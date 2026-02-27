Ünlü profesörden şok eden İstanbul uyarısı: Ne yazık ki perişan olacağız

Prof. Dr. Tecer, "Özellikle büyük şehirlerde; İstanbul ve diğer büyük şehirlerde sitelerde kullanılan sular, sulama suları ya da gri su dediğimiz kullanım alanlarına göre değişen suların mutlaka ve mutlaka yağmur hasadıyla elde edilmiş olması gerekiyor. Bir mevzuat değişikliği olduğu sanıyorum bu son zamanlarda. Ama uygulamaya geçilmesi lazım. Yağan yağmurların sele dönüşüp, akıp gitmesine seyirci kalamayız, kalmamalıyız. Bunun dışında kişisel olarak suyu da tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Bunu herkes söylüyor, her zaman söylüyoruz ama artık bu bizim bir yaşam biçimimiz olması lazım. Çünkü ciddi anlamda susuzlukla boğuşacağımız, susuzlukla perişan olacağımız dönemlere çok adayız. Çünkü ocak ve şubatta yağan yağışlar, ne yazık ki bizim algıladığımız gibi; 'Oh, şükürler olsun, bu sene yağış bol' diyebileceğimiz bir sezon olmadı. Mevsim normallerinin altında bir yağış oldu. Hızlı ve ani yağışlar şeklinde bu yağışlar gerçekleşti. Dolayısıyla hızlı akışa geçerek biz bunları kaybettik ne yazık ki" diye konuştu.(DHA)