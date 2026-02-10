Türk zırhlılarına milli 25 mm top müjdesi: Sona gelindi

WDS 2026 fuarı, Türk savunma şirketlerinin Orta Doğu pazarındaki varlığını güçlendirmesi açısından da önem taşıyor. SARSILMAZ'ın milli 25 mm topu uluslararası platformda sergilemesi, potansiyel ihracat fırsatlarının da kapısını aralıyor. Bölgedeki ülkelerin modernizasyon programlarında Türk savunma ürünlerine olan ilginin artması, projenin yalnızca iç pazar değil, dış pazar için de stratejik bir değer taşıdığını ortaya koyuyor. Türk savunma sanayisi son on yılda özellikle insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve mühimmat alanlarında büyük atılımlar gerçekleştirdi. 25 mm TRM Topu'nun envantere girmesiyle birlikte orta kalibre silah sistemlerinde de tam bağımsızlık sağlanmış olacak. Bu gelişme, Türkiye'nin NATO müttefikleri arasında savunma sanayisinde kendi kendine yeten ülkeler kategorisindeki konumunu daha da güçlendirecek.