Uyku pozisyonu: En doğrusu bu şekilde! Araştırma sonuçları şaşırttı! Yan mı sırt üstü mü?

Uyku kalitemizi nasıl iyileştirebileceğimizi anlamak için uzman James Leinhardt, ne kadar ve ne şekilde uyumamız gerektiği gibi pek çok önemli bilgiyi paylaştı. Çoğu insan uyku konusunda altın kuralın sekiz saat olduğuna inanır. Peki bu ne kadar doğru? İyi bir gece uykusu, sabahları güne enerjik başlamamızın yanı sıra bağışıklığımızı güçlendirip bizi pek çok hastalıktan da koruyabilir. Uzmanlar yetişkinler için günde ortalama 7 ila 9 saat uykunun ideal olduğunu söylemektedir. Ancak yakın zamanda bir uzman uyku süremiz kadar uykuya daldığımız pozisyonun da büyük bir fark yarattığını ortaya koydu. James bunun 'yaygın bir yanlış anlama' olduğunu söylüyor. "Sekiz saatlik uykunun yeterli olduğu" konusunda yaygın bir yanlış anlama var ve bunun iyi bir gece uykusu almanın tek yolu olduğu düşünülüyor. Ancak odaklanmamız gereken şey bu değil" diye açıklıyor. "Çoğu insan için bu gerçekçi değil, çalışmamız 5 kişiden 1'inin bile 8 saat uyumayı başaramadığını kanıtladı. Odaklanmamız gereken asıl şey uyku kalitesidir, nicelik değil. "Eğer kaliteli bir gece uykusu uyuyorsanız, sabah 6'da uyanmanızın veya her gece tam 8 saat uyumanızın bir önemi olmamalı."