Uygun fiyatlı elektrikli otomobiller Türkiye’ye geliyor

Elektronik ve yapay zeka teknolojilerinde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip birinci sınıf bir mühendis ve vizyon sahibi bir girişimci olan Zhu Jiangming tarafından 2015 yılında kurulan Leapmotor, 2022 yılında teslimatlarını bir önceki seneye göre yüzde 154 artırarak 111.168 aracı yeni sahipleriyle buluşturmasıyla da dikkat çekiyor.