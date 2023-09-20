2023-09-20 12:57:55 Ünlü oyuncu, babasına ait silahla intihar etmişti! İntihar sebebi bakın ne çıktı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ’Sakarya Fırat’, ’Küçük Kıyamet’, ’Düşler ve Umutlar’, ’Elif’, ’Şeref Meselesi’ ve ’Savaşçı’ dizilerinde rol alan oyuncu Merve Kayaalp, evde babasının ruhsatlı silahıyla intihar etti. Cenazesi toprağa verilen oyuncunun babasının emniyet ifadesi ortaya çıktı. Babası, Merve Kayaalp'in neden intihar ettiğini açıkladı. Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp, babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. ’Sakarya Fırat’, ’Küçük Kıyamet’, ’Düşler ve Umutlar’, ’Elif’, ’Şeref Meselesi’ ve ’Savaşçı’ dizilerinde rol alan oyuncu Merve Kayaalp'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Emekli asker olan babası, polisteki ifadesinde intiharın nedenini anlattı.