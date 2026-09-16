Türkiye'nin iki devi baş başa: Skorlar iştahlarını kabarttı artık şampiyonluk için...
Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki rekabet günler geçtikçe daha da kızışacak gibi...
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Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki rekabet günler geçtikçe daha da kızışacak gibi...
Fenerbahçe ile Trabzonspor, ilk 5 haftaya bakıldığında zirve yarışının çok erken gerisine düştü... Galatasaray 4 galibiyet, 1 beraberlikle lider olarak görünse de Beşiktaş, Kadıköy'de kazandığı derbi 3 puanıyla bulutların üzerinde. İki takımın istatistikleri ise şimdiden yarışta baş başa kaldıklarının göstergesi gibi.
İlk 5 hafta sona erdi... Bu 5 hafta sonunda Galatasaray lider; ancak Beşiktaş da en az ezeli rakibi kadar öne çıkan bir futbol oynadı. Hatta pek çoklarına göre derbide Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenen siyah-beyazlılar, ligin en güzel futbol oynayan takımı.
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un erken takılmaya başladıkları sezonda Galatasaray ile Beşiktaş'ın ilk 5 haftada oyun ve puanlar dışında ayrıca istatistiklerde de öne çıkmaları dikkat çekiyor.
Galatasaray, özellikle hücum üretkenliği, ceza sahası etkinliği ve duran top tehlikeleriyle ligin lideri konumunda:
Maç Başına Gol: 2.6 (Lig 1.'si) Beklenen Gol (xG): 13.2 (Lig 1.'si) xG Averajı (Farkı): +8.7 (Lig 1.'si) İsabetli Şut (Maç Başı): 8.6 (Lig 1.'si) Net Fırsat (Big Chances): 26 (Lig 1.'si) Kaçırılan Net Fırsat: 18 (Lig 1.'si - Üretkenliğin büyüklüğünü gösteriyor) Rakip Ceza Sahasında Topla Buluşma: 180 (Lig 1.'si) İsabetli Orta (Maç Başı): 8.6 (Lig 1.'si) Duran Top Golleri: 4 (En çok gol atan 3. takım) Gol Yememe (Clean Sheet): 2 maç (Zirve paydaşı)
Beşiktaş ise topa sahip olma, oyun kontrolü, pas kalitesi ve savunma gücüyle dikkat çekiyor:
Ortalama Topla Oynama: a.3 (Lig 1.'si) İsabetli Pas (Maç Başı): 452.6 (Lig 1.'si) Yenen Beklenen Gol (xG Conceded): 2.4 (Ligin en az xG pozisyonu veren takımı, 1.'si) 3. Bölgede Top Kazanma (Maç Başı): 4.8 (Lig 1.'si - Ön alan baskısının başarısı) Köşe Vuruşu (Korner): 40 (Lig 1.'si) Maç Başına Gol: 2.4 (Lig 2.'si) xG Averajı (Farkı): +6.6 (Lig 2.'si) Rakip Ceza Sahasında Topla Buluşma: 170 (Lig 2.'si)
Galatasaray yüksek tempo, yoğun şut (8.6), ceza sahası içi üretkenlik (180 topla buluşma), kanat organizasyonları (8.6 isabetli orta/maç) ve ikili mücadele yerine geçiş savunması ile öne çıkıyor. Beşiktaş ise yüksek bitiricilik (2.4 gol/maç), köşe vuruşu (40), rakip yarı alanda baskı, kısa pasla oyuna hükmetme (452.6 pas), yüksek topla oynama (a.3) ve rakiplere en az gol beklentisi (2.4 xG) verirken aynı zamanda ön alanda en çok top kazanan takım konumunda bulunuyor.
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