Urartu Kralı II. Rusa yapıldı! İşte, dünyanın en eski göleti

Bölgede fotoğraf çeken Mustafa Akkuş isimli vatandaş, “Burası saklı bir cennet gibi. Erek Dağı’nın doruğu. Burası ruhu olan bir yer. Karşı tarafta gördüğümüz 3 bin yıllık Keşiş Göleti. Urartular tarafından yapılan bentler halen duruyor. Burası düğün çiçekleri dolu bir yer. Adeta gündemin stresinden uzaklaşıp bir nefes almak için inanılmaz harika bir yer. Sakin, rakım yüksek.Kuşlar bile yanınızdan uçarken kanat çırpış seslerini duyuyorsunuz. Doğayı korursan güzellik muhafaza olacak” dedi.