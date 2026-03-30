Mavi akik taşının herkes peşinde, istiyorlar: Mavi Akik taşının özellikleri nelerdir? Herkes bakın neden istiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mavi akik taşının herkes peşinde, istiyorlar: Mavi Akik taşının özellikleri nelerdir? Herkes bakın neden istiyor

Seyahatlerde her popüler gezinti yerlerinde mutlaka aranan bir değerli taş olur akik taşı...

Foto - Mavi akik taşının herkes peşinde, istiyorlar: Mavi Akik taşının özellikleri nelerdir? Herkes bakın neden istiyor

Mavi akik taşı, akit taşı sınıfına ait bir yarı değerli taştır. Öne çıkan bu taşı değerli kılan birden çok faydasını üzerinde taşımasının yanı sıra, aynı zamanda çok şık görünüme sahip olması ve takılarda da kendini bu şekilde belli etmesidir. Şıklık ve zarafet sembolü olarak da kullanılan mavi akik taşı, birçok hastalık ile mücadele etmede kişiye fayda sağlıyor ve kişinin sosyal yaşamını düzenliyor, konuşma becerisini ve girişimciliğini arttırıyor. Mavi akik taşının en çok kullanıldığı aksesuarlardan biri de tespihtir. Peki ya mavi akik taşı özellikleri nelerdir, İşte mavi akik taşı faydaları…

Foto - Mavi akik taşının herkes peşinde, istiyorlar: Mavi Akik taşının özellikleri nelerdir? Herkes bakın neden istiyor

Değerli taşlara ilgi duyan hemen herkes akik taşını daha önce duymuştur. Akik taşı da diğer bazı taşlar gibi renklere ayrılır ve ayrıldığı renkler boyunca farklılığa uğrar. Mavi akik taşı da akik taşının bir renk türüdür ve diğer akik taşlarından bazı farklılıkları bulunur. Mavi akik taşı, nazara karşı etkili olduğu düşünülen bir taştır. Bu taşın mavi türü, özgüveni arttırır. Heyecanın dizginlenmesine yarar. Akik taşının mavisi, aynı zamanda ağrı hissedilen bölgelere temas ettirmek suretiyle kullanıldığında, ağrıyı geçirir veya hafifletir. Damarları kuvvetlendirir. Bu sayede cilt hastalıklarına karşı faydalıdır. Gebelik dönemlerinde kullanılması ile bebeğin ve annenin sağlığı iyi olur. Kemik ile diş yapısını kuvvetlendirir. Özellikle mavi akik taşı, boğaz çakralarını açmak için kullanılır. Mavi akik taşı, olumlu düşünmeyi ve hayata pozitif bakmayı sağlar. Cesaret, kuvvet, özgüven ve iyimserliğin taşıdır. Sosyal fobisi olan insanlara bunu aşma konusunda yardım ederek kişiyi sosyalleştirir. Tansiyon problemi yaşayanlara iyi gelir. Tansiyonu dengeler. Hitabeti geliştirir. Hayal gücünü kuvvetlendirir ve kişiye ilham verir. Uykusuzluk sorunu yaşayanlara fayda sağlar. MAVİ AKİK TAŞI ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Akik taşları arasında en çok ilgi gören taşlardan bir tanesi de mavi akik taşıdır. Bu taş, yarı değerli taşlar sınıfındadır. Mavi tonlarından gri tonlarına doğru bir değişim içerisinde olan bu taş, ya yarı saydam ya da opak şekildedir. Ayrıca mavi akik taşının üzerinde genellikle gri çizgiler vardır.

Foto - Mavi akik taşının herkes peşinde, istiyorlar: Mavi Akik taşının özellikleri nelerdir? Herkes bakın neden istiyor

Genelde çağımızın problemlerinden biri olarak kişi, topluluk önünde konuşmaktan çekinebilir ya da bu ona çok zor gelebilir. Bu problemin sebeplerinden bir tanesi de boğaz çakrasıdır. Boğaz çakrasında bulunan bir tıkanıklık kişiyi fark etmeden geri planda tutuyor olabilir. Bu taş sayesinde rahatlatıcı enerji vücudunuza yayılır ve sahne korkusu ya da insanlar önünde konuşmak gibi korkular aşılabilir. Mavi akik taşı, genelde topluluk önüne çıkmada sorun yaşayan ve korkan kişilere sıklıkla önerilmektedir. Ayrıca, mavi akik taşı çok büyük bir iç huzur kaynağıdır. Diyaloğu teşvik edici özelliğiyle mavi akik taşı, tam tersi olarak devamlı düşünen ve kafasının içinde huzuru bulamayan kişilere de dinginleştirici özelliği nedeniyle önerilir. Mavi akik taşının piyasada çok fazla imitasyonu bulunur ve bunlara genelde boyama işlemi yapılmıştır. Bu nedenle satın alacağınız kaynağın güvenilir olup olmadığından emin olmalısınız.

