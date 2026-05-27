  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gemilerin peş peşe gelmesi rahatsız etti: Türkiye'yi listeden çıkarın Hindistan'dan olay Türkiye itirafı: Kaybettik İsrail'den Zorlu Holding kararı: Sessiz sedasız yolladılar Arda Mevlütoğlu 'çok üzüldüm bu habere' diyerek duyurdu: Hürjet yerine İtalyanlarla anlaştılar Türkiye'nin yeni silahı Yunanistan'ı şoka soktu: 'Ankara'dan istediler' diyerek duyurdular Resmi başvuru yapıldı: Petrol için çok sayıda araziye el konulacak 700 yıllık mezarlıkta usulsüz kazı skandalı! Çalışmalar apar topar durduruldu DİTİB'e bağlı 864'üncü eser! Almanya'da Fatih Camii açıldı Milyonluk hırsızlık çetesi çökertildi: 6 şüpheli tutuklandı
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Hindistan'dan olay Türkiye itirafı: Kaybettik
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hindistan'dan olay Türkiye itirafı: Kaybettik

Hindistan medyası son dönemde Yunan tarafı gibi Türkiye'nin attığı adımlara mercek tutmaya devam ediyor. Son yapılan analizde Ankara ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulunuldu.

#1
Foto - Hindistan'dan olay Türkiye itirafı: Kaybettik

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Hindistan'ın en köklü ve etkili yayın organlarından NDTV , Yeni Delhi yönetiminin son dönemde askeri sahada "doğrudan bir tehdit" olarak algıladığı Türkiye'nin, yerli savunma sanayii hamleleri ve askeri özerkliğiyle bölgede kurulmakta olan yeni ittifakın mimarı haline geldiği açıkladı.

#2
Foto - Hindistan'dan olay Türkiye itirafı: Kaybettik

NDTV'nin analizinde, Hindistan askeri komuta kademesinin Türkiye’ye bakışındaki radikal değişimin detayları paylaşıldı.

#3
Foto - Hindistan'dan olay Türkiye itirafı: Kaybettik

Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Rajiv Ghai'nin açıklamalarına atıfta bulunulan yazıda, Hindistan'ın askeri strateji masasında Türkiye’yi, en büyük tarihsel rakibi olan Pakistan ile neredeyse aynı büyüklükte ve ciddiyette bir ulusal güvenlik tehdidi olarak algıladığı itiraf edildi:

#4
Foto - Hindistan'dan olay Türkiye itirafı: Kaybettik

"Yeni Delhi yönetimi, Sindoor Operasyonu sırasında Ankara'nın Pakistan'a sağladığı stratejik ve teknolojik askeri destek nedeniyle Türkiye'yi resmen "doğrudan bir tehdit" ve düşman olarak konumlandırdı"

#5
Foto - Hindistan'dan olay Türkiye itirafı: Kaybettik

Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlık hamlelerine ve ittifak içindeki askeri ağırlığına dikkat çekilerek şu değerlendirmelere yer verildi: "NATO içindeki en büyük ikinci daimi orduya sahip olan Türkiye, sadece Batı teknolojisine erişmekle kalmıyor; kendi kendine yeten, bağımsız bir askeri güç olarak öne çıkıyor. Savunma özerkliği elde ederek dünyanın en önde gelen silah ihracatçıları arasında yerini alan Ankara, küresel silah ticaretinde yüzde 1,6'lık bir paya sahip. Türkiye, dünyaca ünlü yerli insansız hava araçlarının yanı sıra gelişmiş zırhlı araçlar ve korvetler üreterek rakiplerine karşı ezici bir teknolojik üstünlük kurmuş durumda."

#6
Foto - Hindistan'dan olay Türkiye itirafı: Kaybettik

Hint basını, Körfez bölgesinde ABD ve İsrail eksenli yürütülen savaşın, Washington’ın müttefiklerini korumakta yetersiz kaldığı gerçeğini ortaya çıkardığını ve konjonktürün Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ile Katar'ı NATO tarzı kolektif bir savunma paktı kurmaya ittiğini kaydetti: "Bir tarafa yapılan saldırı tüm üyelere yapılmış sayılır ilkesine dayanan bu yeni 'Sünni NATO' oluşumunda Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın muazzam petrol-gaz gelirlerini kendi savunma sanayii ürünleri için karlı bir pazar ve finansman kaynağına dönüştürdü. Pakistan'ın nükleer caydırıcılığı ve 650 bin kişilik ordusu ile Türkiye'nin savaş sahasında yetkinleşmiş yüksek teknolojili askeri cephaneliğinin birleşmesi, Umman Denizi'nden Akdeniz'e kadar olan tüm küresel deniz yollarının ve stratejik limanların kontrolünü bu bloğa verecektir."

