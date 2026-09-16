Türkiye'nin iki devi baş başa: Skorlar iştahlarını kabarttı artık şampiyonluk için...

İlk 5 hafta sona erdi... Bu 5 hafta sonunda Galatasaray lider; ancak Beşiktaş da en az ezeli rakibi kadar öne çıkan bir futbol oynadı. Hatta pek çoklarına göre derbide Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenen siyah-beyazlılar, ligin en güzel futbol oynayan takımı.