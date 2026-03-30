  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gözler Kosova maçına çevrildi: Türkiye Kosova maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? 2026 dünya kupası maçları  Galatasaray’da Yunus Akgün’e sürpriz talip Polisten kaçan sürücü alkolmetreyi de reddedince rekor ceza yedi Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! İşte tecrübeli futbolcunun oynamak istediği takım Uyku pozisyonu: En doğrusu bu şekilde! Araştırma sonuçları şaşırttı! Yan mı sırt üstü mü? Pakistan, Türkiye ve Mısır, ABD-İran ilişkileri şekillendiriyor: Ortadoğu'da yeniden hizalanma! Mavi akik taşının herkes peşinde, istiyorlar: Mavi Akik taşının özellikleri nelerdir? Herkes bakın neden istiyor Milli takım detayı soru işareti bıraktı! Fenerbahçe'de Asensio ısrarı sürüyor
Spor
11
Yeniakit Publisher
Galatasaray’da Yunus Akgün’e sürpriz talip
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Galatasaray’da Yunus Akgün’e sürpriz talip

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'e Avrupa devinin talip olduğu iddia edildi. Galatasaray cephesinin transferle ilgili kararının belli olduğu ortaya çıktı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Cimbom'da forma giyen yıldızlarla ilgili de sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'a Avrupa'dan dev kulübün ilgisinin bulunduğu ve yıldız futbolcunun yerine düşünüldüğü aktarıldı.

Yeni Asır'ın haberine göre; LaLiga devi Atletico Madrid'in Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü transfer listesine eklediği belirtildi.

Atletico Madrid'in sezon sonunda takımdan ayrılacak Griezmann yerine Yunus Akgün'ü adaylar arasında belirlediği kaydedildi.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Yunus Akgün'ün ayrılığına onay vermeyi düşünmediği aktarıldı.

Teklifin ayrıntılarına göre transfer kararının etkilenebileceği belirtildi.

17 GOLE KATKI SAĞLADI Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray'da 35 karşılaşmada forma şansı buldu ve 8 gol ile 9 asist üretti.

25 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

AVRUPA'DA DAHA ÖNCE OYNADI Galatasaray altyapısında yetişen Yunus Akgün kiralık olarak Adana Demirspor ve Leicester City'de forma giydi. A Milli Futbol Takımı'nda 17 maça çıkan Yunus Akgün, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23