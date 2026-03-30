Pakistan, Türkiye ve Mısır, ABD-İran ilişkileri şekillendiriyor: Ortadoğu'da yeniden hizalanma!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

The Jeruselam Post'taki habere göre; Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın ABD ve İran arasında yürüttüğü arabuluculuğun, Siyonist İsrail'in bölgesel nüfuzu açısından sonuçlar doğuracak yeni bir bölgesel ittifaka işaret ettiği ifade ediliyor.

The Jeruselam Post’ta 29 Mart 2026 tarihinde Elie Podeh tarafından yayınlanan ‘Ortadoğu'da yeniden hizalanma: Türkiye, Mısır ve Pakistan, ABD-İran ilişkilerini yeniden şekillendiriyor’ başlıklı yazıda Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın ABD ve İran arasında yürüttüğü arabuluculuğun, İsrail'in bölgesel nüfuzu açısından sonuçlar doğuracak yeni bir bölgesel ittifaka işaret ettiği belirtiliyor.

Yazıdan öne çıkan başlıklar şöyle: Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın ittifakı İsrail'i endişelendirmesi gereken yeni bir bölgesel ittifaka işaret ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki enerji santrallerine yönelik saldırı planını askıya alıp bunun yerine İran'la müzakerelere başlama kararının, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın arabuluculuğuyla sağlandığı bildiriliyor. İlk bakışta, bu üç ülkenin ittifakı garip ve şaşırtıcı görünüyor. Ancak, 7 Ekim'den bu yana bölgedeki gelişmelerin analizi, bunun yeni bir olgu olmadığını gösteriyor. Ortak çıkarlara dayanıyor ve İsrail'i endişelendirmesi gereken yeni bir bölgesel ittifaka işaret ediyor.

Kökeni, 7 Ekim'den kısa bir süre sonra, Kasım 2023'te Riyad'da toplanan ve Gazze'deki savaşa ilişkin ortak bir Arap-İslam görüşü oluşturmayı amaçlayan 22 Arap devleti ve 57 İslam ülkesinin katıldığı bir zirveye dayanmaktadır. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanları yeni bir güvenlik platformu kurulması konusunu görüştüler 18 Mart'ta Riyad, çoğu savaş bölgesine yakın ve İran saldırılarına maruz kalan Arap ve İslam ülkelerinden 12 dışişleri bakanının katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Bu ülkeler arasında Mısır, Ürdün, Kuveyt, Katar, Pakistan, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Türkiye, Azerbaycan ve Bahreyn yer alıyordu.

Toplantıda Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanları, bölgesel zorlukların üstesinden gelmek ve savunma sanayinde iş birliğini geliştirmek için yeni bir güvenlik platformu kurulması konusunda bir anlaşmayı görüştüler. Bu bağlamda, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın savaşı sona erdirmek amacıyla İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında arabuluculuk yapmaya çalışması belki de şaşırtıcı değildir. Mısır, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın toplam nüfusu 500 milyona yaklaşıyor Görünüşte yeni olan bu bölgesel yeniden yapılanmanın bölgesel ve hatta küresel etkileri olabilir. Mısır, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın toplam nüfusu 500 milyona yaklaşıyor (yalnızca Pakistan'ın nüfusu 250 milyondan fazla). Ayrıca, Pakistan nükleer silahlara sahip; Suudi Arabistan dünyanın üçüncü büyük petrol tedarikçisi ve ikinci büyük rezervlerine sahip olup, İslam'ın kutsal yerlerinin koruyucusu olarak Müslüman ve Arap dünyasında merkezi bir konuma sahiptir; Türkiye, gelişmiş bir ekonomiye ve ileri bir savunma sanayisine sahip bir NATO üyesidir; ve Mısır Süveyş Kanalı'nı kontrol etmektedir. Türkiye bölgesel Müslüman liderliği için başlıca aday olmaya devam etmektedir.

İsrail bu ittifaktan endişe duymalıdır. En büyük korku, İsrail'in bölgede giderek artan izolasyonudur. Gazze savaşından sonra yürürlükte kalan barış ve normalleşme anlaşmaları için acil bir tehlike görünmese de İsrail'in bölgesel devletlerle -özellikle Mısır ve Ürdün ile- ilişkilerinin bozulması, savaş sonrasında bölgedeki diğer ülkelerle, özellikle Suudi Arabistan ile normalleşmenin ilerletilmesi olasılığını da etkileyecektir. Bir diğer endişe ise İran'ın zayıflaması sonucu Türkiye'nin bölgedeki konumunun güçlenmesidir. Suudi Arabistan'ın İran saldırılarına karşı kısıtlı askeri yanıtı ve Mısır'ın yıllar içinde bölgesel konumunun gerilemesi ışığında, Türkiye bölgesel Müslüman liderliği için başlıca aday olmaya devam etmektedir. İsrail ise şüphesiz Türklerin gözünde bir engel olarak algılanmaktadır. İsrail, savaştan sonra Müslüman ve Arap dünyasında –ve belki de küresel olarak– Filistin sorununun önce Gazze'de, ardından Batı Şeria'da çözülmesi yönündeki çağrıların yoğunlaşmasını beklemelidir. Bu yeni Arap-Müslüman gruplaşmasının burada işbirliği için ortak bir zemin bulacağına şüphe yoktur. Özetle The Jeruselam Post’ta yayınlanan yazıda Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın ABD ve İran arasında yürüttüğü arabuluculuğun, İsrail'in bölgesel nüfuzu açısından sonuçlar doğuracak yeni bir bölgesel ittifaka işaret ettiği ifade ediliyor. (sde.org)

