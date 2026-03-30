Uyku pozisyonu: En doğrusu bu şekilde! Araştırma sonuçları şaşırttı! Yan mı sırt üstü mü?
Uyku ile ilgili uyulan sürenin çok farklılıklar ve avantajlar arasında kaldığı ortaya çıktı.
Uyku pozisyonu, gece boyunca aldığınız dinlenmenin kalitesini doğrudan etkileyebiliyor. Bilimsel araştırmalar, yan ya da sırt üstü yatmanın farklı avantajları olduğunu ortaya koyuyor.
Bilim insanlarına göre en iyi uyku pozisyonu kişiden kişiye değişiyor. Yan yatmak omurga hizasını korumaya yardımcı olurken, sağ tarafa yatmak kalp üzerindeki baskıyı azaltabiliyor. Sol tarafa yatmanın ise beyin atıklarının temizlenmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre önemli olan, nefes almayı kolaylaştıran ve vücudu rahat tutan pozisyonu bulmak. İyi bir gece uykusu, sabahları güne enerjik başlamamızın yanı sıra bağışıklığımızı güçlendirip bizi pek çok hastalıktan da koruyabilir. Uzmanlar yetişkinler için günde ortalama 7 ila 9 saat uykunun ideal olduğunu söylemektedir. Ancak yakın zamanda bir uzman uyku süremiz kadar uykuya daldığımız pozisyonun da büyük bir fark yarattığını ortaya koydu.
Uyku kalitemizi nasıl iyileştirebileceğimizi anlamak için uzman James Leinhardt, ne kadar ve ne şekilde uyumamız gerektiği gibi pek çok önemli bilgiyi paylaştı. Çoğu insan uyku konusunda altın kuralın sekiz saat olduğuna inanır. Peki bu ne kadar doğru? İyi bir gece uykusu, sabahları güne enerjik başlamamızın yanı sıra bağışıklığımızı güçlendirip bizi pek çok hastalıktan da koruyabilir. Uzmanlar yetişkinler için günde ortalama 7 ila 9 saat uykunun ideal olduğunu söylemektedir. Ancak yakın zamanda bir uzman uyku süremiz kadar uykuya daldığımız pozisyonun da büyük bir fark yarattığını ortaya koydu. James bunun 'yaygın bir yanlış anlama' olduğunu söylüyor. "Sekiz saatlik uykunun yeterli olduğu" konusunda yaygın bir yanlış anlama var ve bunun iyi bir gece uykusu almanın tek yolu olduğu düşünülüyor. Ancak odaklanmamız gereken şey bu değil" diye açıklıyor. "Çoğu insan için bu gerçekçi değil, çalışmamız 5 kişiden 1'inin bile 8 saat uyumayı başaramadığını kanıtladı. Odaklanmamız gereken asıl şey uyku kalitesidir, nicelik değil. "Eğer kaliteli bir gece uykusu uyuyorsanız, sabah 6'da uyanmanızın veya her gece tam 8 saat uyumanızın bir önemi olmamalı."
Herkesin her zaman kullandığı bir uyku pozisyonu vardır. Kimisi yan yatarak uyumayı severken, kimisi de sırt üstü yatmayı tercih ediyor. James, aslında yalnızca iki uyku pozisyonunu önerdiğini söylüyor. "Sırt üstü yatıyorsanız, omurganız hemen şilte tarafından desteklenir ve vücut ağırlığınız en eşit şekilde dağılır" diyor. "Daha sonra dizlerinizin altına bir yastık koyarsanız, pelvisinizi hafifçe eğdiğinizi ve sırtınızın daha fazla kısmının yatağa değdiğini, dolayısıyla daha iyi desteklendiğini göreceksiniz. Bu bir numara. "İki numara yan yatmaktır. Klinik kanıtların, yan pozisyonda omurganıza en az gerginliği vermeniz gerektiğini gösterdiğini biliyoruz. Kulaklarınızın, omuzlarınızın, kalçalarınızın, dizlerinizin ve ayak bileklerinizin hepsinin aynı hizada olması gerekir." Sol veya sağ tarafınızı seçme konusunda, farklı taraflara yatarak uyumanın vücut üzerinde farklı etkileri vardır. Örneğin, Uyku Vakfı, sol tarafın hamileler ve gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) yaşayanlar için faydalı olduğunu açıklıyor. Bu arada kalp rahatsızlığı olanlar için sağ tarafta uyumak daha konforlu olabilir. Yapılan bir araştırmada sol tarafa yatıldığında yer çekimi kuvvetinin etkisiyle kalbin pozisyonunun değiştiği ortaya çıktı. Bu durum, sağ tarafta uyurken görülmeyen kalbin elektriksel aktivitesinde değişikliklere yol açabilir. James şöyle açıklıyor: "Klinik bir ihtiyacım olmadığından, sol ve sağ tarafa yatmayı dönüşümlü kullanıyorum." "Yüksek tansiyon hastası olanlara sağ tarafınıza yatmaları, asit reflüsü olanlara ve özellikle hamile bayanlara ise sol tarafınıza yatmaları tavsiye ediliyor." Ancak geri kalanımız için James, uyurken taraf değiştirmemizi öneriyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23