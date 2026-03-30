Polisten kaçan sürücü alkolmetreyi de reddedince rekor ceza yedi
Eskişehir’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ve kovalama sonucu yakalanan sürücüye alkolmetreyi reddettiği gerekçesiyle 350 bin TL ceza ve 5 yıl 2 ay ehliyet yasağı verildi.
Edinilen bilgilere göre dün gece; Odunpazarı İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde devriye gezen polis ekipleri, 26 KV 499 plakalı otomobilin durumundan şüphelenerek 'dur' ikazında bulundu.
Durmayan otomobil sürücüsü, ekiplerden kaçmaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı üzerinde aracı durdurarak sürücüyü yakaladı.
TOPLAM 350 BİN TL CEZA YAZILDI: Yüksek miktarda alkollü olan sürücü S.K., polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplerin biber gazlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilen ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü, hastaneye götürüldü.
Sürücüye 'Polisin dur ikazına uymamak' suçundan 200 bin TL ve ‘Alkolmetreyi üflemeyi reddetmek' suçlarından 150 bin TL olmak üzere toplam 350 bin para cezası yazıldı. Şahsın ehliyetine 5 yıl 2 ay el konulurken, otomobilin de 60 gün süreyle trafikten men edildiği öğrenildi.
