Unutulmaya yüz tuttu! Bu mesleğin son temsilcilerinden

Kalay ustası İzzettin Şahin, mesleğin meraklısı olduğunu ve kendi uğraşıyla işi öğrendiğini belirtti. Daha önce bu mesleğin Van’da olmadığını ifade eden Şahin, “Daha önce kalay için malzemeler Siirt, Kahramanmaraş ya da Gaziantep’e gönderilirdi. Van’da bir talep olduğu için bende bu işe başladım. Bu işi alışana kadar sürdürmek bana çok zor geldi. Yıpranan tabak, çanakları temizledikten sonra kalaylıyoruz. Zımparadan sonra ise işlem bitiyor. Zor bir iş olduğu için herkes yapamıyor. Çocuklarım bile bu mesleği merak edip yapmıyor. Kalayın ateşi ve dumanı sağlıksızdır. Bu yüzden de kimse yanaşmıyor” dedi.