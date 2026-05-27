Emekli olacaklar dikkat! Kaçıranlar fırsattan yararlanamayacak!

HİÇ PRİM ÖDENMEZSE NE OLUR? Birden fazla statüde karma primi olan ve eksik günlerini tamamlayamayan vatandaşlar için ileri yaş emekliliği alternatifi bulunmaktadır. Belirli bir yaş sınırına ulaşan ve toplamda en az 5400 prim günü bulunan sigortalılar, eksik günleri için yeni bir ödeme yapmadan da ilgili statünün yaş haddinden emeklilik hakkı elde edebilmektedir. 1 Ekim 2008 sonrası ilk kez devlet memuru (4/C) olan kişiler, 5510 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmektedir. Bu yeni sistem nedeniyle karma prim süresinin ardından memuriyetten emekli olanların maaşı ciddi şekilde düşük kalmaktadır. Bugünün şartlarında bu kapsama giren bir memurun alacağı emekli aylığı yaklaşık 20 bin lira seviyesinde kalırken; şayet 1 Ekim 2008'den önce memur olmuş olsaydı bu tutar iki katına (yaklaşık 40 bin lira) yaklaşacaktı.