AA Giriş Tarihi:

800 yıllık Afşar Cami zamana direniyor

Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Afşar köyündeki 1219 yılında yapılmış Afşar Cami, çivisiz ahşap mimarisi, özgün iç yapısı ve geçmişiyle bölgenin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

Afşar köyünde 13. yüzyılın başında yapılan cami, planlı yapısı ve tek şerefeli silindirik minaresiyle öne çıkıyor. Minarenin şerefe altında yer alan mukarnas (İslam sanatında mimari yapılarda görülen geometrik bir bezeme çeşidi) süslemeler, yapının estetik yönünü ortaya koyuyor.

Caminin ibadet edilen iç mekan kısmı, taş kaideler üzerine oturan 12 ahşap sütunla ayrılıyor. Sütunların bir bölümünde ahşap başlıklar bulunurken, yuvarlak mihrap ile minber orijinalliğini korumasıyla biliniyor.

Giriş kapısı üzerinde Bizans dönemine ait mermer yapı taşının devşirme malzeme olarak kullanılması ise yapının tarihi zenginliğini ön plana çıkarıyor.

Afşar Köyü Muhtarı Süleyman Kaya, gazetecilere, bölgede geçmişte Afşar beyleri ile Bizanslıların yaşadığına dair bilgilerin olduğunu söyledi.

Köyün imamı Mücahit Kayabalı da tarihi ibadethanenin Selçuklu mimarisini yansıttığını ifade ederek, yapının çivisiz inşa edilmesinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Köy sakinlerinden Burhan Özcan ise bazı tarihçilerce bölgenin Hamitoğulları egemenliğinde bulunduğunu, daha sonra Eşrefoğlu Mehmet Bey tarafından fethedildiğini ve caminin bu fetih anısına yaptırıldığının ifade edildiğini aktardı.

Caminin yapımında kokulu çam ağacının kullanıldığını belirten Özcan, özellikle yağışlı havalarda bu kokunun daha yoğun hissedildiğini kaydetti.

Arda Güler'in namaz kıldırdığı fotoğrafa beğeni yağdı
Spor

Arda Güler'in namaz kıldırdığı fotoğrafa beğeni yağdı

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli gururumuz Arda Güler'in Allianz Arena'daki soyunma odasında namazını kıldırdığı fotoğrafa beğ..
'Megastar' bar çıkışı vuruldu!
Dünya

'Megastar' bar çıkışı vuruldu!

Santiago’da gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Şili’de uzun yıllardır “Megastar” lakabıyla tanı..
Gülistan’ın cesedini definecilerin kullandığı cihazla buldular
Gündem

Gülistan’ın cesedini definecilerin kullandığı cihazla buldular

6 yıldır kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kayıp soruşturmasında yeni bir delil kamuoyuna yansıdı..
Apple casusluk mu yapıyor! 5 ülkeden Apple’a ortak barikat: "İsrail yazılımı" deşifre olunca yasak kararı geldi!
Gündem

Apple casusluk mu yapıyor! 5 ülkeden Apple’a ortak barikat: "İsrail yazılımı" deşifre olunca yasak kararı geldi!

Teknoloji dünyası, tarihinin en büyük güvenlik skandallarından biriyle çalkalanıyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dev ittifak, Apple’..
Yunanlı iki alçak Ayasofya’ya provokasyona geldi! Anında paket oldular
Gündem

Yunanlı iki alçak Ayasofya’ya provokasyona geldi! Anında paket oldular

İstanbul’un fethi ve İslam dünyasının göz bebeği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, haysiyetsiz bir provokasyon girişimine sahne oldu. Ecdad ya..
Rusya rotayı değiştirmek zorunda kaldı! Türkiye'den almaya başladı
Ekonomi

Rusya rotayı değiştirmek zorunda kaldı! Türkiye'den almaya başladı

Son dönemde sebze ve meyve tedarikinde vites artıran Rusya, şimdi de Türkiye'den şekerleme ürünü ithalatına hız verdi.
