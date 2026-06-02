Uraloğlu: Geleceği şekillendiriyoruz! Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı resmen açıldı

Son yıllarda kritik su yollarında yaşanan gelişmelere de dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Tedarik zincirlerinde meydana gelen aksaklıklar ve uluslararası ticaret ağlarında ortaya çıkan kırılganlıklar bizlere önemli bir gerçeği göstermiştir. Kriz zamanları için alternatif olarak görülen koridorlar, aslında küresel ticaretin sigortasıdır. Bu nedenle kara koridorları artık yalnızca alternatif değil, küresel ticaretin ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığının stratejik bir unsuru haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. Yalnızca alternatif ulaştırma güzergahlarına sahip olmanın yeterli olmadığını dile getiren Uraloğlu, "Yüksek kapasiteli, güvenilir, öngörülebilir ve kesintisiz koridorlara sahip olmak her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Dünyanın bugün ihtiyaç duyduğu şey yalnızca yeni ticaret yolları değil, güvenilir ticaret yollarıdır. Bu nedenle Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın kapasite artışının tam da böyle bir dönemde tamamlanmış olmasını son derece anlamlı buluyoruz. Bu çerçevede Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın birlikte ortaya koyduğu ulaştırma vizyonu yalnızca üç ülkenin değil, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın geleceği bakımından da büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.