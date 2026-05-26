Türkiye'deki Katar devine 1 milyar lira ceza
Rekabet Kurulu, Türkiye'de bulunan ünlü bankaya 1 milyar lira büyüklüğünde 'rekabet ihlali' cezası kesti. Banka KAP'a bildirimde bulunarak cezayı doğruladı.
Rekabet Kurulu'nun iş gücü piyasasında rekabet ihlali iddiasıyla başlattığı soruşturmada QNB Bank A.Ş. uzlaşma yoluna gitti.
Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada soruşturmanın uzlaşmayla sonlandırıldığını ve 1 milyar 7 milyon 484 bin 234 TL idari para cezasının yüzde 25 indirimli ödenmesinin değerlendirildiğini duyurdu.
QNB Bank A.Ş., Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin KAP'a açıklama yaptı. Bankanın açıklamasında, 24 Şubat 2026 tarihli özel durum duyurusuyla, Rekabet Kurulu'nun iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin incelenmesi amacıyla bazı bankalar, finansal kurumlar ve diğer şirketler hakkında soruşturma başlattığının kamuya duyurulduğu hatırlatıldı.
QNB Bank, Rekabet Kurulu ile yapılan uzlaşma görüşmesi sonucunda, soruşturmanın banka açısından uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verildiğini bildirdi. Açıklamada, uzlaşma neticesinde bankaya 1 milyar 7 milyon 484 bin 234 TL idari para cezası verildiği belirtildi.
Banka, söz konusu cezanın gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında yüzde 25 indirimli olarak ödenmesinin değerlendirildiğini açıkladı.
