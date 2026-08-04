İstanbullular dikkat: 9 İETT hattı kaldırılıyor
Göreve geldiğinden bu yana hizmet konusunda büyük eleştiriler alan CHP'li İBB yönetimi 9 İETT hattını kaldırarak yine vatandaşları mağdur etmeye hazırlanıyor.
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Göreve geldiğinden bu yana hizmet konusunda büyük eleştiriler alan CHP'li İBB yönetimi 9 İETT hattını kaldırarak yine vatandaşları mağdur etmeye hazırlanıyor.
İstanbul'un en yoğun merkezlerinden biri olan Kadıköy Meydanı’nda, yayalara daha fazla alan açılacak. Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi doğrultusunda meydandaki araç ve otobüs yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni bir ulaşım planlamasına gidildi. Bu kapsamda bölgeye hizmet veren 9 farklı İETT hattının seferlerine son verilecek.
9K Atatürk Mah./ Taşdelen - Kadıköy
10B Bostancı - Kadıköy
10G Ümraniye / Esatpaşa - Kadıköy
14 Yenidoğan/ Ümraniye - Kadıköy
14AK Alemdağ - Ziverbey / Kadıköy
14ÇK Şahinbey - Kadıköy
16 Pendik - Kadıköy
19ES Esenşehir - Kadıköy
16S S. G. Havalimanı-Uzunçayır Metrobüs/Harem Peronlar
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