Uraloğlu: Geleceği şekillendiriyoruz! Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı resmen açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı tam ölçekli resmi açılışını yaptı. Törende konuşan Uraloğlu, "Bağlantısallık, ekonomik güvenliğin, tedarik zinciri dayanıklılığının ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Orta Koridor ve onun önemli bir parçası olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı yalnızca bölgesel bir ulaştırma projesi değil, küresel bağlantısallığın geleceğini şekillendiren stratejik bir girişimdir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan'ın Ahılkelek kentinde düzenlenen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Tam Ölçekli Resmi Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu törende yaptığı konuşmada, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze başta olmak üzere, törene ev sahipliği yapan Gürcistan Hükümetine teşekkür etti. Bakan Uraloğlu, yalnızca Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın işletimine ilişkin yeni bir aşamaya geçmediklerini, aynı zamanda Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki güçlü iş birliğinin ve ortak bağlantısallık vizyonunun somut bir sonucuna birlikte şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Uraloğlu, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, üç ülkenin ortak iradesiyle hayata geçirilen en önemli ulaştırma yatırımlarından biridir. 2017 yılından bu yana Orta Koridor'un gelişimine önemli katkılar sağlamış, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın güçlenmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Bugün Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hattın daha etkin ve verimli işletilmesi bakımından yeni bir aşamaya geçiyoruz. Bu gelişmenin BTK'nın Orta Koridor'daki rolünü daha da güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.

Son yıllarda kritik su yollarında yaşanan gelişmelere de dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Tedarik zincirlerinde meydana gelen aksaklıklar ve uluslararası ticaret ağlarında ortaya çıkan kırılganlıklar bizlere önemli bir gerçeği göstermiştir. Kriz zamanları için alternatif olarak görülen koridorlar, aslında küresel ticaretin sigortasıdır. Bu nedenle kara koridorları artık yalnızca alternatif değil, küresel ticaretin ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığının stratejik bir unsuru haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. Yalnızca alternatif ulaştırma güzergahlarına sahip olmanın yeterli olmadığını dile getiren Uraloğlu, "Yüksek kapasiteli, güvenilir, öngörülebilir ve kesintisiz koridorlara sahip olmak her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Dünyanın bugün ihtiyaç duyduğu şey yalnızca yeni ticaret yolları değil, güvenilir ticaret yollarıdır. Bu nedenle Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın kapasite artışının tam da böyle bir dönemde tamamlanmış olmasını son derece anlamlı buluyoruz. Bu çerçevede Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın birlikte ortaya koyduğu ulaştırma vizyonu yalnızca üç ülkenin değil, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın geleceği bakımından da büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Yirmi birinci yüzyılda ülkelerin rekabet gücü yalnızca üretim kapasiteleriyle değil, küresel bağlantısallık ağlarına ne kadar güvenilir şekilde entegre olduklarıyla da ölçüleceğini vurgulayan Uraloğlu, "Bu nedenle Orta Koridor'un başarısı, yalnızca altyapı yatırımlarıyla değil, düzenli yük akışları, operasyonel uyum ve güvenilir hizmet anlayışıyla mümkün olacaktır. Açık konuşmak gerekirse, bugün dünya BTK'nın kapasitesine değil, performansına bakmaktadır. Başarımız, inşa ettiğimiz kilometrelerle değil; sunduğumuz hizmet kalitesi, transit süreleri ve kullanıcıların duyduğu güven ile ölçülecektir" ifadelerini kullandı.

Bağlantısallığın artık yalnızca ulaştırma sektörünün bir konusu olmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Ekonomik güvenliğin, tedarik zinciri dayanıklılığının ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Orta Koridor ve onun önemli bir parçası olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı yalnızca bölgesel bir ulaştırma projesi değil, küresel bağlantısallığın geleceğini şekillendiren stratejik bir girişimdir" şeklinde konuştu.

Türkiye olarak, bu sürecin asli ortaklarından biri olarak adımlarını kararlılıkla atmaya devam ettiklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Ülkemizi doğu-batı ve kuzey-güney ulaştırma koridorlarının kesişim noktasında güçlü bir bağlantısallık merkezi haline getiriyoruz" dedi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Marmaray, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi ve lojistik altyapı yatırımlarının bu vizyonun önemli parçaları olduğunu da belirten Bakan, "Bunun yanında, İstanbul Boğazı üzerinden Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu yük taşımacılığı kapasitesini önemli ölçüde artıracak olan İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi (INRAIL) üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu proje tamamlandığında iki kıta arasında yük trenleri için yeni ve 24 saat hizmet veren kesintisiz bir demiryolu bağlantısı sağlanacaktır. Bu yatırımlar ile Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan olarak bölgemizde bağlantısallığı güçlendirmeyi, ticareti kolaylaştırmayı ve halklarımızın refahına katkı sunmayı ortak hedef olarak görüyoruz" diye konuştu.

