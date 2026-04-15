Dünya çıkışı konuşuyor! Teklifi yapan ülke 'yok artık' dedirtecek: Türkiye’ye nükleer savaş başlığı satalım
Mossad’ın yeni Direktörü Gofman'ın sadece birkaç yıl önce Türkiye ile ilgili yaptığı teklif uluslararası arenada yeniden gündem oldu.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İsrail istihbarat servisi Mossad’da David Barnea dönemi kapanırken, yerine gelen Roman Gofman ismi İsrail emniyet teşkilatını ayağa kaldırdı.
Yeni Mossad direktörü Roman Gofman’ın kariyerindeki en dikkat çekici ayrıntı, Türkiye ile ilgili vizyonu oldu. Gofman’ın 2019 yılında yüksek lisans eğitimi sırasında hazırladığı tezde, İran’ın nükleer programına karşı denge oluşturmak amacıyla radikal bir plan sunduğu öğrenildi.
Gofman, İsrail’in bölgesel müttefikleri güçlendirmek adına Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan’a nükleer savaş başlığı satmasını önermişti.
Diğer yandan atama kararı İsrail’de büyük bir krizin fitilini ateşledi. Eski Mossad yetkilileri ve Yüksek Mahkeme temsilcileri, Gofman’ın hiçbir istihbarat tecrübesi olmadığını belirterek karara en yüksek perdeden tepki gösterdi. Özellikle 2022 yılında 17 yaşındaki bir genci istihbarat operasyonunda kullanıp ardından "yüzüstü bırakması" ile ilgili skandallar yeniden gündeme geldi. Atamaya karşı çıkanlar, "17 yaşındaki bir çocuğu harcayan biri, Mossad ajanlarını da tehlikeye atar" uyarısında bulundu.
Aslen Belarus doğumlu olan ve ana dili gibi Rusça konuşan Gofman, Netanyahu’nun Vladimir Putin ile yürüttüğü gizli diplomasinin de kilit ismiydi. Kamuoyuna açıklanmayan pek çok Rusya ziyaretini gerçekleştiren ve Suriye ile yürütülen arka kapı görüşmelerinde merkezi rol oynayan Gofman, Netanyahu’nun "sır küpü" olarak biliniyor.
2 Haziran’da görevi devralacak olan Gofman, 5 yıl boyunca dünyanın en tartışmalı istihbarat teşkilatının başında kalacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23