Yusuf Kaplan 'Artık görmezden gelinmemeli' dedi: Mustafa Çiftçi'den helal olsun dedirten hamle geldi
Gazeteci yazar Yusuf Kaplan'ın sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi etiketleyerek yaptığı çağrı karşılık buldu.
İstanbul’da yaşayan Uygur Türkü bir anne, ikamet uzatma başvurusunun reddedilmesinin ardından Kumkapı Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Sosyal medyada büyüyen tepkilerin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devreye girdi.
Yazar Yusuf Kaplan, 2 çocuk annesi Uygur Türkü Mıhrıgül Tayurak'ın Geri Gönderme Merkezi’ne götürülmesini gündeme taşıdı. Kaplan’ın paylaşımına Bakan Çiftçi’den yanıt geldi. İlk olarak "İlgileneceğim Hocam" mesajını paylaşan Çiftçi, kısa süre sonra müjdeli haberi vererek Doğu Türkistanlı annenin serbest bırakıldığını şu ifadelerle açıkladı:
"Değerli Hocam, İlgili şahsın uluslararası koruma başvurusunu alacağız, bu şekilde sorun çözülmüş olacak. Ayrıca Uygur Türkü Hanımefendi geri gönderme merkezimizden de serbest bırakıldı."
Bakan Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla sınır dışı işlemi durdurulurken, olay sonrası Göç İdaresi Başkanlığı'nda yeni atamalar yapıldı. Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge görevden alınırken yerine Murat Karakaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün'ün yerine ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz getirildi.
