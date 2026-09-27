Bakan Göktaş duyurdu: Doğal gaz desteği ödemeleri sürüyor

"Vatandaşlarımız, buna ek olarak Halkbank şubelerinden teslim aldıkları Aile Kartlarıyla Halkbank/TAM ATM kanalları üzerinden ödemek suretiyle, ikamet ettikleri il için belirlenen tahsisat tutarından düzenli olarak yararlanabiliyor. Destek programı kapsamındaki ödeme tutarları, sıcaklık farkları gözetilerek ilden ile değişkenlik gösterebiliyor. Bu kapsamda, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde 620 bin 464 hak sahibine 1 milyar 82 milyon lira destek sağladık."