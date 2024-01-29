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Ünlü markaların uygulamalarında büyük skandal! O rezalet ortaya çıktı! Ağzınız bir karış açık kalacak

2024-01-29 14:01:33
Ünlü markaların uygulamalarında büyük skandal! O rezalet ortaya çıktı! Ağzınız bir karış açık kalacak

Nike ve Adidas gibi ünlü markaların alışveriş uygulamalarının, kullanıcıların fotoğraf ve videolarını analiz ettiği ve topladığı tespit edildi. ￼ Alışverişi uygulamalarının kullanıcı verileri toplama yöntemleri, Incogni adlı veri koruma firması tarafından yapılan bir araştırma ile ortaya çıkarıldı. 2023 yılında 59 ülkede en popüler giyim alışverişi uygulamalarının iç işleyişini analiz eden çalışma, kullanıcıların farkında olmadan teslim edebilecekleri hassas veri noktalarını vurguluyor.

#1
Foto - Ünlü markaların uygulamalarında büyük skandal! O rezalet ortaya çıktı! Ağzınız bir karış açık kalacak

Incogni'nin araştırmacıları tarafından incelenen 180 uygulama içerisinde, 45 uygulamanın fotoğraf, 12 uygulamanın ise kullanıcıların galerilerinde yer alan videoları topladığı tespit edildi. Ayrıca, dokuz uygulamanın kullanıcıların arama geçmişini kaydettiği, altı uygulamanın da cinsel yönelimle ilgili bilgi topladığı belirlendi. Analiz, önde gelen 180 uygulama üzerinde gerçekleştirildi ve 31 uygulamanın, aralarında Nike, The North Face ve Adidas gibi dev markaların da bulunduğu, kesin konum verilerini topladığı tespit edildi. Altı uygulamanın ise kullanıcıların cinsel yönelimleri hakkında bilgi topladığı belirlendi.

#2
Foto - Ünlü markaların uygulamalarında büyük skandal! O rezalet ortaya çıktı! Ağzınız bir karış açık kalacak

Incogni'nin ifadesine göre, bu bulgular, kullanıcıların popüler alışveriş uygulamaları tarafından toplanan kişisel verilere karşı dikkatli olmalarının kritik bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Analiz ayrıca, reklam ve pazarlama amacıyla paylaşılan veri noktalarının yüzde 33'ünün reklam amaçlı olduğunu ve bu durumun endişe verici olduğunu ortaya koyuyor. Bu verilerin üçüncü taraflarla paylaşılmasının, özellikle e-posta adresleri, isimler, telefon numaraları, satın alma geçmişleri ve fotoğraflar gibi hassas bilgileri içerdiği belirlendi.

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