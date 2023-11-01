Uyku yoksunluğu bakın en fazla kimde görülüyor! Uyku kalitesini arttırmak için neler yapılmalı?

Tutarsız uyku düzeni de uyku kalitesini etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Hafta içi ve hafta sonuna ait uyku süreleri arasındaki farkı gösteren bir uyku tutarsızlığı ölçütü olan uyku yoksunluğu, dünyadaki uyku sorunlarına olumsuz bir etki sunuyor. Uyku yoksunluğu, en fazla gençler arasında görülüyor. 20'li yaşlarda olanlar 70'li yaşlarda olanların neredeyse iki katı uyku yoksunluğu çekiyor. Bu değer, gençlerde 49, yaşlılarda 29 dakika olarak ölçülüyor. Bölgelere bakıldığında, Asya, 41 dakika ile en kısa, Latin Amerika ise 47 dakika ile en uzun uyku süresine sahip. Dünya genelinde, insanlar hafta sonları ortalama 44 dakika daha fazla uyuyor. Samsung, dünya çapında yaygın görülen uyku düzenleri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek amacıyla, farklı uyku tiplerinin analizini yaparken bunları Uyku Hayvanı Sembolü’yle kategorize ediyor. Sekiz Uyku Hayvanı Sembolü’nün her biri, uyku süresi, tutarlılığı ve uyanık kalma süresi gibi toplu olarak uyku kalitesini etkileyen benzersiz özelliklere sahip farklı uyku düzenini temsil ediyor.