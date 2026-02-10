İsrail baskısını gördüler, usul usul Türkiye’ye yanaştılar! Bir ülke daha dümeni Ankara’ya kırdı

Kral İkinci Abdullah'ın Türkiye ziyareti tam da bu kırılgan siyasal atmosferin içinde gerçekleşti. Ürdün, artan İsrail tehdidi ve bölgede derinleşen istikrarsızlık karşısında yeni bir denge arayışına girmiş durumda. Bu arayış, tıpkı Mısır ve Suudi Arabistan'da olduğu gibi Amman'ı da Türkiye eksenli bir güvenlik yapılanmasına yöneltiyor. Bugün bölge güvenlik mimarisinin yeniden şekillenen yapısı, Türkiye merkezli işbirliğinin bölgedeki aktörlerin ihtiyaçlarına en etkili yanıtı verdiği yönünde ortak bir kabul oluşturmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Riyad ve Kahire ziyaretleri, bu kabulün hem görünürlüğünü artırdı hem de ortak güvenlik kaygılarının Ankara'da buluştuğunu teyit etti. İşte tam bu nedenle Kral İkinci Abdullah'ın Erdoğan'ın Orta Doğu turunun hemen sonrasında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti, bölgenin yeni güvenlik mimarisinin Ankara ekseninde şekillendiğine dair güçlü ve dikkat çekici bir işaret olarak okunmalı. Bu temas, Orta Doğu'da güvenliğin yeniden tanımlandığı bir dönemde Türkiye'nin "dengeleyici ve güvenlik sağlayıcı" rolünün daha da pekiştiğini gösteriyor.