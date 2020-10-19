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Dünya
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Utanç verici! Dünya bu görüntülerle çalkalandı

2020-10-19 10:20:04
Utanç verici! Dünya bu görüntülerle çalkalandı

İngiltere'de bir marketin girişinde yaşanan olay sosyal medyayı adeta çalkaladı.

#1
Foto - Kısa sürede sosyal medyada yayılan ve on binlerce kişiye ulaşan görüntüler infiale neden oldu. İngiltere’nin başkenti Londra’da bir marketin girişinde bir kadın, maske takmayı reddettiği için başka bir kadına saldırdı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan ve on binlerce kişiye ulaşan görüntüler infiale neden oldu. İngiltere’nin başkenti Londra’da bir marketin girişinde bir kadın, maske takmayı reddettiği için başka bir kadına saldırdı.

#2
Foto - Olayla ilgili ilginç bir detay ise, maske takmadığı için saldıran kadının da maskesinin çenesinin altında olmasıydı. Whitechapel bölgesinde yaşanan olayda kadın önce kafa attı, daha sonra yere düşürdüğü kadını içeri sürüklemeye başladı.

Olayla ilgili ilginç bir detay ise, maske takmadığı için saldıran kadının da maskesinin çenesinin altında olmasıydı. Whitechapel bölgesinde yaşanan olayda kadın önce kafa attı, daha sonra yere düşürdüğü kadını içeri sürüklemeye başladı.

#3
Foto - Kavganın şiddeti artarken olayın şokuyşa neye uğradığını şaşıran görgü tanıklarının, yerde tekmelenen kadını kurtarmak için araya girmeye çalıştıkları görüldü.

Kavganın şiddeti artarken olayın şokuyşa neye uğradığını şaşıran görgü tanıklarının, yerde tekmelenen kadını kurtarmak için araya girmeye çalıştıkları görüldü.

#4
Foto - Olayı kayda alan kişinin polisin gelmek üzere olduğunu söylemesi üzerine herkes olay yerinden ayrıldı. Bir diğer ayrıntı da; bütün bu süreç boyunca aslında güvenlik görevlisinin orada olmasıydı. Çevredekiler güvenlik görevlisine müdahale etmediği için tepki gösterdiler.

Olayı kayda alan kişinin polisin gelmek üzere olduğunu söylemesi üzerine herkes olay yerinden ayrıldı. Bir diğer ayrıntı da; bütün bu süreç boyunca aslında güvenlik görevlisinin orada olmasıydı. Çevredekiler güvenlik görevlisine müdahale etmediği için tepki gösterdiler.

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