Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Sahile İHA vurdu
Ordu'nun Ünye ilçesinde sahile İHA vurdu. Vatandaşlar o anları görüntülerken ekipler inceleme başlattı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde sahile İHA vurdu. Vatandaşlar o anları görüntülerken ekipler inceleme başlattı.
Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzeri sahil kıyısında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında parçalanmış bir cisim gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıya vuran cismin üzerinde yaptıkları incelemelerde insansız hava aracı (İHA) olduğunu tespit etti.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23