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İsrail'den büyük şerefsizlik

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AA Giriş Tarihi:

İsrail'den büyük şerefsizlik

Soykırımcı terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya giriş yasağını uzattı.

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Foto - İsrail'den büyük şerefsizlik

İsrail polisi, Ağustos 2024'ten bu yana İkrime Sabri'ye getirdiği yasağı yineledi.

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Foto - İsrail'den büyük şerefsizlik

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail polisi, Şeyh İkrime Sabri'nin avukatına, kendisi hakkında verilen 6 ay süreyle Mescid-i Aksa'ya giriş yasağının uzatıldığını iletti.

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Foto - İsrail'den büyük şerefsizlik

Daha önce hakkında çıkarılan Aksa'ya giriş yasağı bu ay sona erecek olan Sabri'nin 19 Nisan'a kadar girişinin tekrar yasaklandığı aktarıldı.

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Foto - İsrail'den büyük şerefsizlik

İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri'yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel getirmiş ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

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