SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Sahile İHA vurdu
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Sahile İHA vurdu

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahile İHA vurdu. Vatandaşlar o anları görüntülerken ekipler inceleme başlattı.

#1
Foto - Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Sahile İHA vurdu

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzeri sahil kıyısında meydana geldi.

#2
Foto - Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Sahile İHA vurdu

Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında parçalanmış bir cisim gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

#3
Foto - Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Sahile İHA vurdu

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıya vuran cismin üzerinde yaptıkları incelemelerde insansız hava aracı (İHA) olduğunu tespit etti.

#4
Foto - Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Sahile İHA vurdu

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

