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Ünlü oyuncu, babasına ait silahla intihar etmişti! İntihar sebebi bakın ne çıktı

2023-09-20 12:57:55
Ünlü oyuncu, babasına ait silahla intihar etmişti! İntihar sebebi bakın ne çıktı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ’Sakarya Fırat’, ’Küçük Kıyamet’, ’Düşler ve Umutlar’, ’Elif’, ’Şeref Meselesi’ ve ’Savaşçı’ dizilerinde rol alan oyuncu Merve Kayaalp, evde babasının ruhsatlı silahıyla intihar etti. Cenazesi toprağa verilen oyuncunun babasının emniyet ifadesi ortaya çıktı. Babası, Merve Kayaalp'in neden intihar ettiğini açıkladı. Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp, babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. ’Sakarya Fırat’, ’Küçük Kıyamet’, ’Düşler ve Umutlar’, ’Elif’, ’Şeref Meselesi’ ve ’Savaşçı’ dizilerinde rol alan oyuncu Merve Kayaalp'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Emekli asker olan babası, polisteki ifadesinde intiharın nedenini anlattı. 

#1
Foto - Ünlü oyuncu, babasına ait silahla intihar etmişti! İntihar sebebi bakın ne çıktı

Merve Kayaalp (36), 1.5 ay önce taşındığı Dalaman'daki babasının evinde, babasına ait ruhsatlı silahla başına ateş ederek intihar etti.  Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katındaki balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi.  Merve Kayaalp'in, emekli asker olduğu öğrenilen babası Ali Rıza Kayaalp markete gittiği sırada, babasına ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son verdiği belirlendi. Merve Kayaalp’in cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Dalaman Merkez Camii'ne getirildi.

#2
Foto - Ünlü oyuncu, babasına ait silahla intihar etmişti! İntihar sebebi bakın ne çıktı

Cenaze törenine Kayaalp'in babası Ali Rıza Kayaalp, annesi Esin Tüzün ve yakınları katıldı. Sanat camiasından ise kimsenin katılmadığı törende, gözyaşlarına boğulan anne Esin Tüzün güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Merve Kayaalp'in cenazesi Killik Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

#3
Foto - Ünlü oyuncu, babasına ait silahla intihar etmişti! İntihar sebebi bakın ne çıktı

Ali Rıza Kayaalp'in polise verdiği ifadede dizi ve sinema oyuncusu olan kızının birçok projeye başvurduğu, olumlu bir dönüş alamadığı için bir süredir moralinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi. Merve Kayaalp'in bu nedenle psikolojisinin bozuk olduğu öğrenildi. Ölüm haberi sonrası Merve Kayaalp hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Merve Kayaalp işte merak edilenleri..

#4
Foto - Ünlü oyuncu, babasına ait silahla intihar etmişti! İntihar sebebi bakın ne çıktı

36 yaşındaki Merve Kayaalp, Isparta Süleyman Demirel üniversitesi oyunculuk bölümü mezunudur. Merve Kayaalp, oyunculuk kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda başlamıştır. Merve Kayaalp burada deneyim kazandıktan sonra, özel tiyatro sahnesine adım attı. Alternatif tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Versus Tiyatro ve Tiyatro Ritm'de rol aldı.

#5
Foto - Ünlü oyuncu, babasına ait silahla intihar etmişti! İntihar sebebi bakın ne çıktı

Merve Kayaalp, Sakarya Fırat, Küçük Kıyamet, Düşler ve Umutlar, Elif, Şeref Meselesi ve Savaşçı gibi dizilerde rol almıştır. Kayaalp dizi ve tiyatro oyunlarının dışında çeşitli reklam filmlerinde de rol almıştı..

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