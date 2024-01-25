Uygun fiyatlı Tesla'da yeni gelişme

Tesla’nın bir süredir bütçe dostu elektrikli otomobil pazarını hedefleyen bir model üzerinde çalıştığını biliyoruz. 25 bin dolar seviyesinde olması beklenen bu elektrikli araç için geliştirme tarihi sonunda ortaya çıkmış olabilir. Tesla, BYD gibi rakiplerle nasıl mücadele edecek? İşte detaylar.