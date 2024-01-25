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Otomotiv
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Uygun fiyatlı Tesla'da yeni gelişme

2024-01-25 03:24:05
Uygun fiyatlı Tesla'da yeni gelişme

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın uygun fiyatlı otomobili için yeni bir tarih açıklandı.

#1
Foto - Uygun fiyatlı Tesla'da yeni gelişme

Uygun fiyatlı Tesla otomobili için yeni bir tarih ortaya çıktı. Almanya'da üretilecek modelin detayları haberimizde.

#2
Foto - Uygun fiyatlı Tesla'da yeni gelişme

Tesla’nın bir süredir bütçe dostu elektrikli otomobil pazarını hedefleyen bir model üzerinde çalıştığını biliyoruz. 25 bin dolar seviyesinde olması beklenen bu elektrikli araç için geliştirme tarihi sonunda ortaya çıkmış olabilir. Tesla, BYD gibi rakiplerle nasıl mücadele edecek? İşte detaylar.

#3
Foto - Uygun fiyatlı Tesla'da yeni gelişme

Uygun fiyatlı Tesla otomobili 2025 ortasında tanıtılabilir Reuters’ta ortaya çıkan raporlara göre Tesla, uygun fiyatlı aracı için vites artırdı. Şirkete yakın kaynaklar, yeni modelini 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığını iddia etti. Kod adı “Redwood” olan model, kompakt bir crossover aracı olarak tanımlanıyor.

#4
Foto - Uygun fiyatlı Tesla'da yeni gelişme

Tesla, benzinli ve BYD gibi rakiplerin ucuz elektrikli araçlarıyla rekabet edebilmek için uzun süredir çalışıyor. Giriş seviyesinde olması ve 25 bin dolar seviyesini zorlaması beklenen bu modelin, 2025 yılında üretime girmesi ve haftada 10 bin adet üretilmesi bekleniyor.

#5
Foto - Uygun fiyatlı Tesla'da yeni gelişme

Bu üretim ölçeğine ulaşılması halinde Redwood, Tesla’nın yıllık yüzde 50 büyüme hedefine ulaşmasına için çok önemli hale gelecek. Bu hamle aslında BYD’nin Tesla’yı geçerek dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olmasının ardından geldi.

#6
Foto - Uygun fiyatlı Tesla'da yeni gelişme

Daha önce çıkan raporlar, Tesla CEO’su Elon Musk’ın Almanya’daki Gigafactory Berlin’e gittiğini ve uygun fiyatlı model hakkında bilgi aldığını gösterdi. Buna göre Musk, çalışanlarına düşük maliyetli elektrikli otomobil pazarından daha fazla pay alınması gerektiğini ifade etti.

#7
Foto - Uygun fiyatlı Tesla'da yeni gelişme

Bu modelle aynı zamanda Avrupa’da satışlarını artıran BYD, Nio ve MG gibi Çinli markalara da meydan okuyacak. Hatta BYD ülkemizde operasyonlara başlamış durumda.

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