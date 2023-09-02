Unutkan kişiye yedirin, 10 gün önce yediği yemeği bile hatırlayacak! Bunu yiyen hiçbir şeyi unutmuyor

Günlük hayatınızda sorumluluklarınızı çok kez unutuyorsanız bunu deneyin. Uzman isimler tarafından paylaşılan tavsiyeler ile unutkanlığın çaresi bulundu. Unutkanlığın sebepleri olduğu gibi önleyici durumları da bulunuyor. Yaş ilerlemesi, stres, yorgunluk gibi birçok faktör unutkanlık sağlarken bu yöntemler ile unutkanlık durumunu ortadan kaldırabilirsiniz. İşte unutkanlığı azaltan yöntemler... Milyonlarca insanın en büyük sorunlarından olan unutkanlık konusunda uzmanlardan çözüm önerileri geldi. Günlük yaşantımızda sık sık başımıza gelen unutkanlık olaylarından kurtulmak için bu yöntemleri deneyin. Birçok etkenin sağladığı unutkanlıklarınızın bu yöntemler ile azaldığını göreceksiniz. İşte unutkanlığı gideren yöntemler...