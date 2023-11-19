Ünlü şef antik kentte pilav yaptı!

Düzce köftesi, Abhaz ve Çerkes yemekleri, ekşi mayalı ekmekleri başta olmak üzere ile özgü birçok yöresel yemeğin tadına bakan Ömür Akkor, en kısa zamanda daha uzun soluklu gezmek ve doğal güzelliklerini de keşfetmek istediğini sözlerine ekledi. Dernek Başkanı Neslihan Ay "Ömür Akkor bizim için bir şeften çok daha fazlası. Misafir ettiğimiz kişi arkeolojik çalışmalarda şeflik yapmış, insansız dönem Anadolu Gastronomisine kadar çalışmaları bulunan, içinde uluslararası ödüller de alan çalışmaların bulunduğu tam 28 kitap çalışması olan birisi. Hayranı olduğum bir insanı Düzce'de ağırlamak, Düzce programına eşlik etmek benim için çok güzel bir deneyimdi. Ömür Bey gittiği şehrin tabiri caizse gönlüne dokunan, iz bırakan, bölge turizmine gerçekten ziyaretiyle bile faydası olan bir karakter. Düzce'yi ziyaret etmesi eminim ilerleyen dönemlerde yapacağımız çalışmaların da temel taşlarından biri olacaktır. Seyahatname kitabında Düzce'nin yer alacak olması, bizlerin de çorbada çok küçük de olsa tuzumuzun olacak olması Düzce'ye hizmet etme noktasında mutluluk sebebimizdir. Ayrıca Düzce’nin de yer aldığı Seyahatname kitabı yayımlandıktan sonra Düzce’de bir imza günü yapma sözünü de Ömür Akkor’dan almış olduk” dedi.