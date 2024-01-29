Ünlü markaların uygulamalarında büyük skandal! O rezalet ortaya çıktı! Ağzınız bir karış açık kalacak

Incogni'nin ifadesine göre, bu bulgular, kullanıcıların popüler alışveriş uygulamaları tarafından toplanan kişisel verilere karşı dikkatli olmalarının kritik bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Analiz ayrıca, reklam ve pazarlama amacıyla paylaşılan veri noktalarının yüzde 33'ünün reklam amaçlı olduğunu ve bu durumun endişe verici olduğunu ortaya koyuyor. Bu verilerin üçüncü taraflarla paylaşılmasının, özellikle e-posta adresleri, isimler, telefon numaraları, satın alma geçmişleri ve fotoğraflar gibi hassas bilgileri içerdiği belirlendi.