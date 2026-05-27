Gemilerin peş peşe gelmesi rahatsız etti: Türkiye'yi listeden çıkarın
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gemilerin peş peşe gelmesi rahatsız etti: Türkiye'yi listeden çıkarın

Son dönemde çok sayıda geminin getirildiği Aliağa gemi söküm tesisleri hedef alındı. Yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin listeden çıkarılması talep edildi.

Deniz Haber'de yer alan habere göre, Recycling Europe, EUROFER ve STK Shipbreaking Platform Türk sivil toplum örgütleriyle birlikte, gerekli iyileştirmeler uygulanana kadar Türk gemi söküm tesislerinin AB Listesi'nden çıkarılması çağrısı yaptı.

Avrupa Komisyonu'nun üçüncü ülkelerdeki gemi söküm tesislerine yönelik teknik kılavuzları revize ettiği bu dönemde yayınlanan bildiride; Türkiye’nin Aliağa ilçesindeki tersaneler hedef alındı.

Sektörün önde gelen kuruluşları Türk tesislerinin AB Listesi'nden çıkarılması çağrısını yineledi.

AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği çerçevesinde denetçiler tarafından kullanılan teknik kılavuzların güncellenmesi, üçüncü ülkelerdeki tersanelerin AB bayraklı gemileri geri dönüştürme yetkisini doğrudan belirliyor. Kuruluşlar, AB içi ve dışındaki geri dönüşüm tesisleri arasında adil bir rekabet ortamı yaratılması ve çevre standartlarının eşitlenmesi amacıyla değişiklikler yapılmasını istiyor.

Türkiye'nin Aliağa kentinde bulunan tersanelerde sürekli olarak ciddi sorunlar yaşandığını öne süren kuruluşlar, bu tesislerin AB Listesi'nden çıkarılması gerektiğini savundu.

STK Gemi Söküm Platformu İcra Direktörü Ingvild Jenssen, "Avrupa'nın atık, atık su, emisyon, kirlilik ve güvenlik kuralları, üçüncü ülkelerdeki tüm tesislerin değerlendirilmesinde ölçüt olmalıdır. Hiçbir AB bayraklı geminin standart altı tersanelerde sökülmesine izin verilmemelidir" dedi.

