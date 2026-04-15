Şimdiye kadarki en büyük sevkiyat: 120 bin İHA yola çıkıyor!
İngiltere, Ukrayna'ya yıl sonuna kadar 120 bin İHA gönderme kararı aldı. Bu rakam şimdiye kadarki en yüksek askeri tedarik olarak değerlendiriliyor.
Pravda'nın haberine göre; Birleşik Krallık hükümeti Ukrayna'ya yeni bir askeri paket gönderiyor.
Paketin; test edilmiş binlerce uzun menzilli saldırı dronu, keşif İHA'sı, lojistik dronu ve denizcilik yetenekleri içerdiği kaydedildi.
EN AZ 120 BİN İHA Yeni İHA'ların teslimatının bu ay başladığı ve yıl sonuna kadar teslimatın tamamlanacağı bildirildi.
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, söz konusu teslimata ilişkin "Savaşta kendini kanıtlamış bu büyük insansız hava aracı takviyesi, Ukrayna güçlerine halklarını savunmak ve Rus saldırganlığına karşı koymak için ihtiyaç duydukları yeteneği kazandıracak." dedi.
Bakan Healey, savaş bitene kadar Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.
UKRAYNA'YI SAVUNMAK İÇİN TOPLANACAKLAR
50 ülke, "Ramstein" formatı olarak da adlandırılan Ukrayna Savunma Temas Grubu olarak bir araya gelecek.
İngiliz Savunma Bakanı Healey, 34.'sü düzenlenecek olan toplantıya eş başkanlık yapmak üzere Berlin'e gitti.
Toplantıda Healey, İngiltere'nin bu yıl Ukrayna'ya yüz binlerce top mermisi ve binlerce hava savunma füzesi sağlayacağını da teyit edecek.
Ukrayna Savunma Temas Grubu, 15 Nisan'da Almanya'da toplanacak.
Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katılacak; ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ise yine katılmayacağı bildirildi./ kaynak: haber7
