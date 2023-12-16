Ünlü olmak peşinde koşanlara ibret olsun

"Rahatsızlığımdan dolayı birçok engelle karşılaştım. Şeker hastalığım da var. Psikolojik olarak da rahatsızım. Birçok dizide küçük çapta da olsa naçizane rol aldım. Diyaloglu diyalogsuz bu yolda ilerleme kaydetmeye çalıştım. Başarılı oldum mu? Dediğim gibi tartışılır. Yani Acun Ilıcalı'nın ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına katıldım. Başarılı olamadım ve bunalımdayım. Birçok yere borçlandım, bir milyon liraya yakın borcum oldu. Diziler için İstanbul, Ankara, Eskişehir’deki yarışmalara, elemelere, o setlere gidebilmek için...‘Kurtlar Vadisi’ gibi birçok dizide yer aldım. Onun için harcamalar yaptım. Dolayısıyla cepten harcamış oldum. O dönemlerde durumum biraz iyiydi. Kendi masraflarımı kendim karşıladım, otelde kalmak gibi falan İstanbul’da, şehir dışında. Dolayısıyla baktım maddi manevi ve psikolojik olarak çok zor durumdayım, çaresizim, elim kolum bağlı, çalışamıyorum, bir yere girip de çünkü bu yaştan sonra psikolojik rahatsızlığım da olduğu için bir normal bir sigortalı bir işe girip çalışamıyorum. Onun içinde sağ olsun, annem ilgileniyor."