Utanç verici! Dünya bu görüntülerle çalkalandı

Olayı kayda alan kişinin polisin gelmek üzere olduğunu söylemesi üzerine herkes olay yerinden ayrıldı. Bir diğer ayrıntı da; bütün bu süreç boyunca aslında güvenlik görevlisinin orada olmasıydı. Çevredekiler güvenlik görevlisine müdahale etmediği için tepki gösterdiler.