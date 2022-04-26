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Medya
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Ünlü oyuncudan Ezel itirafı

2022-04-26 18:21:36
Ünlü oyuncudan Ezel itirafı

Bir dönemin dikkat çeken yapımlarından biri olan Ezel dizisinde rol alan Barış Falay, diziyle ilgili flaş bir çıkışta bulundu.

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Foto - Barış Falay, Ezel dizisiyle alakalı şaşırtan bir itirafta bulundu.

Barış Falay, Ezel dizisiyle alakalı şaşırtan bir itirafta bulundu.

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Foto - Barış Falay, Ezel dizisinde Kerpeten Ali karakterini oynamış ve bu dizideki rolü ile şöhreti elde etmişti.

Barış Falay, Ezel dizisinde Kerpeten Ali karakterini oynamış ve bu dizideki rolü ile şöhreti elde etmişti.

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Foto - Barış Falay, Ezel dizisine dahil olma sürecini şu sözlerle dile getirdi:

Barış Falay, Ezel dizisine dahil olma sürecini şu sözlerle dile getirdi: "Ezel teklif edildiğinde ben senaryoyu okumadım bile. Teşekkür ederim kalsın, ben almayacağım dedim." 49 yaşındaki oyuncu, "Kendi ismimim bilinmesi uzun zaman aldı. Sektörde iki tip aktör var gibi geliyor. Kendi ismini marka yapmak isteyenler ve oynadığı rolü marka yapmak isteyenler. Ben rolümü marka yapmak isteyenlerdenim, bu hoşuma gidiyor" dedi. Falay, "Bazen bir seyirci 'Kerpeten Ali' diye çağırıyor, kimi 'Harun' diye çağırıyor. Sektörde bunun zorlukları var mı, tabii var" şeklinde konuştu.

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