#7
Foto - Hindistan'dan olay Türkiye itirafı: Kaybettik

NDTV, Hindistan'ın hiçbir bağının olmadığı Orta Doğu'daki bu savaşın Yeni Delhi'ye sadece ekonomik sıkıntı, enflasyon ve enerji krizi getirdiğini, buna karşın en büyük rakipleri olan Türkiye ve Pakistan'ı jeopolitik olarak zirveye taşıdığını aktardı. Analist Aditi Bhaduri yaşanan bölgesel krizin taraflara olan yansımaları ve Hindistan'ın karşı karşıya kaldığı jeopolitik riskleri şöyle sıraladı: "Hindistan'ın hiçbir bağının olmadığı Orta Doğu'daki bu savaş Yeni Delhi'ye sadece ekonomik sıkıntı, enflasyon ve enerji krizi getirirken; en büyük rakipleri olan Türkiye ve Pakistan'ı jeopolitik olarak zirveye taşıdı. Türkiye; Riyad, Kahire ve Doha ile olan geçmiş diplomatik anlaşmazlıkları tamamen geride bırakarak bu ülkelerle askeri düzeyde ortak savunma bakanları toplantıları düzenlemeye başladı. Pakistan ise krizde stratejik bir arabulucu rolü kaparak güçlendi. Yaşanan bu gelişmeler karşısında Hindistan, hem Batı Asya hem de Pakistan'a yönelik askeri ve dış politikalarını baştan aşağı değiştirmek ve Ankara-İslamabad ekseninin yükselişine karşı acil önlem almak zorunda kalacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Camide temizlik yapan imama saldırı
Gündem

Camide temizlik yapan imama saldırı

İstanbul Bahçelievler’deki Siyavuşpaşa Camii’nde görev yapan İmam-Hatip Selami Beyaztaş, camiyi namaza hazırladığı sırada saldırıya uğradı....
Resmen duyurdular: 5 parti Kılıçdaroğlu ile değil Özgür Özel ile bayramlaşacak
Gündem

Resmen duyurdular: 5 parti Kılıçdaroğlu ile değil Özgür Özel ile bayramlaşacak

DEM Parti, Kurban Bayramı'nda Kılıçdaroğlu ve kurmayları ile bayramlaşmama kararı aldıklarını açıkladı. DEM Parti’nin resmen duyurduğu karar..
Trump'tan İslam coğrafyasına açık tehdit! Kirli planı dünyaya ilan etti!
Gündem

Trump'tan İslam coğrafyasına açık tehdit! Kirli planı dünyaya ilan etti!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu seyrettiğini öne sürerek Ortadoğu'yu ateşe atacak yeni bir dayatmaya giriş..
İsrail’e arka bahçesi GKRY’den kötü haber
Dünya

İsrail’e arka bahçesi GKRY’den kötü haber

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yapılan Temsilciler Meclisi seçiminden, İsrail karşıtı çıkışlarıyla öne çıkan partiler ve aşırı sağ güçlenerek..
Trump'tan dünyayı sarsan iddia! "Ölü insanları hayata döndürecek ilaçlarımız var" diyerek ortalığı ayağa kaldırdı!
Gündem

Trump'tan dünyayı sarsan iddia! "Ölü insanları hayata döndürecek ilaçlarımız var" diyerek ortalığı ayağa kaldırdı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, tıp dünyasını ve insanlık tarihini kökünden sarsacak, akıllara zarar bir iddiayı sib..
Özgür Özel'e bir şok daha! Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp...
Siyaset

Özgür Özel'e bir şok daha! Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp...

CHP’de “Mutlak Butlan” kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa getirildiği süreçte dikkat çeken bir kulis iddiası gün..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23