Polisten kaçan sürücü alkolmetreyi de reddedince rekor ceza yedi
IHA Giriş Tarihi:

Polisten kaçan sürücü alkolmetreyi de reddedince rekor ceza yedi

Eskişehir’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ve kovalama sonucu yakalanan sürücüye alkolmetreyi reddettiği gerekçesiyle 350 bin TL ceza ve 5 yıl 2 ay ehliyet yasağı verildi.

Foto - Polisten kaçan sürücü alkolmetreyi de reddedince rekor ceza yedi

Edinilen bilgilere göre dün gece; Odunpazarı İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde devriye gezen polis ekipleri, 26 KV 499 plakalı otomobilin durumundan şüphelenerek 'dur' ikazında bulundu.

Foto - Polisten kaçan sürücü alkolmetreyi de reddedince rekor ceza yedi

Durmayan otomobil sürücüsü, ekiplerden kaçmaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı üzerinde aracı durdurarak sürücüyü yakaladı.

Foto - Polisten kaçan sürücü alkolmetreyi de reddedince rekor ceza yedi

TOPLAM 350 BİN TL CEZA YAZILDI: Yüksek miktarda alkollü olan sürücü S.K., polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplerin biber gazlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilen ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü, hastaneye götürüldü.

Foto - Polisten kaçan sürücü alkolmetreyi de reddedince rekor ceza yedi

Sürücüye 'Polisin dur ikazına uymamak' suçundan 200 bin TL ve ‘Alkolmetreyi üflemeyi reddetmek' suçlarından 150 bin TL olmak üzere toplam 350 bin para cezası yazıldı. Şahsın ehliyetine 5 yıl 2 ay el konulurken, otomobilin de 60 gün süreyle trafikten men edildiği öğrenildi.

Mikail

İnşeallah işe yarayacak kesinlikle ödetilmesi lazımdır...
CHP'li Özkan Yalım'ın skandal alemi ortaya çıktı! Milletin parasını dansözlerle yemiş
Gündem

CHP'li Özkan Yalım'ın skandal alemi ortaya çıktı! Milletin parasını dansözlerle yemiş

Halkın parasıyla şov yapan, gözaltına alındığında "mağduriyet" edebiyatına sığınan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın maskesi bir k..
Hadsiz Özgür Özel'e yargı tokadı! Kuşadası'ndaki alçak sözleri başına iş açtı!
Gündem

Hadsiz Özgür Özel'e yargı tokadı! Kuşadası'ndaki alçak sözleri başına iş açtı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası meydanında devletin zirvesini hedef alan çirkin üslubu nedeniyle adalete hesap verecek.
Adana’da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var
Gündem

Adana’da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bir binanın damında meydana gelen şiddetli patlama şehri ayağa kaldırdı. Torpil barutlarının boşaltıldığı ..
Ne oldu Gülben Ergen? Çıtın çıkmıyor! CHP’deki rezaletlere susmuşsun! Sen insan değil misin?
Gündem

Ne oldu Gülben Ergen? Çıtın çıkmıyor! CHP’deki rezaletlere susmuşsun! Sen insan değil misin?

Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) "Medya Muhtarı" kullanıcı ismini kullanan sosyal medya fenomeni, Gülben Ergen’in geçmiştek..
CHP'li yönetici ifşa etti! 'Asıl ihaneti genel merkez yaptı'
Siyaset

CHP'li yönetici ifşa etti! 'Asıl ihaneti genel merkez yaptı'

Gürsel Tekin, katıldığı yayınında CHP yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Programda gençlerle yaşanan tartışmalar ve 'ihanet' pol..
Duruşmada kamu görevlilerine hakaret yağdırıp tehdit eden İmamoğlu hakkında yeni soruşturma!
Gündem

Duruşmada kamu görevlilerine hakaret yağdırıp tehdit eden İmamoğlu hakkında yeni soruşturma!

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu bugün Silivri’de görülen iki ayrı davada hakim karşısına çıktı. İmamoğlu’nun kamu görevlilerine hakar..
+90 (553) 313 94 23