Dünya çıkışı konuşuyor! Teklifi yapan ülke 'yok artık' dedirtecek: Türkiye’ye nükleer savaş başlığı satalım

Diğer yandan atama kararı İsrail’de büyük bir krizin fitilini ateşledi. Eski Mossad yetkilileri ve Yüksek Mahkeme temsilcileri, Gofman’ın hiçbir istihbarat tecrübesi olmadığını belirterek karara en yüksek perdeden tepki gösterdi. Özellikle 2022 yılında 17 yaşındaki bir genci istihbarat operasyonunda kullanıp ardından "yüzüstü bırakması" ile ilgili skandallar yeniden gündeme geldi. Atamaya karşı çıkanlar, "17 yaşındaki bir çocuğu harcayan biri, Mossad ajanlarını da tehlikeye atar" uyarısında bulundu.