Foto - Mavi akik taşının herkes peşinde, istiyorlar: Mavi Akik taşının özellikleri nelerdir? Herkes bakın neden istiyor

Mavi akik taşı, faydalarından yararlanmak için üzerinizde taşıyabileceğiniz bir takıya takılabilir. Bu sayede taş tene temas edecek ve devamlı olarak akik taşının etkisinden faydalanacaksınızdır. Mavi akik taşının sıklıkla kolye, bilezik ve tespih yapımlarında kullanıldığı bilinir. Aynı zamanda doğal bir parça taşı ev ya da iş yerlerinde dekoratif amaçlarla kullanılabilir. Tamburlu şekilde bu taşı cepte, çantada ya da bir kesede devamlı olarak yanınızda bulundurulabilirsiniz. GERÇEK MAVİ AKİK TAŞI NASIL ANLAŞILIR? Taş içerisinde bulunan halkalanmalar, homojen biçimde görülebiliyor ve renk sınırları da keskin ise, bu taşın bir mavi akik taşı olduğundan emin olabilirsiniz. MAVİ AKİK TAŞI ANLAMI NEDİR? Akik taşı, ismini Sicilya'da bulunan Achates Nehri'nden almaktadır. MAVİ AKİK TAŞI NASIL TEMİZLENİR? Akik taşı sınıfının bir üyesi olan bu değerli mavi taş, çok etkili bir enerji bulundurur fakat belli aralıklarla temizleme işlemi yapılmazsa bu enerji günden güne kaybolur. Fiziksel olarak taşı temizlemek zorunludur. Sertlik oranı olarak orta seviye sertlikte olan taşı duru sura bekletmek suretiyle ya da 1 gece boyunca toprağa gömülü halde tutmak ile temizleyebilirsiniz. Tütsü veya selenit de tercih edilen temizlik yöntemlerindendir. Taşın fiziksel temizliğinde herhangi bir kimyasalın kullanılmamasına çok özen göstermelisiniz. Bu işlem taşa kalıcı bir şekilde zarar verir. Yalnızca "su" kullanımı bile taşı temizlemede oldukça etkili olacaktır. Kullanılmadığı zamanlarda taş ayrı bir kese içerisinde saklanırsa çok daha iyi olabilir. Akik taşı (Agat), doğada çok çeşitli renklerde bulunabilen, yarı saydam ve değerli bir taştır. Tek bir renge sahip olmaktan ziyade, genellikle birçok rengin karışımı, bantlı veya damarlı yapılarda bulunur. Temel Renkler: Kırmızı (özellikle Yemen akiği), turuncu, sarı, kahverengi, beyaz, gri, mavi, yeşil ve siyah renklerde bulunabilir.

Foto - Mavi akik taşının herkes peşinde, istiyorlar: Mavi Akik taşının özellikleri nelerdir? Herkes bakın neden istiyor

Gerçek akik taşı ne renk olur? Gerçek akik taşı; kırmızı, kahverengi, yeşil, mavi, siyah, beyaz, sarı ve gri gibi geniş bir renk yelpazesine sahip olabilir. En yaygın ve doğal kabul edilen renkleri genellikle kiremit kırmızısı, kızıl-kahve, yosun yeşili veya opak gri tonlarıdır. Taşın doğallığı, renklerin homojen olmamasından ve içinde ince bantlı/hareli desenler bulunmasından anlaşılır.

Foto - Mavi akik taşının herkes peşinde, istiyorlar: Mavi Akik taşının özellikleri nelerdir? Herkes bakın neden istiyor

tansiyonyu fırlatır

akik taşı tansiyon düşmanıdır. takar takmaz tansiyony fırlatır. tnsiyon hastaları kullanmamalıdır.
Çiftçiyim yalanı elde kaldı! Bakan Çiftçi’ye karşı sahaya sürülen çiftçi müptezel çıktı
Gündem

Çiftçiyim yalanı elde kaldı! Bakan Çiftçi’ye karşı sahaya sürülen çiftçi müptezel çıktı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Konya ziyaretinde “Çiftçiyim 3.5 trilyon zararım var” diyerek provokasyon yapan şahsın çiftçilikle alası ..
Adana’da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var
Gündem

Adana’da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bir binanın damında meydana gelen şiddetli patlama şehri ayağa kaldırdı. Torpil barutlarının boşaltıldığı ..
Suyun ısındı Özgür efendi ! Rüşvetin kilit isim mahkemede
Gündem

Suyun ısındı Özgür efendi ! Rüşvetin kilit isim mahkemede

Muhittin Böcek’in Antalya’da yeniden aday gösterilmesi için Özgür Özel’e rüşvet verdiği iddiasına ilişkin soruşturma derinleşiyor. İstanbul ..
CHP’de Silivri depremi yaşanıyor
Gündem

CHP’de Silivri depremi yaşanıyor

Hırsızlık, yolsuzluk, casusluk, fuhuş skandallarıyla çalkalanan CHP’de şimdi de Silivri krizi patlak verdi.
Uçkur düşkünü Özkan Yalım'ın kirli çarkı: Valizdeki detay yeni skandalı ele verdi
Gündem

Uçkur düşkünü Özkan Yalım'ın kirli çarkı: Valizdeki detay yeni skandalı ele verdi

CHP’li Uşak Belediye Başkanı ahlaksız Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki personeliyle Ankara’da bir otel odasında suçüstü yakalanmasıyla başlayan s..
Duruşmada kamu görevlilerine hakaret yağdırıp tehdit eden İmamoğlu hakkında yeni soruşturma!
Gündem

Duruşmada kamu görevlilerine hakaret yağdırıp tehdit eden İmamoğlu hakkında yeni soruşturma!

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu bugün Silivri’de görülen iki ayrı davada hakim karşısına çıktı. İmamoğlu’nun kamu görevlilerine hakar..
