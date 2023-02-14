2023-02-14 12:50:49 Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği
Türkiye deprem felaketinde büyük kayıplar veren, evlerini kaybeden depremzedeler için seferber olurken ünlü isimler de moral vermek ve yardım etmek için deprem bölgelerine ziyaretlerde bulunuyor. Büyük deprem felaketi sonrası tek yürek olan sanatçılar, depremzedelere destek olmaya devam ediyor. Serkan Çağrı, İpek Açar, Züleyha, Aslı Hünel, Tarık Mengüç önceki gün depremin en çok etkilediği illerden biri olan Gaziantep'teydi. Afetzedelerle buluşan ünlüler, AFAD çadırlarını ziyaret etti. Depremzede çocuklar ile oyunlar oynayan ünlü isimler yemek dağıtımında da gönüllü oldu.