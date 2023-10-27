Ünlü YouTuber bunu da yaptı... Mercedes AMG G-63 G-Wagon dayanıklılık testinden çıkamadı! Geriye ise bu video kaldı

Aldığı pahalı araçları acımadan parçalayan ünlü YouTuber WhistlinDiesel'ın Mercedes AMG G-63 G-Wagon Dayanıklılık Testi videosu tekrardan sosyal medyanın gündemine geldi. Toplamda 3 videoda arabayı hurda yığını olarak bile tanınamayacak bir hale getiren YouTuber'ın G-63 G-Wagon aracından geriye ise bu video kaldı. Her çektiği video ile milyonlarca izlenmeye ulaşan WhistlinDiesel, 2 ay önce yine bir "Dayanıklılık Testi" adı altında çektiği video ile 400.000 dolar değerindeki Ferrari F8 Tributo aracını yakarak küle çevirmişti. Ferrari'den daha önce almış olduğu düşünülen Mercedes AMG G-63 G-Wagon ise bu testlerin 3. videosunu görerek yollara veda etti.