Selma Savcı yazdı: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak...

Aslında tam da BM'nin bugün geldiğimiz 2026 yılında hâlâ insanlık için yeterli seviyede olmadığının da izlerini maalesef yine gördük. Neden mi? Çünkü bir soykırımcı olan katil Netanyahu bile burada gelip konuşma yapabiliyorsa aslında bu bile büyük bir ayıp olarak tarihin tozlu sayfalarında yer alacaktır. BM'nin eski genel sekreteri olan Dag Hammarskjöld’ün meşhur ifadesi aslında bugünlere kötü de olsa ışık tutuyor doğal olarak... BM’nin amacı, insanlığı “cennete götürmek” değil “cehennemden kurtarmaktı” sözleriyle yol alan bir örgütten bahsediyoruz...