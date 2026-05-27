Hindistan'dan olay Türkiye itirafı: Kaybettik

NDTV, Hindistan'ın hiçbir bağının olmadığı Orta Doğu'daki bu savaşın Yeni Delhi'ye sadece ekonomik sıkıntı, enflasyon ve enerji krizi getirdiğini, buna karşın en büyük rakipleri olan Türkiye ve Pakistan'ı jeopolitik olarak zirveye taşıdığını aktardı. Analist Aditi Bhaduri yaşanan bölgesel krizin taraflara olan yansımaları ve Hindistan'ın karşı karşıya kaldığı jeopolitik riskleri şöyle sıraladı: "Hindistan'ın hiçbir bağının olmadığı Orta Doğu'daki bu savaş Yeni Delhi'ye sadece ekonomik sıkıntı, enflasyon ve enerji krizi getirirken; en büyük rakipleri olan Türkiye ve Pakistan'ı jeopolitik olarak zirveye taşıdı. Türkiye; Riyad, Kahire ve Doha ile olan geçmiş diplomatik anlaşmazlıkları tamamen geride bırakarak bu ülkelerle askeri düzeyde ortak savunma bakanları toplantıları düzenlemeye başladı. Pakistan ise krizde stratejik bir arabulucu rolü kaparak güçlendi. Yaşanan bu gelişmeler karşısında Hindistan, hem Batı Asya hem de Pakistan'a yönelik askeri ve dış politikalarını baştan aşağı değiştirmek ve Ankara-İslamabad ekseninin yükselişine karşı acil önlem almak zorunda kalacaktır."