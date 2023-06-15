Ustalardan uyarı var! Eğer aracınız sele kapılırsa…

“Su çektiği anda da otomatik motoru sıkıştırıp kalır” Konuyla ilgili konuşan motor Ustası Seyfi Apaş, “Seller bize araçların suda kalması da beraber stop etmelerine ve bazı arızalar vermesi sebebiyle, bir tanesi de burada, bu canlı örneği suda kalmış bir araç. Suların aşırı yükselmesinden dolayı araçlarda bulunan hava emiş filtreleri veya hortumlarından su alır. Bu aracı en kısa zamanda suya girdiğin zaman stop edeceksin. Çalışan bir araç, hava ve seviyesine kadar bir su gelmişse bu suyu motora çeker, çektiği anda da otomatik motoru sıkıştırıp kalır. Bu ne gibi arızaya sebep olur? Kısa sürede stop edersen, bu enjektörleri söküp de suyun boşaltılması ile bu arıza giderilebilir. Ama bunu tekrar marş marş yaparak çalıştırmaya çalışırsanız veya geç fark ederseniz bu motor girişte pistondaki kolu yamultur. Bu da ortalama bugün 30 ila 50 bin TL değerinde masraf çıkarır” dedi.