Uranyum operasyonuna Türkiye engeli

"Pakistan, Türkiye ve Mısır ABD ile İran arasında arabulucu rolünü üstlendi. Ancak Washington ve Tahran, savaşı sona erdirmek için henüz doğrudan müzakerelere başlamadı. Trump, danışmanlarını, savaşı bitirmenin ön koşulu olarak İran’ı bu malzemeyi teslim etmeye ikna etmeleri için teşvik etti. 1 hafta gibi süre tanındı. Trump, savaşı nisan ortasına kadar bitirmek istese de, uranyumu zorla ele geçirme planının çatışmayı öngörülen 4-6 haftalık sürenin çok ötesine taşıyabileceği değerlendiriliyor."