  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayramda kuyumcular açık mı, kapalı mı? İşte Kurban Bayramı kuyumcuların çalışma saatleri Emekli olacaklar dikkat! Kaçıranlar fırsattan yararlanamayacak! Bayramda BİM açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? Tarihi camide yöresel kıyafetlerle bayram namazı Her taraftan altın fışkırıyor: 'Burada hazine var' deyip Türklere teslim ettiler Her tahmini çıkan ekonomist Tuna Kaya tarih verdi: Gram altın 2250 lira değişecek Gemilerin peş peşe gelmesi rahatsız etti: Türkiye'yi listeden çıkarın Hindistan'dan olay Türkiye itirafı: Kaybettik İsrail'den Zorlu Holding kararı: Sessiz sedasız yolladılar Arda Mevlütoğlu 'çok üzüldüm bu habere' diyerek duyurdu: Hürjet yerine İtalyanlarla anlaştılar
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Emekli olacaklar dikkat! Kaçıranlar fırsattan yararlanamayacak!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emekli olacaklar dikkat! Kaçıranlar fırsattan yararlanamayacak!

Türkiye'de milyonlarca kişi erken emeklilik fırsatlarını araştırıyor. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran kişiler erken emeklilik yollarını arıyor. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursu'dan kritik uyarı geldi. Peki, erken emeklilik fırsatları neler? Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kimler erken emekli olabilecek? Erdursun, 2520 kuralını açıkladı. İşte Özgür Erdursun'un dikkat çeken emeklilik uyarıları...

#1
Foto - Emekli olacaklar dikkat! Kaçıranlar fırsattan yararlanamayacak!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, birden fazla kurumda primi bulunan sigortalıların emeklilik haklarını ve hangi statüye tabi olacaklarını belirleyen en temel kriterin "son 2520 gün" kuralında gizli olduğunu belirtti.

#2
Foto - Emekli olacaklar dikkat! Kaçıranlar fırsattan yararlanamayacak!

Peki, Özgür Erdursun'un dikkat çektiği bu teknik detay, emeklilik maaşını ve başvuru sürecini nasıl etkiliyor? İşte karma primi olan milyonlarca çalışanın uyması gereken o kurallar!

#3
Foto - Emekli olacaklar dikkat! Kaçıranlar fırsattan yararlanamayacak!

ÖZGÜR ERDURSUN'DAN KRİTİK UYARI! 2520 GÜN EMEKLİLİĞİ NASIL ETKİLİYOR? Emeklilikte hangi kurumdan aylık bağlanacağını belirleyen sistem, sigortalının geriye dönük son 2520 günlük fiili hizmet süresine bakıyor. Son 2520 gün içinde hangi statüde (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı) daha fazla prim günü yatırılmışsa, kişi o statünün şartlarına göre emekli ediliyor.

#4
Foto - Emekli olacaklar dikkat! Kaçıranlar fırsattan yararlanamayacak!

Bir sigortalı EYT kapsamında yaş şartından muaf olsa bile, son 2520 gün kuralına göre tabi olduğu statünün prim gün sayısını tamamlamak zorundadır. Örneğin, son dönem primleri ağırlıklı olarak Emekli Sandığı veya Bağ-Kur olan bir erkek sigortalı 9000 günü, kadın sigortalı ise 7200 günü tamamlamadan EYT'li olsa dahi hemen emekli aylığı bağlatamamaktadır.

#5
Foto - Emekli olacaklar dikkat! Kaçıranlar fırsattan yararlanamayacak!

DOĞUM BORÇLANMASINDAKİ 1440 GÜN TUZAĞI VE 35 BİN TL DETAYI Kadın sigortalılar iki çocuk için teorik olarak 1440 gün borçlanma hakkına sahip görünse de, sistem sadece doğumdan sonraki iki yıllık sürede "boşta geçen ve prim yatırılmayan" süreleri kabul ediyor. Doğumdan sonra çalışmaya devam eden bir kadının fiilen sadece 100 günlük boşluğu varsa, sadece bu süreyi borçlanabiliyor. Doğum borçlanması asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanmakta olup, bu örnekteki 100 günlük borçlanmanın sigortalıya maliyeti yaklaşık 35 bin lira seviyesindedir.

