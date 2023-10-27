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Otomotiv
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Ünlü YouTuber bunu da yaptı... Mercedes AMG G-63 G-Wagon dayanıklılık testinden çıkamadı! Geriye ise bu video kaldı

2023-10-27 12:46:34
Ünlü YouTuber bunu da yaptı... Mercedes AMG G-63 G-Wagon dayanıklılık testinden çıkamadı! Geriye ise bu video kaldı

Aldığı pahalı araçları acımadan parçalayan ünlü YouTuber WhistlinDiesel'ın Mercedes AMG G-63 G-Wagon Dayanıklılık Testi videosu tekrardan sosyal medyanın gündemine geldi. Toplamda 3 videoda arabayı hurda yığını olarak bile tanınamayacak bir hale getiren YouTuber'ın G-63 G-Wagon aracından geriye ise bu video kaldı. Her çektiği video ile milyonlarca izlenmeye ulaşan WhistlinDiesel, 2 ay önce yine bir "Dayanıklılık Testi" adı altında çektiği video ile 400.000 dolar değerindeki Ferrari F8 Tributo aracını yakarak küle çevirmişti. Ferrari'den daha önce almış olduğu düşünülen Mercedes AMG G-63 G-Wagon ise bu testlerin 3. videosunu görerek yollara veda etti.

#1
Foto - Ünlü YouTuber bunu da yaptı... Mercedes AMG G-63 G-Wagon dayanıklılık testinden çıkamadı! Geriye ise bu video kaldı

WhistlinDiesel YouTube kanalında asla 'clickbait' denilen sahte başlıklarla ilgi çekmeyeceğini belirten Cody Detwiler, yaklaşık 1 yıl önce almış olduğu Mercedes AMG G-63 G-Wagon aracını kanalında ünlü olan dayanıklılık testi serisinde kullandı. Çok pahalı ve modifiye edilmiş özel araçlara bile pek saygı duymayan Cody ise aracını önce 1000 beygire ulaşacak şekilde modifiye etti daha sonrasında ise aracı paramparça edene kadar kullanmaya devam etti.

#2
Foto - Ünlü YouTuber bunu da yaptı... Mercedes AMG G-63 G-Wagon dayanıklılık testinden çıkamadı! Geriye ise bu video kaldı

Mercedes AMG G-63 G-Wagon ile toplamda 6 video çeken WhistlinDiesel, aracı maket bir evin üzerine vinçle bırakarak başladığı serüvenine aracı dev bir öğütücünün içine atarak bitirdi. Araç aldığı hasarlardan dolayı defalarca kez acil durum için yetkililere haber vermiş olsa da bu Cody Detwiler'ı durduramadı.

#3
Foto - Ünlü YouTuber bunu da yaptı... Mercedes AMG G-63 G-Wagon dayanıklılık testinden çıkamadı! Geriye ise bu video kaldı

Öte yandan, WhistlinDiesel daha öncesinde yapmış olduğu testlerde yine bir aracını öğütücünün içine atarak parçalamıştı fakat olayı daha da ileriye götürerek parçalamış olduğu bu aracın parçalarını küçük kavanozlara koyarak internetten satışa sunmuştu. Cody Detwiler'ın yapmış olduğu o satışlardan aracın parasından daha fazla para kazanmış olabileceği belirtilirken sosyal medyada ise hiçbir araca saygı duymadığı belirtilen bu adama karşı nefret besleyen insanlar giderek artıyor.

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