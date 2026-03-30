Pakistan, Türkiye ve Mısır, ABD-İran ilişkileri şekillendiriyor: Ortadoğu'da yeniden hizalanma!

Kökeni, 7 Ekim'den kısa bir süre sonra, Kasım 2023'te Riyad'da toplanan ve Gazze'deki savaşa ilişkin ortak bir Arap-İslam görüşü oluşturmayı amaçlayan 22 Arap devleti ve 57 İslam ülkesinin katıldığı bir zirveye dayanmaktadır. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanları yeni bir güvenlik platformu kurulması konusunu görüştüler 18 Mart'ta Riyad, çoğu savaş bölgesine yakın ve İran saldırılarına maruz kalan Arap ve İslam ülkelerinden 12 dışişleri bakanının katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Bu ülkeler arasında Mısır, Ürdün, Kuveyt, Katar, Pakistan, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Türkiye, Azerbaycan ve Bahreyn yer alıyordu.