#6
Foto - Emekli olacaklar dikkat! Kaçıranlar fırsattan yararlanamayacak!

HİÇ PRİM ÖDENMEZSE NE OLUR? Birden fazla statüde karma primi olan ve eksik günlerini tamamlayamayan vatandaşlar için ileri yaş emekliliği alternatifi bulunmaktadır. Belirli bir yaş sınırına ulaşan ve toplamda en az 5400 prim günü bulunan sigortalılar, eksik günleri için yeni bir ödeme yapmadan da ilgili statünün yaş haddinden emeklilik hakkı elde edebilmektedir. 1 Ekim 2008 sonrası ilk kez devlet memuru (4/C) olan kişiler, 5510 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmektedir. Bu yeni sistem nedeniyle karma prim süresinin ardından memuriyetten emekli olanların maaşı ciddi şekilde düşük kalmaktadır. Bugünün şartlarında bu kapsama giren bir memurun alacağı emekli aylığı yaklaşık 20 bin lira seviyesinde kalırken; şayet 1 Ekim 2008'den önce memur olmuş olsaydı bu tutar iki katına (yaklaşık 40 bin lira) yaklaşacaktı.

#7
Foto - Emekli olacaklar dikkat! Kaçıranlar fırsattan yararlanamayacak!

Özgür Erdursun son olarak şu uyarıyı yaparak yazısını tamamlıyor: "Yanlış bir tercih emekli aylığının kesilmesine ya da yıllarca gereksiz prim ödenmesine neden olabilir. Bu nedenle emeklilik planlamasını yaparken tüm statülerin uzman desteğiyle milimetrik olarak analiz edilmesi büyük önem taşıyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzde 90 görme kaybı yaşadı! Aracında uyudu, hayatı değişti
Aktüel

Yüzde 90 görme kaybı yaşadı! Aracında uyudu, hayatı değişti

Eskişehir’de yaşayan Yasin Kurt, aracının koltuklarını temizledikten sonra içinde uyuyunca ağır toksik zehirlenme yaşadı. Doktorların 'yaşam..
Suudi Arabistan'da 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı!
Dünya

Suudi Arabistan'da 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı!

Suudi Arabistan Hac Güvenlik Kuvvetleri, hac düzenlemeleri ve talimatlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Türk vatandaşı 8 kişinin gözaltına ..
Bülent Arınç yine sahnede! CHP’deki bozguna siper oldu, hakimlere talimat vermeye kalkıştı!
Gündem

Bülent Arınç yine sahnede! CHP’deki bozguna siper oldu, hakimlere talimat vermeye kalkıştı!

Kamudan ihraç edilen FETÖ militanları için “Cübbemi giyesim geliyor” diyen, firari terörist Akın İpek’in annesinin elini öpen, yolsuzluk idd..
İzmir’den teklif yapmıştı! Kılıçdaroğlu cephesinden Özel’e yeni cevap
Gündem

İzmir’den teklif yapmıştı! Kılıçdaroğlu cephesinden Özel’e yeni cevap

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in bugün İzmir mitinginde yaptığı, “Bir iki hafta içinde 2 milyon üyemize genel başkanımızı seçtirelim” t..
Çocuğa şiddeti ifşa eden inanılmaz taktik! Okul personelleri fena enselendi
Dünya

Çocuğa şiddeti ifşa eden inanılmaz taktik! Okul personelleri fena enselendi

ABD'de konuşma engelli otistik oğlunun okulda şiddet gördüğünden şüphelenen acılı anne, evladının saçına gizli kamera yerleştirerek vicdansı..
Caminin önünde çıplak bikini reklamı!
Gündem

Caminin önünde çıplak bikini reklamı!

Kadıköy'de bulunan Söğütlüçeşme Camii'nin hemen yakınında çıplak bikini resimli teşhirci bilboard reklamı asıldığını gören bir Müslüman bu r..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23