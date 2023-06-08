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Yaşam
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Urartu Kralı II. Rusa yapıldı! İşte, dünyanın en eski göleti

2023-06-08 23:23:34
Urartu Kralı II. Rusa yapıldı! İşte, dünyanın en eski göleti

#1
Foto - Urartu Kralı II. Rusa yapıldı! İşte, dünyanın en eski göleti

#2
Foto - Urartu Kralı II. Rusa yapıldı! İşte, dünyanın en eski göleti

Urartu Kralı II. Rusa tarafından tarım arazilerinin sulanması amacıyla yaptırılan yaklaşık 3 bin yıllık Keşiş Gölü, aynı zamanda çok gelişmiş bir mühendislik ürünü olarak biliniyor. Rengarenk çiçeklerin açtığı ve temiz havasıyla ziyaretçilerini adeta büyüleyen Keşiş Gölü ve çevresi, özellikle göçerlerin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.

#3
Foto - Urartu Kralı II. Rusa yapıldı! İşte, dünyanın en eski göleti

Denizden yüksekliği 2 bin 550 metre, alanı yağışlara bağlı olarak 4-7 kilometrekare olan gölde 20 milyon metreküp su depolanabiliyor ve su toplama havzası 100 kilometrekare. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Keşiş Gölü çevresinde vatandaşlar dağ nanesi, çiriş, kekik ile peynirde kullanılan sirmo gibi bitkileri topluyor.

#4
Foto - Urartu Kralı II. Rusa yapıldı! İşte, dünyanın en eski göleti

Havaların ısınmasıyla birlikte köylüler koyun ve ineklerini yaylaya çıkarırken, doğaseverler ise mavinin, yeşilin ve sarı tonların buluştuğu bölgeye gezi düzenliyor. Son yıllarda görülen kuraklık nedeniyle ise keşiş Gölü’nde gözle görülür derecede su kaybı yaşanıyor.

#5
Foto - Urartu Kralı II. Rusa yapıldı! İşte, dünyanın en eski göleti

Bölgede fotoğraf çeken Mustafa Akkuş isimli vatandaş, “Burası saklı bir cennet gibi. Erek Dağı’nın doruğu. Burası ruhu olan bir yer. Karşı tarafta gördüğümüz 3 bin yıllık Keşiş Göleti. Urartular tarafından yapılan bentler halen duruyor. Burası düğün çiçekleri dolu bir yer. Adeta gündemin stresinden uzaklaşıp bir nefes almak için inanılmaz harika bir yer. Sakin, rakım yüksek.Kuşlar bile yanınızdan uçarken kanat çırpış seslerini duyuyorsunuz. Doğayı korursan güzellik muhafaza olacak” dedi.

#6
Foto - Urartu Kralı II. Rusa yapıldı! İşte, dünyanın en eski göleti

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