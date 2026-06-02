Uraloğlu: Geleceği şekillendiriyoruz! Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı resmen açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı tam ölçekli resmi açılışını yaptı. Törende konuşan Uraloğlu, "Bağlantısallık, ekonomik güvenliğin, tedarik zinciri dayanıklılığının ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Orta Koridor ve onun önemli bir parçası olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı yalnızca bölgesel bir ulaştırma projesi değil, küresel bağlantısallığın geleceğini şekillendiren stratejik bir girişimdir" dedi.