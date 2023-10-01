Uygun fiyatlı araba arayanlar havalara uçacak! İşte 100 bin TL'ye alınabilecek en iyi 5 otomobil

Hem fiyat, hem performans açısından uygun bir otomobil modeli bulmak son dönemde oldukça zorlaştı. Ekonomideki kötü gidişat ve alım gücünün düşmesi vatandaşı araba hayalinden de uzaklaştırıyor. Fakat yine de düşük bütçeli araç almak mümkün. İşte, 100 bin TL'ye alınabilecek en iyi 5 otomobil... Yaklaşık son iki yıldır yaşanan ekonomik kriz, para biriktirip araç satın almak isteyenleri zor duruma düşürdü. Zira hem sıfır, hem ikinci el araç fiyatları üçe, dörde katlandı. Araç ihtiyacı olanlar, en düşük bütçeli araba modellerini araştırıyor. Konfor beklentisi olmayan ve eski model araçları sorun etmeyenler için uygun fiyata çeşitli otomobilleri piyasada bulmak mümkün.