Türkiye'deki Katar devine 1 milyar lira ceza AB'den Gazze itirafı: İnsani yardım akışı son derece yetersiz ve düzensiz Ebola virüsü için merkez üssünden kritik uyarı! Felaketi önlemek için acil müdahale şart Alev çıkaran TIR'larıyla şov yapan ünlü isim iflas etti: Konkordato talebi reddedildi Bilim adamları açıkladı: Bu şekilde oturmak hasta ediyor! Kurban Bayramı'nı dericiler dört gözle bekliyor! Türk deri sektörüne can suyu oluyor Yusuf Kaplan 'Artık görmezden gelinmemeli' dedi: Mustafa Çiftçi'den helal olsun dedirten hamle geldi Kurban pazarından sıkı denetim! Ekipler göz açtırmıyor! Arafat'ta mahşeri kalabalık: 2 milyon Müslüman hacı oluyor Bugatti ve Ferrari'yi rakip bile görmedi! İşte dünyanın en hızlı arabası
Yusuf Kaplan 'Artık görmezden gelinmemeli' dedi: Mustafa Çiftçi'den helal olsun dedirten hamle geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yusuf Kaplan 'Artık görmezden gelinmemeli' dedi: Mustafa Çiftçi'den helal olsun dedirten hamle geldi

Gazeteci yazar Yusuf Kaplan'ın sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi etiketleyerek yaptığı çağrı karşılık buldu.

Foto - Yusuf Kaplan 'Artık görmezden gelinmemeli' dedi: Mustafa Çiftçi'den helal olsun dedirten hamle geldi

İstanbul’da yaşayan Uygur Türkü bir anne, ikamet uzatma başvurusunun reddedilmesinin ardından Kumkapı Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Sosyal medyada büyüyen tepkilerin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devreye girdi.

Foto - Yusuf Kaplan 'Artık görmezden gelinmemeli' dedi: Mustafa Çiftçi'den helal olsun dedirten hamle geldi

Yazar Yusuf Kaplan, 2 çocuk annesi Uygur Türkü Mıhrıgül Tayurak'ın Geri Gönderme Merkezi’ne götürülmesini gündeme taşıdı. Kaplan’ın paylaşımına Bakan Çiftçi’den yanıt geldi. İlk olarak "İlgileneceğim Hocam" mesajını paylaşan Çiftçi, kısa süre sonra müjdeli haberi vererek Doğu Türkistanlı annenin serbest bırakıldığını şu ifadelerle açıkladı:

Foto - Yusuf Kaplan 'Artık görmezden gelinmemeli' dedi: Mustafa Çiftçi'den helal olsun dedirten hamle geldi

"Değerli Hocam, İlgili şahsın uluslararası koruma başvurusunu alacağız, bu şekilde sorun çözülmüş olacak. Ayrıca Uygur Türkü Hanımefendi geri gönderme merkezimizden de serbest bırakıldı."

Foto - Yusuf Kaplan 'Artık görmezden gelinmemeli' dedi: Mustafa Çiftçi'den helal olsun dedirten hamle geldi

Bakan Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla sınır dışı işlemi durdurulurken, olay sonrası Göç İdaresi Başkanlığı'nda yeni atamalar yapıldı. Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge görevden alınırken yerine Murat Karakaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün'ün yerine ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz getirildi.

Yorumlar

Güney Doğulu

Uygur Türk'lerine sınırsız oturum verilmeli.... Neye karar veremiyoruz?????....

Umutlu

Allah razı olsun..hain bürokratlar emekli edilmeli
Alnı secdeli Cumhurbaşkanı’na bu muhalefetin sebebi ne? Arıtürk'ün Bilgi Üniversitesi çelişkisi
Siyaset

Alnı secdeli Cumhurbaşkanı’na bu muhalefetin sebebi ne? Arıtürk'ün Bilgi Üniversitesi çelişkisi

Mütedeyyin camiada tanınan isimlerden Hukukçu Ramazan Arıtürk’ün, Bilgi Üniversitesi’ne ilişkin peş peşe yaptığı çıkışlar tartışma konusu ol..
Askeri yasak bölgede kaçış hazırlığı: 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
Gündem

Askeri yasak bölgede kaçış hazırlığı: 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

Edirne Uzunköprü'de jandarma ekipleri, 1’inci derece askeri yasak bölgede yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlenen 4 kişiyi yakaladı..
Öcalan’dan CHP yorumu! Safını belli etti
Gündem

Öcalan’dan CHP yorumu! Safını belli etti

Terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve şürekasını savundu.
O videonun kurgu olduğu ortaya çıktı: Özgür Özel’in o anları gündem oldu
Gündem

O videonun kurgu olduğu ortaya çıktı: Özgür Özel’in o anları gündem oldu

CHP Genel Merkezi’ndeki tahliye krizine ilişkin servis edilen görüntüler tartışma yarattı. Servis edilen videoda tebligatı okumadan yırtan Ö..
Halkçı maskesi takan Özgür Özel'den sokak tiyatrosu! Genel merkezden kovulunca "Meydanlarda bayramlaşacağız" yalanına sarıldı!
Gündem

Halkçı maskesi takan Özgür Özel'den sokak tiyatrosu! Genel merkezden kovulunca "Meydanlarda bayramlaşacağız" yalanına sarıldı!

Mahkeme kararıyla koltuğu elinden kayan ve CHP Genel Merkezi’nden adeta yaka paça dışarı itilen Özgür Özel, içine düştüğü çaresizliği örtbas..
Soruyu duyan Bakırhan dondu kaldı: Özgür Özel ile mi Kılıçdaroğlu’yla mı bayramlaşacaksınız?
Gündem

Soruyu duyan Bakırhan dondu kaldı: Özgür Özel ile mi Kılıçdaroğlu’yla mı bayramlaşacaksınız?

DEM Parti heyeti, CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret ederken görüşme sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a..
