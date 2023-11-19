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Ünlü şef antik kentte pilav yaptı!

2023-11-19 17:51:33
Ünlü şef antik kentte pilav yaptı!

Dünyaca ünlü şef, seyyah ve yazar Ömür Akkor, Düzce’de kuzeyinden güneyine şehri gezmesinin yanı sıra Konuralp Antik Kentinde coğrafi işaretli Konuralp pilavı yaptı.

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Foto - Ünlü şef antik kentte pilav yaptı!

Düzce Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve Düzce’nin yemek kültürünün tanıtılması noktasında önemli bir yer edinen Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), gastronomi alanında önemli isimleri ağırlamayı sürdürüyor. MSM çatısı altında hizmet veren MSM Akademinin misafiri olarak Düzce’ye gelen Dünyaca ünlü şef, seyyah ve yazar Ömür Akkor, hem Düzce’yi gezdi hem de Düzce’nin coğrafi işaretli ürünleri hakkında bilgi aldı. Akkor, ilk olarak Mutfak Sanatları Merkezinde düzenlenen kahvaltı programında Gastronomi, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Arslan, Neslihan Ay ve Düzce BelTur Genel Müdürü Erdem Yılmaz ile bir araya geldi.

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Foto - Ünlü şef antik kentte pilav yaptı!

Daha sonra Akçakoca’ya geçen Akkor, burada limanda gerçekleştirilen balık mezatına katılarak, balık restoranlarını ziyaret etti. Ardından, Coğrafi İşaretli Konuralp Pirinci ile yapılan Coğrafi İşaretli Yufkalı Konuralp Pilavı yapmak için Konuralp Antik Kentine geçen Ömür Akkor, tarihi kentte yürütülen kazı çalışmalarını da yakından inceleme fırsatı buldu.

#3
Foto - Ünlü şef antik kentte pilav yaptı!

Konuralp Antik Kentini gezmesi esnasında duygularını da paylaşan Akkor, "Bu kadar yakında, bu kadar etkileyici antik kenti daha önce görmeyişim benim cahilliğimmiş. Özellikle yukarıda yeni buluntulara baktım, acayipti. Düzce İstanbul'a çok yakın. Bunun haricinde yöresel lezzetleri, coğrafi işaretli ürünleri, fındığı, balıkları muhteşemdi” şeklinde konuştu.

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Foto - Ünlü şef antik kentte pilav yaptı!

Gezinin ardından yufkalı Konuralp pilavı için kazanın başına geçen Ömür Akkor "Ben tam bir pilavcıyım, pilav yemeyi çok seviyorum. Öğlen hamsili pilav yemiştik şimdi de Konuralp pilavı yiyeceğiz. Buranın pirinci saray kayıtlarında da görülüyor. Osmanlı belli yerlerden pirinç alıyordu. Konuralp de o bölgelerden biri. Burada ayrıca siyah pirincin de yetiştirilmeye başlandığını öğrendim. Anadolu toprağı böyle, ne eksen sana geri dönüyor" dedi.

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Foto - Ünlü şef antik kentte pilav yaptı!

Düzce köftesi, Abhaz ve Çerkes yemekleri, ekşi mayalı ekmekleri başta olmak üzere ile özgü birçok yöresel yemeğin tadına bakan Ömür Akkor, en kısa zamanda daha uzun soluklu gezmek ve doğal güzelliklerini de keşfetmek istediğini sözlerine ekledi. Dernek Başkanı Neslihan Ay "Ömür Akkor bizim için bir şeften çok daha fazlası. Misafir ettiğimiz kişi arkeolojik çalışmalarda şeflik yapmış, insansız dönem Anadolu Gastronomisine kadar çalışmaları bulunan, içinde uluslararası ödüller de alan çalışmaların bulunduğu tam 28 kitap çalışması olan birisi. Hayranı olduğum bir insanı Düzce'de ağırlamak, Düzce programına eşlik etmek benim için çok güzel bir deneyimdi. Ömür Bey gittiği şehrin tabiri caizse gönlüne dokunan, iz bırakan, bölge turizmine gerçekten ziyaretiyle bile faydası olan bir karakter. Düzce'yi ziyaret etmesi eminim ilerleyen dönemlerde yapacağımız çalışmaların da temel taşlarından biri olacaktır. Seyahatname kitabında Düzce'nin yer alacak olması, bizlerin de çorbada çok küçük de olsa tuzumuzun olacak olması Düzce'ye hizmet etme noktasında mutluluk sebebimizdir. Ayrıca Düzce’nin de yer aldığı Seyahatname kitabı yayımlandıktan sonra Düzce’de bir imza günü yapma sözünü de Ömür Akkor’dan almış olduk” dedi.

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