Dünya
12
Yeniakit Publisher
Şimdiye kadarki en büyük sevkiyat: 120 bin İHA yola çıkıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şimdiye kadarki en büyük sevkiyat: 120 bin İHA yola çıkıyor!

İngiltere, Ukrayna'ya yıl sonuna kadar 120 bin İHA gönderme kararı aldı. Bu rakam şimdiye kadarki en yüksek askeri tedarik olarak değerlendiriliyor.

Pravda'nın haberine göre; Birleşik Krallık hükümeti Ukrayna'ya yeni bir askeri paket gönderiyor.

Paketin; test edilmiş binlerce uzun menzilli saldırı dronu, keşif İHA'sı, lojistik dronu ve denizcilik yetenekleri içerdiği kaydedildi.

EN AZ 120 BİN İHA Yeni İHA'ların teslimatının bu ay başladığı ve yıl sonuna kadar teslimatın tamamlanacağı bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, söz konusu teslimata ilişkin "Savaşta kendini kanıtlamış bu büyük insansız hava aracı takviyesi, Ukrayna güçlerine halklarını savunmak ve Rus saldırganlığına karşı koymak için ihtiyaç duydukları yeteneği kazandıracak." dedi.

Bakan Healey, savaş bitene kadar Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

UKRAYNA'YI SAVUNMAK İÇİN TOPLANACAKLAR

50 ülke, "Ramstein" formatı olarak da adlandırılan Ukrayna Savunma Temas Grubu olarak bir araya gelecek.

İngiliz Savunma Bakanı Healey, 34.'sü düzenlenecek olan toplantıya eş başkanlık yapmak üzere Berlin'e gitti.

Toplantıda Healey, İngiltere'nin bu yıl Ukrayna'ya yüz binlerce top mermisi ve binlerce hava savunma füzesi sağlayacağını da teyit edecek.

Ukrayna Savunma Temas Grubu, 15 Nisan'da Almanya'da toplanacak.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katılacak; ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ise yine katılmayacağı bildirildi./ kaynak: haber7

Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!
Dünya

Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!

İslamabad’da yürütülen görüşmelere ilişkin olarak, Pakistan’lı üst düzey yetkililerin ABD tarafından aranmış olabileceği iddiası tepki topla..
Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti
Gündem

Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken 20 kişi de yaralandı. Saldırıyı düzenleyen şahı..
Gök kubbeyi sarsan feryat! AK Parti’li vekilden dünyayı utandıran Gazze çıkış
Gündem

Gök kubbeyi sarsan feryat! AK Parti’li vekilden dünyayı utandıran Gazze çıkış

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Siyonist İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı Meclis kürsüsünden haykırdı. Mısır ziyareti so..
Gülistan’ın cesedini definecilerin kullandığı cihazla buldular
Gündem

Gülistan’ın cesedini definecilerin kullandığı cihazla buldular

6 yıldır kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kayıp soruşturmasında yeni bir delil kamuoyuna yansıdı..
Apple casusluk mu yapıyor! 5 ülkeden Apple’a ortak barikat: "İsrail yazılımı" deşifre olunca yasak kararı geldi!
Gündem

Apple casusluk mu yapıyor! 5 ülkeden Apple’a ortak barikat: "İsrail yazılımı" deşifre olunca yasak kararı geldi!

Teknoloji dünyası, tarihinin en büyük güvenlik skandallarından biriyle çalkalanıyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dev ittifak, Apple’..
Trump geri vites yaptı! ‘Halifelik kaldırıldı' diye sevinenlere ders olsun
Dünya

Trump geri vites yaptı! ‘Halifelik kaldırıldı' diye sevinenlere ders olsun

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, ABD Başkanı Trump ve Papa 14. Leo arasında yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada dikkat ..
