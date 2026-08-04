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İstanbullular dikkat: 9 İETT hattı kaldırılıyor

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İstanbullular dikkat: 9 İETT hattı kaldırılıyor

Göreve geldiğinden bu yana hizmet konusunda büyük eleştiriler alan CHP'li İBB yönetimi 9 İETT hattını kaldırarak yine vatandaşları mağdur etmeye hazırlanıyor.

#1
Foto - İstanbullular dikkat: 9 İETT hattı kaldırılıyor

İstanbul'un en yoğun merkezlerinden biri olan Kadıköy Meydanı’nda, yayalara daha fazla alan açılacak. Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi doğrultusunda meydandaki araç ve otobüs yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni bir ulaşım planlamasına gidildi. Bu kapsamda bölgeye hizmet veren 9 farklı İETT hattının seferlerine son verilecek.

#2
Foto - İstanbullular dikkat: 9 İETT hattı kaldırılıyor

9K Atatürk Mah./ Taşdelen - Kadıköy

#3
Foto - İstanbullular dikkat: 9 İETT hattı kaldırılıyor

10B Bostancı - Kadıköy

#4
Foto - İstanbullular dikkat: 9 İETT hattı kaldırılıyor

10G Ümraniye / Esatpaşa - Kadıköy

#5
Foto - İstanbullular dikkat: 9 İETT hattı kaldırılıyor

14 Yenidoğan/ Ümraniye - Kadıköy

#6
Foto - İstanbullular dikkat: 9 İETT hattı kaldırılıyor

14AK Alemdağ - Ziverbey / Kadıköy

#7
Foto - İstanbullular dikkat: 9 İETT hattı kaldırılıyor

14ÇK Şahinbey - Kadıköy

#8
Foto - İstanbullular dikkat: 9 İETT hattı kaldırılıyor

16 Pendik - Kadıköy

#9
Foto - İstanbullular dikkat: 9 İETT hattı kaldırılıyor

19ES Esenşehir - Kadıköy

#10
Foto - İstanbullular dikkat: 9 İETT hattı kaldırılıyor

16S S. G. Havalimanı-Uzunçayır Metrobüs/Harem Peronlar

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