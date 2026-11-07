Türkiye'nin Rusya'dan gaz alımını neden azalttığı belli oldu: Siyasi değil işte sebebi...

Rusya ile enerji alanındaki işbirliğinin bir diğer başlığı ise nükleer enerji projeleri oldu. Sinop ve Trakya'da yapılması planlanan nükleer santraller için Kanada, Güney Kore, Çin ve Rusya'dan şirketlerle görüşmeler yürütüldüğünü belirten Bayraktar, Rusya'nın Rosatom şirketinin de bu kapsamda değerlendirildiğini söyledi. Bakan, “Bizim açımızdan en önemli konu, hangi şirketin veya ülkenin bize uygun bir finansman paketi sunabileceği ve projeyi başarılı bir şekilde hayata geçirebileceği” ifadelerini kullandı.