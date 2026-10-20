İsrail'den büyük şerefsizlik
Soykırımcı terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya giriş yasağını uzattı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Soykırımcı terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya giriş yasağını uzattı.
İsrail polisi, Ağustos 2024'ten bu yana İkrime Sabri'ye getirdiği yasağı yineledi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail polisi, Şeyh İkrime Sabri'nin avukatına, kendisi hakkında verilen 6 ay süreyle Mescid-i Aksa'ya giriş yasağının uzatıldığını iletti.
Daha önce hakkında çıkarılan Aksa'ya giriş yasağı bu ay sona erecek olan Sabri'nin 19 Nisan'a kadar girişinin tekrar yasaklandığı aktarıldı.
İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri'yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel getirmiş ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.
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