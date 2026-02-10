Türk zırhlılarına milli 25 mm top müjdesi: Sona gelindi

SARSILMAZ İş Geliştirme ve Yurt Dışı Satış Müdürü Oğuz Çetintürk, projenin geldiği aşamayı değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Çetintürk, "Projemiz oldukça zorlu, Türk ordusuna yakışan kaliteyi yakalamak için Savunma Sanayii Başkanlığının da desteğiyle belirlenmiş en zorlu şartların birçoğunu bitirdi. Yakın zamanda envantere gireceğinin müjdesini vermek için heyecanla bekliyoruz" dedi. 25 mm kalibredeki otomatik toplar, zırhlı muharebe araçlarının ana silah sistemi olarak kritik bir öneme sahip. Bu kalibrede kullanılan toplar hafif zırhlı araçlara, mevzilere ve düşük irtifadaki hava hedeflerine karşı etkili bir şekilde kullanılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki çok sayıda zırhlı araç bu kalibrede silah sistemi taşıyor; ancak şimdiye kadar söz konusu toplar büyük ölçüde yurt dışından temin ediliyordu.