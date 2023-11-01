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Sağlık
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Uyku yoksunluğu bakın en fazla kimde görülüyor! Uyku kalitesini arttırmak için neler yapılmalı?

2023-11-01 13:54:09
Uyku yoksunluğu bakın en fazla kimde görülüyor! Uyku kalitesini arttırmak için neler yapılmalı?

Samsung Electronics, dünya çapında birçok kullanıcısının uyku alışkanlıkları hakkında detaylı bilgi edinmek ve bu alandaki problemleri tanımlamak amacıyla geniş kapsamlı bir uyku sağlığı çalışması gerçekleştirdi.

#1
Foto - Uyku yoksunluğu bakın en fazla kimde görülüyor! Uyku kalitesini arttırmak için neler yapılmalı?

Samsung açıklamasına göre, modern dünyada, gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği kolaylıkların yanı sıra yaşanılan hızlı tempo, stres ve sürekli bağlantıda olma ihtiyacı, birçok bireyin uyku düzenini ve kalitesini olumsuz etkiliyor. Şehir hayatı, artan ekran kullanımı, sosyal medya kullanım düzeyinin artışı ve yoğun iş hayatı, uyku rutinleri üzerinde etkiler bırakıyor. Tüm bu faktörlerin etkisiyle, sağlıklı uyku alışkanlıklarına sahip olmak, modern yaşamın en önemli unsurlarından biri haline geldi.

#2
Foto - Uyku yoksunluğu bakın en fazla kimde görülüyor! Uyku kalitesini arttırmak için neler yapılmalı?

Günümüzde sağlıklı olmak için uykuya öncelik verenlerin sayısı giderek artıyor. Uykuya artan ilgi, Samsung Health uygulamasında gözlemlenen son trendlerden de açıkça anlaşılıyor. Samsung Health uygulamasının elde ettiği verilere göre bir yıl içinde haftada en az bir kez aktif olarak uyku takibi yapan kullanıcı sayısı, son iki yılda yüzde 182 arttı. Samsung, bu soruyu yanıtlamak için bugüne kadar yapılan en büyük uyku sağlığı çalışmalarından birini gerçekleştirdi. Çalışmada dünya çapındaki Samsung Health kullanıcılarının 716 milyon gecelik uyku davranışları analiz edildi.

#3
Foto - Uyku yoksunluğu bakın en fazla kimde görülüyor! Uyku kalitesini arttırmak için neler yapılmalı?

Samsung’un araştırmasının öne çıkan bulgular şu şekilde sıralanıyor: Daha az uyku: Dünya genelindeki ortalama uyku süresi 7 saat 3 dakikadan 6 saat 59 dakikaya düşerek, National Sleep Foundation'ın önerdiği 7 saatin altına indi. Verimlilikte düşüş: Endişe verici bir konu da uyku sürecinde yatakta uyanık kalma süresinin artması ve bunun da uyku verimliliğinde düşüşe yol açması. Bu da bireylerin yatakta daha fazla zaman geçirdiği ancak daha az uyuduğu anlamına geliyor. Erkeklerde düşüş eğilimini sürdüren uyku verimliliği, geçtiğimiz yıl kadınlarda da belirgin şekilde azaldı. Daha yaşlı demografik gruplar, uyku verimliliğinde daha büyük bir düşüş sergiledi.

#4
Foto - Uyku yoksunluğu bakın en fazla kimde görülüyor! Uyku kalitesini arttırmak için neler yapılmalı?

Tutarsız uyku düzeni de uyku kalitesini etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Hafta içi ve hafta sonuna ait uyku süreleri arasındaki farkı gösteren bir uyku tutarsızlığı ölçütü olan uyku yoksunluğu, dünyadaki uyku sorunlarına olumsuz bir etki sunuyor. Uyku yoksunluğu, en fazla gençler arasında görülüyor. 20'li yaşlarda olanlar 70'li yaşlarda olanların neredeyse iki katı uyku yoksunluğu çekiyor. Bu değer, gençlerde 49, yaşlılarda 29 dakika olarak ölçülüyor. Bölgelere bakıldığında, Asya, 41 dakika ile en kısa, Latin Amerika ise 47 dakika ile en uzun uyku süresine sahip. Dünya genelinde, insanlar hafta sonları ortalama 44 dakika daha fazla uyuyor. Samsung, dünya çapında yaygın görülen uyku düzenleri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek amacıyla, farklı uyku tiplerinin analizini yaparken bunları Uyku Hayvanı Sembolü’yle kategorize ediyor. Sekiz Uyku Hayvanı Sembolü’nün her biri, uyku süresi, tutarlılığı ve uyanık kalma süresi gibi toplu olarak uyku kalitesini etkileyen benzersiz özelliklere sahip farklı uyku düzenini temsil ediyor.

#5
Foto - Uyku yoksunluğu bakın en fazla kimde görülüyor! Uyku kalitesini arttırmak için neler yapılmalı?

Uyku Hayvanı Sembolü’ne ek olarak, uyku kalitesini artırmayı amaçlayan bir dizi "Uyku Koçluğu" programı da bulunuyor. Sabahları yataktan hızlıca kalkmak, düzenli bir uyanma saatine sahip olmak, gün boyunca aktif kalmak ve bunlar gibi günlük alışkanlıklarda yapılacak küçük değişikliklerin daha iyi uyku kalitesiyle sonuçlanabileceği fikrine güçlü bir bağlılıkla çalışan program, kullanıcıların benzersiz hayvan uyku tipine göre özelleştirilmiş ve bir ay süren motive edici uyku koçluğu hizmetini doğrudan bileklerindeki saatten sunuyor.

#6
Foto - Uyku yoksunluğu bakın en fazla kimde görülüyor! Uyku kalitesini arttırmak için neler yapılmalı?

Uyku sağlığı, bireylerin fiziksel ve zihinsel performansları üzerinde büyük bir etkiye sahip olup, genel yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Samsung, bu konuda kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Galaxy Watch6 Serisi, kullandığı ileri teknoloji sensörleriyle kullanıcıların uyku döngülerini, REM sürelerini ve uykuda geçirdikleri süreyi detaylı bir şekilde analiz edebiliyor. Böylece bireyler, kendi uyku alışkanlıklarını derinlemesine inceleyerek hangi alanlarda iyileştirme yapmaları gerektiğini belirleyebiliyor. Ayrıca Samsung Health platformu, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş motivasyon önerileri sunuyor. Bu öneriler, kullanıcının geçmiş uyku verileri ve günlük aktiviteleri temel alınarak hazırlanıyor. Böylece her kullanıcı için en uygun uyku önerileri ve tavsiyeleri sunulmuş oluyor. Samsung'un sunduğu bu entegre hizmetler sayesinde, kullanıcılar uyku sağlıklarını daha bilinçli bir şekilde yönetebiliyor.

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