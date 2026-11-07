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Türkiye'nin Rusya'dan gaz alımını neden azalttığı belli oldu: Siyasi değil işte sebebi... İki ülkeden gelen sonuç bilinen her şeyi tersine çevirir: Ahtapotların yeteneği yeni keşfedildi Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik Tassos Hadjivassiliou gaza geldi: Türkiye'den korkmuyoruz 8 kişiyi katleden cani ile ilgili yeni detaylar… Sağ kurtulan öğretmen dehşet anlarını anlattı! Ülker, dokuz aylık finansal sonuçlarını duyurdu Barça dik duramamıştı gözler Real Madrid’de! Futbol etkinliği Rumları kudurttu 7 aylık asgari ücreti tek şişeye gömdü! Halkçı Özgür Özel’den 200 bin liralık viski sefası
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Türkiye'nin Rusya'dan gaz alımını neden azalttığı belli oldu: Siyasi değil işte sebebi...

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Türkiye'nin Rusya'dan gaz alımını neden azalttığı belli oldu: Siyasi değil işte sebebi...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye neden ABD'den gaz alıyor, Rusya'dan alımı azaltıyor?" sorusuna cevap verdi.

#1
Foto - Türkiye'nin Rusya'dan gaz alımını neden azalttığı belli oldu: Siyasi değil işte sebebi...

Bu soruya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yanıt verdi. Bakan, Rusya'dan doğal gaz alımının azalması ve ABD'den tedarikin artmasının siyasi tercihlerden değil, fiyat rekabetinden kaynaklandığını söyledi.

#2
Foto - Türkiye'nin Rusya'dan gaz alımını neden azalttığı belli oldu: Siyasi değil işte sebebi...

Bayraktar, İstanbul Finans Merkezi'nde Enerji Piyasaları İşletme AŞ'de (EPİAŞ) uluslararası basın kuruluşları ve yabancı dilde yayın yapan medya temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Rus gazı alımındaki değişime ilişkin soruyu yanıtladı. Bakan, “Daha ucuz gaz, pahalı gaz karşısında rekabet avantajı elde eder” dedi.

#3
Foto - Türkiye'nin Rusya'dan gaz alımını neden azalttığı belli oldu: Siyasi değil işte sebebi...

ABD ile Rusya arasındaki dizel yakıt anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bayraktar, Türk şirketlerinin Rusya'dan yeniden motorin almaya başladığını belirtti. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan ciddi sorunların ve rafinerilerin bu gelişmelerden etkilenmesinin küresel motorin piyasasında arz sıkışıklığı yarattığını ifade eden Bayraktar, “Rusya'dan tedarik bizim için önemli seçeneklerden biri ve işlerimizi bir nebze kolaylaştırıyor” diye konuştu.

#4
Foto - Türkiye'nin Rusya'dan gaz alımını neden azalttığı belli oldu: Siyasi değil işte sebebi...

Rusya ile enerji alanındaki işbirliğinin bir diğer başlığı ise nükleer enerji projeleri oldu. Sinop ve Trakya'da yapılması planlanan nükleer santraller için Kanada, Güney Kore, Çin ve Rusya'dan şirketlerle görüşmeler yürütüldüğünü belirten Bayraktar, Rusya'nın Rosatom şirketinin de bu kapsamda değerlendirildiğini söyledi. Bakan, “Bizim açımızdan en önemli konu, hangi şirketin veya ülkenin bize uygun bir finansman paketi sunabileceği ve projeyi başarılı bir şekilde hayata geçirebileceği” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türkiye'nin Rusya'dan gaz alımını neden azalttığı belli oldu: Siyasi değil işte sebebi...

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yüzlerce testin sürdüğünü belirterek "Yüzlerce testin tamamı başarıyla sonuçlandığında ilk fiziksel başlatmayı gerçekleştirebileceğiz. Hedefimiz bunu aralık ayında, yıl sonundan önce yapmak. Son birkaç gün içinde önemli testlerden birini başarıyla geçtik. Yine de her bir testi başarıyla tamamlamamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda önce ilk fiziksel başlatmayı gerçekleştirmeyi, ardından ticari olarak üretilen elektriği şebekemize vermeyi hedefliyoruz" dedi.

#6
Foto - Türkiye'nin Rusya'dan gaz alımını neden azalttığı belli oldu: Siyasi değil işte sebebi...

Cezayir ile doğal gaz anlaşmasının uzatılması konusunda da konuşan Bayraktar, mevcut sözleşmenin gelecek yıl sona ereceğini ve hem süresini uzatmak hem de tedarik miktarını artırmak istediklerini açıkladı. Rusya ve İran örneklerini de veren Bakan, doğal gaz tedarikinde iki temel kriterin rekabetçi fiyat ve güvenilirlik olduğunu vurgulayarak, “Birincisi gazın rekabetçi fiyatla sunulması, ikincisi tedarikin güvenilir olması" dedi.

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