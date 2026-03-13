Arkalarına bakmadan kaçıyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!
ABD ve israil'in saldırılarına karşılık veren İran'ın füzelerinden kaçan Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler şekillenmeye başladı.
Avrupa'daki Yahudi nüfusunun %8, Latin Amerika'daki Yahudi nüfusunun ise ,5 oranında azaldığı tespit edildi.
SIĞINAKLARA SIĞMAYAN YAHUDİLER İSRAİL'İ TERK EDİYOR ABD–İsrail hattında yaşanan gerilimler ve İran'la tırmanan çatışmalar, bazı Yahudilerin İsrail'den ayrılmasına yol açtı. Bu süreçte bazı ülkelerde savaşın oluşturduğu politik atmosfer nedeniyle Yahudi topluluklarına yönelik tepkisel davranışlar görüldü.
SAVAŞTAN KAÇARKEN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ ÜLKELER ORTAYA ÇIKTI! Tüm bu gelişmeler, Yahudilerin göç tercihlerini yeniden şekillendirirken, gittikleri ülkelerde uyum ve güvenlik konuları daha da önem kazandı. Yeni rotalar, genel olarak daha istikrarlı ve toplumsal açıdan daha kapsayıcı ülkeler üzerinde yoğunlaşıyor.
İŞTE EN FAZLA YAHUDİNİN OLDUĞU ÜLKELER!
20) ŞİLİ | 15,840
19) URUGUAY | 15,840
18) İSVİÇRE | 18.315
17) İTALYA | 26.730
16) BELÇİKA | 28.710
15) HOLLANDA | 29.502
14) MEKSİKA | 39,600
13) UKRAYNA | 44.550
12) MACARİSTAN | 46,728
11) GÜNEY AFRİKA | 51.777
10) BREZİLYA | 91.080
9) ALMANYA | 117.882
8) AVSUTRALYA | 117,882
7) RUSYA | 154.845
6) ARJANTİN | 174.825
5) BİRLEŞİK KRALLIK | 291.708
4) KANADA | 392.607
3) FRANSA | 439.560
2) ABD | 5.6 MİLYON
1) İsrail | 7,2 MİLYON/ derleyen: haber7
