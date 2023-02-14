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Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

2023-02-14 12:50:49
Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

Türkiye deprem felaketinde büyük kayıplar veren, evlerini kaybeden depremzedeler için seferber olurken ünlü isimler de moral vermek ve yardım etmek için deprem bölgelerine ziyaretlerde bulunuyor. Büyük deprem felaketi sonrası tek yürek olan sanatçılar, depremzedelere destek olmaya devam ediyor. Serkan Çağrı, İpek Açar, Züleyha, Aslı Hünel, Tarık Mengüç önceki gün depremin en çok etkilediği illerden biri olan Gaziantep'teydi. Afetzedelerle buluşan ünlüler, AFAD çadırlarını ziyaret etti. Depremzede çocuklar ile oyunlar oynayan ünlü isimler yemek dağıtımında da gönüllü oldu.

#1
Foto - Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

Büyük deprem felaketi sonrası tek yürek olan sanatçılar, depremzedelere destek olmaya devam ediyor. Serkan Çağrı, İpek Açar, Züleyha, Tarık Mengüç önceki gün depremin en çok etkilediği illerden biri olan Gaziantep'teydi.

#2
Foto - Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

Afetzedelerle buluşan ünlüler, AFAD çadırlarını ziyaret etti. Bölgelerde görev yapan askerlerle bir araya gelen Çağrı, "Trakyalı askerlerimiz ile deprem bölgesinde duygu dolu anlar yaşadık. Hepimiz onlara minnettarız" diyerek şunları söyledi: "Tarifi zor duygulardan geçtik. Depremzedelerin derdine derman olmaya, elimizden geldiğince yaralarını sarmaya çalıştık. AFAD'ın çocuklar için hazırladığı çadır alanlarında onlarla oynadık. İçlerinden biri 'Yarın yine gel Serkan abi' dediğinde boğazım düğümlendi. Ayrılmak hiç bu kadar zor gelmemişti. O kadar güçlü ve mağrurlardı ki bir ara onların bizi teselli etme noktasına geldik.Tüm olumsuzluklara rağmen yüreğimizde çiçekler açtıracak kadar güzel bir dayanışma ruhu vardı.

#3
Foto - Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

Çocuklarla oyunlar oynayıp onları motive eden İpek Açar da 'Oyun ablaları abileri olarak onlarla güzel vakit geçirdik. AFAD çocuklar için çok güzel alan hazırlamış. Allah hepsinden razı olsun" diye paylaşım yaptı.

#4
Foto - Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

'HİJYEN MALZEMESİ VE İLAÇ EKSİĞİ VAR' Bölgedeki en büyük sorunun hijyen malzemeleri ve ilaç yetersizliği olduğunu belirten Çağrı, "İlk andan itibaren birçok yere ulaşılmış.

#5
Foto - Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

#6
Foto - Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

Aslı Hünel'den sıcak yemek servisi!

#7
Foto - Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

Hünel "Burada çadır kentler, hastaneler, aşevleri kuruluyor. Pek çok şey daha yapılmaya devam ediyor. Yaralarımızı birlikte saracağız. Yollar çöktüğü için yardım gitmeyen yerlere de ulaşılıyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.

#8
Foto - Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

Yollar çöktüğü için yardım gitmeyen yerlere de ulaşılıyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.

#9
Foto - Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

#10
Foto - Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası onbinlerce kişi hayatını kaybetti. Deprem sokak hayvanlarını, ahır hayvanlarını ve barınakları da vurdu. Asrın felaketinde evlerini kaybeden depremzedeler için tüm Türkiye seferber olurken deprem bölgesindeki hayvan dostlarımız için de mama yardımları yapılıyor. Hatay'daki barınak hayvanları için Sertab Erener, Başak Tatlıtuğ, Meriç Keskin gibi ünlü isimler de yardıma koştu. Sertab Erener'in barınak hayvanları için çiftlik kurduğu ve güvenli bölgeye taşınmaları için harekete geçtiği öğrenildi.

#11
Foto - Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

Asrın felaketi olarak görülen Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin üzerinden 9 gün geçti. Türkiye yaralarını sarmak için tek yürek oldu.

#12
Foto - Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

Türkiye deprem felaketinde büyük kayıplar veren, evlerini kaybeden depremzedeler için seferber oldu. Ünlü isimlerden destekler gelmeye devam ediyor. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da asrın felaketinde depremzedeler için harekete geçti. Dilan Çıtak, Bodrum'daki evinin kapılarını depremzedelere açtığını duyurdu.

#13
Foto - Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

#14
Foto - Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

Çıtak, deprem bölgesinde neden olmadığını da açıkladı. Dilan Çıtak Tatlıses, "Çocukluk arkadaşımın sağlık sebebi ile yurt dışındaydım taburcu ettik dönüyoruz. Uzaktan elimizden geleni yapmaya çalıştık ama aklım bir orada bir burada delirmek üzereydim."

#15
Foto - Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

Meryem Uzerli, gittiği Dubai'deki TIME 100 Awards Töreni'nde depremzedeler için yardım toplayacak. Sosyal medya sayfasından "Herkes lütfen elinizden geldiğince destek verin… Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Böyle günlerde ve her zaman EN ÖNEMLİSİ insan olarak birbirimize destek olmamız" mesajını paylaşan ünlü oyuncu, UNICEF'e bireysel bağış yapmanın yanı sıra yardım toplamak için harekete geçti.

#16
Foto - Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

Hasan Can Kaya, deprem bölgesine 250 bin TL'lik bağış yapmıştı. Konuşanlar bilet gelirlerinin uzun süre depremzedelere aktarılacağını duyuran komedyen, çok anlamlı bir yardıma daha imza atmıştı.

#17
Foto - Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

10 ilde yıkıma yol açan depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'yi hüzne boğan deprem sonrası ünlü isimler de tek yürek oldu. Hasan Can Kaya, "Arkadaşlar gün birlik günüdür. 10 depremzede çocuğun hayat boyu eğitim masrafını üstlendik. Ayrıca Konuşanlar'daki bağışların ve bilet gelirlerinin tamamı uzun bir süre sadece deprem yakınlarına aktarılacaktır" açıklamasını yapmıştı.

#18
Foto - Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem, Türkiye'de 10 ili etkiledi. Büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından sanat dünyası birlik çağrısı verdi. Kerem Bürsin de o isimlerden biriydi... ürsin, deprem bölgesine yapılan yardımlara destek vermek için ilk günden beri birçok ünlü isim gibi seferber. oyuncu depremzedeler için önce 200 bin TL bağışlamış, sonra yardımın geniş bir platforma ulaşması için bir vido çekip dünyaya çağrıda bulunmuştu.

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