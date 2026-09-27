Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Ünlü yorumcu, şampiyonluğa giden yolda sarı-lacivertliler için kritik öneme sahip 3 maçı açıkladı ve dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Ünlü yorumcu, şampiyonluğa giden yolda sarı-lacivertliler için kritik öneme sahip 3 maçı açıkladı ve dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını TV8'de değerlendirdi. Ünlü yorumcu, sarı-lacivertliler için dikkat çeken bir iddiada bulundu Dilmen'in açıklamaları şöyle:
"Fenerbahçe'nin ekim ayında 3 tane maçı var. Rize deplasman... Rize çok tuhaf bir takım 10 puanı var 10'u da deplasmanda. Rize-Fenerbahçe'nin zor geçeceğini gösteriyor. Çünkü geniş alan oynayan takıma başarılar demek.
Rize, Alanya ve Galatasaray... 7 puan aldığı zaman iyi.
9 alırsa yolu yarılamış olur. İsmail Kartal'ın artık rahatladığını düşünüyorum. Kendisinin görüşüne inanan bir insanım, şampiyonluğa götüreceğini düşünüyorum."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23