Türk zırhlılarına milli 25 mm top müjdesi: Sona gelindi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk zırhlılarına milli 25 mm top müjdesi: Sona gelindi

Zırhlı muharebe araçlarında yurt dışı bağımlılığı sona erdirecek 25 mm TRM Topu'nda son test aşamasına gelindi. SARSILMAZ, Riyad'daki WDS 2026 fuarında milli silahı uluslararası karar vericilerle buluşturdu.

Foto - Türk zırhlılarına milli 25 mm top müjdesi: Sona gelindi

Türk savunma sanayisinin kritik projelerinden biri olan 25 mm TRM Topu'nda son aşamaya ulaşıldı. Zırhlı muharebe araçları sınıfında yıllardır süren yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldıracak milli silah, son test süreci için platform üzerinde sahaya çıkmaya hazırlanıyor. AA'nın haberine göre SARSILMAZ Silah Sanayi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 fuarında 25 mm TRM Topu başta olmak üzere yeni nesil silah ve silah sistemlerini uluslararası son kullanıcılar ve karar vericilerle buluşturdu. Fuar, Türk savunma sanayisinin global pazardaki artan ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Foto - Türk zırhlılarına milli 25 mm top müjdesi: Sona gelindi

SARSILMAZ İş Geliştirme ve Yurt Dışı Satış Müdürü Oğuz Çetintürk, projenin geldiği aşamayı değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Çetintürk, "Projemiz oldukça zorlu, Türk ordusuna yakışan kaliteyi yakalamak için Savunma Sanayii Başkanlığının da desteğiyle belirlenmiş en zorlu şartların birçoğunu bitirdi. Yakın zamanda envantere gireceğinin müjdesini vermek için heyecanla bekliyoruz" dedi. 25 mm kalibredeki otomatik toplar, zırhlı muharebe araçlarının ana silah sistemi olarak kritik bir öneme sahip. Bu kalibrede kullanılan toplar hafif zırhlı araçlara, mevzilere ve düşük irtifadaki hava hedeflerine karşı etkili bir şekilde kullanılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki çok sayıda zırhlı araç bu kalibrede silah sistemi taşıyor; ancak şimdiye kadar söz konusu toplar büyük ölçüde yurt dışından temin ediliyordu.

Foto - Türk zırhlılarına milli 25 mm top müjdesi: Sona gelindi

TRM Topu'nun millileştirilmesi, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda izlediği yerli ve milli üretim stratejisinin önemli bir halkasını oluşturuyor. Özellikle zırhlı araç platformlarında kullanılan orta kalibre silah sistemlerinde dışa bağımlılığın sona ermesi, hem tedarik güvenliği hem de maliyet avantajı açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen projede, Türk ordusunun operasyonel ihtiyaçlarına uygun en zorlu test şartlarının büyük bölümünün başarıyla tamamlandığı belirtildi. Son test sürecinin ardından topun envantere girmesi ve seri üretime geçilmesi bekleniyor.

Foto - Türk zırhlılarına milli 25 mm top müjdesi: Sona gelindi

WDS 2026 fuarı, Türk savunma şirketlerinin Orta Doğu pazarındaki varlığını güçlendirmesi açısından da önem taşıyor. SARSILMAZ'ın milli 25 mm topu uluslararası platformda sergilemesi, potansiyel ihracat fırsatlarının da kapısını aralıyor. Bölgedeki ülkelerin modernizasyon programlarında Türk savunma ürünlerine olan ilginin artması, projenin yalnızca iç pazar değil, dış pazar için de stratejik bir değer taşıdığını ortaya koyuyor. Türk savunma sanayisi son on yılda özellikle insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve mühimmat alanlarında büyük atılımlar gerçekleştirdi. 25 mm TRM Topu'nun envantere girmesiyle birlikte orta kalibre silah sistemlerinde de tam bağımsızlık sağlanmış olacak. Bu gelişme, Türkiye'nin NATO müttefikleri arasında savunma sanayisinde kendi kendine yeten ülkeler kategorisindeki konumunu daha da güçlendirecek.

