Ünlü isimleri dolandırdı diye iddia edildi! Herkes konuşuyor: Yeni detaylar ortaya çıktı! Tüm parasını oraya bıraktı

Banka ise verdiği cevapta, nakit çekim işlemlerinin hesap sahiplerinin kendisi tarafından yapıldığını ancak müşterilerden Bülent Ç.’nin vadesine bir gün kala parasını çekmek isteyince şüphelendiklerini belirtti. Banka müşterinin kesin ve geçerli bir talimatı olmasına rağmen kendisiyle yüz yüze temasa geçtiklerini belirterek, “Kendisi bir yatırım fırsatı bulduğu için parasını çektiğini ifade etmiştir. Bununla da yetinilmemiş Avrupa 1. Özel Yatırım Merkezi Şubesi Yatırım Danışmanı O.A. müşteriden randevu alıp evinde ziyaret etmiş ve kendisine sosyal mühendislik veya benzeri dış dolandırıcılık (savcılıktan arıyoruz, terör örgütüyle bağınız var gibi görünüyor, tüm paranızı şuraya bırakmanız gerekiyor vb. yöntemler) girişiminde bulunulup bulunulmadığı yönünde sorular sorarak müşterinin kendi rızası ile parayı çekip çekmediğini araştırmıştır. Müşteri bu çalışanımıza da ev alacaklarını beyan etmiştir” şeklinde cevap verdi. Bankanın tüm sorularına rağmen nakit parasını fona yatıracağını söylemeyen Bülent Ç. iki ay sonra ise Seçil Erzan hakkında suç duyurusunda bulundu. Bülent Ç. verdiği ifadede Seçil Erzan’ı 2011 yılından beri tanıdığını ve güvenini kazandığını söyledi. Erzan’ın yüzde 27 getiri sağlayan özel bir fondan bahsettiğini anlatan Bülent Ç., parasını bankaya teslim ettiğini düşünerek, bankada bulunan 2 milyon 198 bin dolarını çekerek Erzan’ın yönlendirdiği bir kişiye teslim ettiğini söyledi. Bülent Ç. bu teslimat karşılığında kendisine hem banka kaşesi hem de Seçil Erzan’ın ıslak imzası bulunan 3 evrak teslim edildiğini belirtti.