  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
6
Uygun fiyatlı araba arayanlar havalara uçacak! İşte 100 bin TL'ye alınabilecek en iyi 5 otomobil

2023-10-01 19:38:00
Uygun fiyatlı araba arayanlar havalara uçacak! İşte 100 bin TL'ye alınabilecek en iyi 5 otomobil

Hem fiyat, hem performans açısından uygun bir otomobil modeli bulmak son dönemde oldukça zorlaştı. Ekonomideki kötü gidişat ve alım gücünün düşmesi vatandaşı araba hayalinden de uzaklaştırıyor. Fakat yine de düşük bütçeli araç almak mümkün. İşte, 100 bin TL'ye alınabilecek en iyi 5 otomobil... Yaklaşık son iki yıldır yaşanan ekonomik kriz, para biriktirip araç satın almak isteyenleri zor duruma düşürdü. Zira hem sıfır, hem ikinci el araç fiyatları üçe, dörde katlandı. Araç ihtiyacı olanlar, en düşük bütçeli araba modellerini araştırıyor. Konfor beklentisi olmayan ve eski model araçları sorun etmeyenler için uygun fiyata çeşitli otomobilleri piyasada bulmak mümkün.

#1
Foto - Uygun fiyatlı araba arayanlar havalara uçacak! İşte 100 bin TL'ye alınabilecek en iyi 5 otomobil

100 BİN TL'NİN ALTINDAKİ ARABA MODELLERİ Fiat Tempra 1.6 SX A Seri: Tempra Model:1.6 SX A Yıl:1993 Vites Tipi: Düz Yakıt Tipi: LPG & Benzin Kasa Tipi: Sedan Motor Hacmi:1581 cc Motor Gücü: 90 hp Çekiş: Önden Çekiş Yakıt Deposu:65 lt Fiyat: 100 bin TL

#2
Foto - Uygun fiyatlı araba arayanlar havalara uçacak! İşte 100 bin TL'ye alınabilecek en iyi 5 otomobil

Volkswagen Polo 1.6 Seri: Polo Model: 1.6 Yıl: 1996 Vites Tipi: Düz Yakıt Tipi: LPG & Benzin Kasa Tipi: Hatchback/3 Motor Hacmi: 1598 cc Motor Gücü: 75 hp Çekiş: Önden Çekiş Ort. Yakıt Tüketimi: 6,9 lt Yakıt Deposu: 45 lt Fiyat: 100 bin TL

#3
Foto - Uygun fiyatlı araba arayanlar havalara uçacak! İşte 100 bin TL'ye alınabilecek en iyi 5 otomobil

Hyundai Accent 1.3 LS Seri: Accent Model: 1.3 LS Yıl: 1997 Vites Tipi: Düz Yakıt Tipi: LPG & Benzin Kasa Tipi: Hatchback/3 Motor Hacmi: 1341 cc Motor Gücü: 84 hp Çekiş: Önden Çekiş Yakıt Deposu:45 lt Fiyat: 100 bin TL

#4
Foto - Uygun fiyatlı araba arayanlar havalara uçacak! İşte 100 bin TL'ye alınabilecek en iyi 5 otomobil

Fiat Marea 1.6 SX Seri: Marea Model: 1.6 SX Yıl: 1997 Vites Tipi: Düz Yakıt Tipi: LPG & Benzin Kasa Tipi: Sedan Motor Hacmi: 1581 cc Motor Gücü: 103 hp Çekiş: Önden Çekiş Ort. Yakıt Tüketimi: 8,1 lt Yakıt Deposu: 63 lt Fiyat: 100 bin TL

#5
Foto - Uygun fiyatlı araba arayanlar havalara uçacak! İşte 100 bin TL'ye alınabilecek en iyi 5 otomobil

Skoda Felicia 1.3 LX Seri: Felicia Model: 1.3 LX Yıl: 1996 Vites Tipi: Düz Yakıt Tipi: Benzin Kasa Tipi: Station wagon Fiyat: 100 bin TL

Teröristlerden canlı bomba saldırısı
Gündem

Teröristlerden canlı bomba saldırısı

Ankara Kızılay'da bomba imha uzmanları, teröristlere ait araçta inceleme yapıyor. Atatürk Bulvarı ve etrafı polis tarafından trafiğe kapatıl..
Hande Fırat'tan şok Ankara saldırısı paylaşımı! O mafya iddiası olay oldu
Gündem

Hande Fırat'tan şok Ankara saldırısı paylaşımı! O mafya iddiası olay oldu

Ankara’daki bombalı terör eyleminin ardından Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'tan çok dikkat çeken bir paylaşım geldi. Fırat,..
Terör saldırı girişimiyle ilgili Hakan Fidan açıklama yaptı
Gündem

Terör saldırı girişimiyle ilgili Hakan Fidan açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Fidan: "Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğümüze yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum"
Laikçi özgürlüğe bakın! Anneden başörtülü geline çirkin saldırı
Sosyal Medya

Laikçi özgürlüğe bakın! Anneden başörtülü geline çirkin saldırı

Hangi ülkede olduğu bilinmeyen bir düğünde, gelinin başörtüsü takma kararı annesi tarafından öfkeyle karşılandı. Anne, herkesin gözü önünde ..
Bakan Yerlikaya'dan flaş Erdoğan ve sosyal medya açıklaması
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan flaş Erdoğan ve sosyal medya açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan, bombalı saldırıya ilişkin flaş açıklamalar geldi. Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısı için, sosyal med..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'daki terör saldırısına dair açıklama
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'daki terör saldırısına dair açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu sabah Ankara'daki terör saldırısı girişimine dair açıklama yaptı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23