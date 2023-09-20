Ünlü oyuncu, babasına ait silahla intihar etmişti! İntihar sebebi bakın ne çıktı

Ali Rıza Kayaalp'in polise verdiği ifadede dizi ve sinema oyuncusu olan kızının birçok projeye başvurduğu, olumlu bir dönüş alamadığı için bir süredir moralinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi. Merve Kayaalp'in bu nedenle psikolojisinin bozuk olduğu öğrenildi. Ölüm haberi sonrası Merve Kayaalp hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Merve Kayaalp işte merak edilenleri..