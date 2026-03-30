Mavi akik taşının herkes peşinde, istiyorlar: Mavi Akik taşının özellikleri nelerdir? Herkes bakın neden istiyor

Mavi akik taşı, faydalarından yararlanmak için üzerinizde taşıyabileceğiniz bir takıya takılabilir. Bu sayede taş tene temas edecek ve devamlı olarak akik taşının etkisinden faydalanacaksınızdır. Mavi akik taşının sıklıkla kolye, bilezik ve tespih yapımlarında kullanıldığı bilinir. Aynı zamanda doğal bir parça taşı ev ya da iş yerlerinde dekoratif amaçlarla kullanılabilir. Tamburlu şekilde bu taşı cepte, çantada ya da bir kesede devamlı olarak yanınızda bulundurulabilirsiniz. GERÇEK MAVİ AKİK TAŞI NASIL ANLAŞILIR? Taş içerisinde bulunan halkalanmalar, homojen biçimde görülebiliyor ve renk sınırları da keskin ise, bu taşın bir mavi akik taşı olduğundan emin olabilirsiniz. MAVİ AKİK TAŞI ANLAMI NEDİR? Akik taşı, ismini Sicilya'da bulunan Achates Nehri'nden almaktadır. MAVİ AKİK TAŞI NASIL TEMİZLENİR? Akik taşı sınıfının bir üyesi olan bu değerli mavi taş, çok etkili bir enerji bulundurur fakat belli aralıklarla temizleme işlemi yapılmazsa bu enerji günden güne kaybolur. Fiziksel olarak taşı temizlemek zorunludur. Sertlik oranı olarak orta seviye sertlikte olan taşı duru sura bekletmek suretiyle ya da 1 gece boyunca toprağa gömülü halde tutmak ile temizleyebilirsiniz. Tütsü veya selenit de tercih edilen temizlik yöntemlerindendir. Taşın fiziksel temizliğinde herhangi bir kimyasalın kullanılmamasına çok özen göstermelisiniz. Bu işlem taşa kalıcı bir şekilde zarar verir. Yalnızca "su" kullanımı bile taşı temizlemede oldukça etkili olacaktır. Kullanılmadığı zamanlarda taş ayrı bir kese içerisinde saklanırsa çok daha iyi olabilir. Akik taşı (Agat), doğada çok çeşitli renklerde bulunabilen, yarı saydam ve değerli bir taştır. Tek bir renge sahip olmaktan ziyade, genellikle birçok rengin karışımı, bantlı veya damarlı yapılarda bulunur. Temel Renkler: Kırmızı (özellikle Yemen akiği), turuncu, sarı, kahverengi, beyaz, gri, mavi, yeşil ve siyah renklerde bulunabilir.