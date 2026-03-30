Pakistan, Türkiye ve Mısır, ABD-İran ilişkileri şekillendiriyor: Ortadoğu'da yeniden hizalanma!

İsrail bu ittifaktan endişe duymalıdır. En büyük korku, İsrail'in bölgede giderek artan izolasyonudur. Gazze savaşından sonra yürürlükte kalan barış ve normalleşme anlaşmaları için acil bir tehlike görünmese de İsrail'in bölgesel devletlerle -özellikle Mısır ve Ürdün ile- ilişkilerinin bozulması, savaş sonrasında bölgedeki diğer ülkelerle, özellikle Suudi Arabistan ile normalleşmenin ilerletilmesi olasılığını da etkileyecektir. Bir diğer endişe ise İran'ın zayıflaması sonucu Türkiye'nin bölgedeki konumunun güçlenmesidir. Suudi Arabistan'ın İran saldırılarına karşı kısıtlı askeri yanıtı ve Mısır'ın yıllar içinde bölgesel konumunun gerilemesi ışığında, Türkiye bölgesel Müslüman liderliği için başlıca aday olmaya devam etmektedir. İsrail ise şüphesiz Türklerin gözünde bir engel olarak algılanmaktadır. İsrail, savaştan sonra Müslüman ve Arap dünyasında –ve belki de küresel olarak– Filistin sorununun önce Gazze'de, ardından Batı Şeria'da çözülmesi yönündeki çağrıların yoğunlaşmasını beklemelidir. Bu yeni Arap-Müslüman gruplaşmasının burada işbirliği için ortak bir zemin bulacağına şüphe yoktur. Özetle The Jeruselam Post’ta yayınlanan yazıda Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın ABD ve İran arasında yürüttüğü arabuluculuğun, İsrail'in bölgesel nüfuzu açısından sonuçlar doğuracak yeni bir bölgesel ittifaka işaret ettiği ifade ediliyor. (sde.org)