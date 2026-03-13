  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

ABD ve israil'in saldırılarına karşılık veren İran'ın füzelerinden kaçan Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler şekillenmeye başladı.

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

Avrupa'daki Yahudi nüfusunun %8, Latin Amerika'daki Yahudi nüfusunun ise ,5 oranında azaldığı tespit edildi.

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

SIĞINAKLARA SIĞMAYAN YAHUDİLER İSRAİL'İ TERK EDİYOR ABD–İsrail hattında yaşanan gerilimler ve İran'la tırmanan çatışmalar, bazı Yahudilerin İsrail'den ayrılmasına yol açtı. Bu süreçte bazı ülkelerde savaşın oluşturduğu politik atmosfer nedeniyle Yahudi topluluklarına yönelik tepkisel davranışlar görüldü.

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

SAVAŞTAN KAÇARKEN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ ÜLKELER ORTAYA ÇIKTI! Tüm bu gelişmeler, Yahudilerin göç tercihlerini yeniden şekillendirirken, gittikleri ülkelerde uyum ve güvenlik konuları daha da önem kazandı. Yeni rotalar, genel olarak daha istikrarlı ve toplumsal açıdan daha kapsayıcı ülkeler üzerinde yoğunlaşıyor.

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

İŞTE EN FAZLA YAHUDİNİN OLDUĞU ÜLKELER!

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

20) ŞİLİ | 15,840

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

19) URUGUAY | 15,840

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

18) İSVİÇRE | 18.315

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

17) İTALYA | 26.730

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

16) BELÇİKA | 28.710

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

15) HOLLANDA | 29.502

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

14) MEKSİKA | 39,600

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

13) UKRAYNA | 44.550

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

12) MACARİSTAN | 46,728

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

11) GÜNEY AFRİKA | 51.777

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

10) BREZİLYA | 91.080

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

9) ALMANYA | 117.882

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

8) AVSUTRALYA | 117,882

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

7) RUSYA | 154.845

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

6) ARJANTİN | 174.825

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

5) BİRLEŞİK KRALLIK | 291.708

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

4) KANADA | 392.607

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

3) FRANSA | 439.560

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

2) ABD | 5.6 MİLYON

Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

1) İsrail | 7,2 MİLYON/ derleyen: haber7

