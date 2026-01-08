  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Ünlü İHA'yı kopyalayıp sahaya sürdüler! Bunun adı resmen hırsızlık
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ünlü İHA'yı kopyalayıp sahaya sürdüler! Bunun adı resmen hırsızlık

ABD ordusunun LUCAS adı verilen, İran'a ait Şahid-136 İHA'sının tersine mühendislik uygulanmış bir versiyonunu sahaya sürdüğü ortaya çıktı.

1
#1
Foto - Ünlü İHA'yı kopyalayıp sahaya sürdüler! Bunun adı resmen hırsızlık

Defecenturk'te yer alan habere göre, ABD Ordusu’nun Venezuela’nın başkenti Karakas’a yönelik düzenlenen hava saldırılarında kamikaze İnsansız Hava Araçlarını (İHA) kullandığı bildirildi. Saldırıya dair yayınlanan görüntülerdeki teknik detaylar, operasyonun ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından geçtiğimiz ay kurulan yeni İHA filosu tarafından gerçekleştirildiği iddiasını güçlendiriyor.

#2
Foto - Ünlü İHA'yı kopyalayıp sahaya sürdüler! Bunun adı resmen hırsızlık

Saldırının hemen ardından bölgedeki yerel kaynaklar tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, operasyonda kullanılan mühimmatın tipine dair önemli veriler sundu. Karakas sakinleri tarafından sosyal medyada paylaşılan videolarda, patlama anlarından hemen önce gökyüzünden gelen belirgin bir motor sesi dikkat çekti.

#3
Foto - Ünlü İHA'yı kopyalayıp sahaya sürdüler! Bunun adı resmen hırsızlık

Görüntülerde duyulan ve İran yapımı Shahed-136’larla özdeşleşen bu karakteristik motor sesi, saldırıda ABD yapımı LUCAS tipi dolanan mühimmatların kullanıldığı yönündeki iddiaları doğrulayan en somut veri olarak değerlendirilebilir.

#4
Foto - Ünlü İHA'yı kopyalayıp sahaya sürdüler! Bunun adı resmen hırsızlık

Defence Blog tarafından yapılan habere göre Venezuela’daki saldırı, ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) yakın zamanda yaptığı stratejik değişikliklerle ilişkilendirilmekte. Bu bağlamda CENTCOM, Aralık 2025’te ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in talimatı doğrultusunda “Akrep Saldırısı Görev Gücü”nün (TFSS) kurulduğunu duyurmuştu. Söz konusu görev gücünün, “Düşük Maliyetli İnsansız Muharebe Saldırı Sistemi (LUCAS)” filosunu oluşturmak ve bu teknolojiyi hızla operasyonel hale getirmek amacıyla yapılandırıldığı açıklanmıştı. Karakas’ta gerçekleşen saldırıların, TFFS biriminin ilk fiili operasyonu olduğu değerlendirilmekte.

#5
Foto - Ünlü İHA'yı kopyalayıp sahaya sürdüler! Bunun adı resmen hırsızlık

Operasyonda kullanıldığı belirtilen ve Arizona merkezli SpektreWorks tarafından geliştirilen LUCAS sistemleri, maliyet etkinliği ve teknik yapısıyla bilinmektedir. Yaklaşık 3 metre uzunluğa ve 2.4 metre kanat açıklığına sahip olan delta kanat tasarımlı sistemlerin platform başına yaklaşık 35.000 dolara mal olduğu ifade edilmişti. Bahse konu İHA, katapult veya roket desteğiyle fırlatılabilme özelliğine sahip.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Going

Ahmak seviyesi taban vurdu. Dogruya, ABD gibi, teknologisi çok geri olan bir ülkeden bahs ediyoruz, eninde sonunda
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Türker Akıncı’ya Avrupa’da ‘soğuk duş’ etkisi! Gençlerimizi kandırıyorlar
Gündem

Türker Akıncı’ya Avrupa’da ‘soğuk duş’ etkisi! Gençlerimizi kandırıyorlar

Katıldığı bir televizyon programında Avrupa seyahatindeki acı gerçekleri anlatan Türker Akıncı, Almanya ve Hollanda’da yaşadığı "soğuk duş" ..
ABD gemilere el koydu! Rusya'dan jet hızında tepki
Dünya

ABD gemilere el koydu! Rusya'dan jet hızında tepki

Rusya'dan yapılan açıklamada "ABD'nin Rusya tescilli tankere el koyması BM hukukuna aykırı" ifadeleri kullanıldı.

Müdür okulu haraca bağlamış
Gündem

Müdür okulu haraca bağlamış

Pendik Abdullah Acar Ortaokulu Müdürü Aslıhan Yıldoğan hakkında; “kayıt dışı para toplama, kitap ve kırtasiye alımlarında usulsüzlük, parava..
İranlı gazeteci: 'Devlet çözülüyor' mesajını vermek psikolojik savaşın bir parçası! Ortaya atılan iddia
Dünya

İranlı gazeteci: 'Devlet çözülüyor' mesajını vermek psikolojik savaşın bir parçası! Ortaya atılan iddia

İran'da rejim karşıtı protestolar devam ederken, Batı basınında ortaya atılan “Hamaney tahliye ediliyor” iddiaların sahadaki gelişmelerle ör..
3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor
Siyaset

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Dün Deva, Gelecek ve CHP’den istifa eden 3 milletvekilini Ak Parti’ye katılmasının ardından bugün de 2’si büyükşehir olmak üzere CHP’nin eli..
İspanya'dan haydut ABD'ye Venezuela dersi
Dünya

İspanya'dan haydut ABD'ye Venezuela dersi

İspanya, haydut Amerika'ya "Venezuela'nın doğal kaynakları Venezuela halkına aittir" ifadeleriyle ders verdi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23