanması bekleniyor. Bunun yanı sıra Atina’ya kaynak kodlarının teslim edilmesi de planlanıyor. Bu sayede Yunanistan’ın, hava savunma sisteminin elektronik alt bileşenlerini yöneten yazılımlar üzerinde daha fazla kontrol ve müdahale imkanı elde etmesi amaçlanıyor.