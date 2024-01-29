2024-01-29 14:01:33 Ünlü markaların uygulamalarında büyük skandal! O rezalet ortaya çıktı! Ağzınız bir karış açık kalacak
Nike ve Adidas gibi ünlü markaların alışveriş uygulamalarının, kullanıcıların fotoğraf ve videolarını analiz ettiği ve topladığı tespit edildi. ￼ Alışverişi uygulamalarının kullanıcı verileri toplama yöntemleri, Incogni adlı veri koruma firması tarafından yapılan bir araştırma ile ortaya çıkarıldı. 2023 yılında 59 ülkede en popüler giyim alışverişi uygulamalarının iç işleyişini analiz eden çalışma, kullanıcıların farkında olmadan teslim edebilecekleri hassas veri noktalarını vurguluyor.