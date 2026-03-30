Uranyum operasyonuna Türkiye engeli
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uranyum operasyonuna Türkiye engeli

İran’ın elindeki yaklaşık 1.000 pound zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek için harekete geçildi. Türkiye skandal planın karşısında duruyor.

ABD basınına göre, Başkan Trump İran’ın elindeki yaklaşık 1.000 pound zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek yeni bir askeri operasyonu değerlendiriyor.

Wall Street Journal’ın ABD’li üst düzey yetkililere dayandırdığı özel haberine göre, Beyaz Saray’da İran’ın nükleer kalbi olan İsfahan ve Natanz tesislerine yönelik "nokta operasyon" tartışılıyor. İran’ın ateşkes görüşmelerinde uranyumu teslim etmemesi halinde Özel Kuvvetler ve 82. Hava İndirme Tümeni aracılığıyla operasyon düzenlenecek.

Trump’ın yakın çevresine, "İranlılar bu malzemeyi ellerinde tutamaz, ya güzellikle ya da zorla alacağız" dedi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen hava saldırılarından önce İran’ın elinde ` oranında zenginleştirilmiş 400 kilogramdan fazla uranyum bulunduğu biliniyordu. Trump, pazar gecesi yaptığı açıklamada uranyuma atıfta bulunarak, "Bize nükleer toz verecekler" ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı'nın eski(CENTCOM) Komutanı emekli General Joseph Votel, WSJ’ye yaptığı açıklamada, "Bu, hızlıca girip çıkabileceğiniz bir iş değil. Elit özel harekat birliklerinin radyoaktif malzemeyi kamyonlarla taşımak için günlerce sahada kalması gerekecek. Operasyonun, İran füzeleri ve İHA’larının ateşi altında gerçekleşme riski, Pentagon’u 10 bin ek asker konuşlandırmayı düşünmeye sevk etti." dedi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, Pentagon’un her türlü senaryoya hazırlıklı olmasının görevleri olduğuna işaret ederek, Trump'ın nihai kararı verdiği anlamına gelmez" dedi. Ancak Savunma Bakanı Pete Hegseth’in "İran teslim etmezse seçeneklerimiz var" şeklindeki imalı açıklamaları, nükleer tesislerin altındaki tünellere yapılacak bir kara operasyonu ihtimalini yeniden akıllara getiriyor.

Trump, yakınlarına uzun süren bir savaş istemediğini söyledi. En üst düzey danışmanlarından bazıları, anketlerin Cumhuriyetçilerin önemli kayıplar yaşayabileceğini gösterdiği yaklaşan ara seçimler de dahil olmak üzere, Trump'ın diğer meselelere odaklanmasını istiyor.

"Trump, askeri seçeneği masada tutarken bir yandan da diplomatik kanalları zorluyor." diyen ABD basını bölge aktörlerinin üstlendiği kritik role dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Pakistan, Türkiye ve Mısır ABD ile İran arasında arabulucu rolünü üstlendi. Ancak Washington ve Tahran, savaşı sona erdirmek için henüz doğrudan müzakerelere başlamadı. Trump, danışmanlarını, savaşı bitirmenin ön koşulu olarak İran’ı bu malzemeyi teslim etmeye ikna etmeleri için teşvik etti. 1 hafta gibi süre tanındı. Trump, savaşı nisan ortasına kadar bitirmek istese de, uranyumu zorla ele geçirme planının çatışmayı öngörülen 4-6 haftalık sürenin çok ötesine taşıyabileceği değerlendiriliyor."

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

Yorumlar

Muhammed Ali

İran, Gelen tüm siyonistleri oraya gömmeli.
İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan
Gündem

İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında birlikte görüntülendiği belediye personeli S.A.’nın, daha önce düzenlenen İsmet İn..
Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!
Gündem

Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!

İstanbul'u borç bataklığına sürükleyen ve yolsuzluk davası kapsamında demir parmaklıklar ardında bulunan Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibi, ..
Burcu Köksal belediye imkanlarını muhalifleri susturmak için mi kullanıyor? Gazete binası önünde tepki çeken hareketlilik
Gündem

Burcu Köksal belediye imkanlarını muhalifleri susturmak için mi kullanıyor? Gazete binası önünde tepki çeken hareketlilik

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Kocatepe Gazetesi’nin binasını mühürletip kapattırmaya çalıştı ancak mahkeme Kocatepe G..
Çiftçiyim yalanı elde kaldı! Bakan Çiftçi’ye karşı sahaya sürülen çiftçi müptezel çıktı
Gündem

Çiftçiyim yalanı elde kaldı! Bakan Çiftçi’ye karşı sahaya sürülen çiftçi müptezel çıktı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Konya ziyaretinde “Çiftçiyim 3.5 trilyon zararım var” diyerek provokasyon yapan şahsın çiftçilikle alası ..
Böylesi ilk kez yaşandı: Genç mahkum, çocuk cezaevinde hafız oldu! Kendisi de hafız olan Bakan Çiftçi bakın ne yazdı
Gündem

Böylesi ilk kez yaşandı: Genç mahkum, çocuk cezaevinde hafız oldu! Kendisi de hafız olan Bakan Çiftçi bakın ne yazdı

Diyarbakır Çocuk Ceza ve Islah Evi’nde kalan bir hükümlü, Manevi Rehberlik Birimi desteğiyle hafız oldu. Çocuk cezaevleri tarihinde bir ilk ..
Vatandaşlardan şikayet yağdı, Erdoğan hemen talimat verdi!
Aktüel

Vatandaşlardan şikayet yağdı, Erdoğan hemen talimat verdi!

Yeni trafik cezalarındaki artışlar AK Parti strateji toplantısı ve Kabine’de ele alındı. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Cumhurbaşka..
